LIGHT OF ASEAN新概念戰鬥格鷗翼

由通用汽車、上汽汽車和五菱汽車組成的合資公司上汽通用五菱（SAIC-GM-Wuling），早前於「中國－東盟博覽會」帶來一款啟發自戰鬥機空氣動力學設計的純電概念轎跑「東盟之光」（Light of ASEAN）。不僅擁有超低風阻系數，還車載智能機械人及零重力懸浮雙模式車廂，將未來移動出行的更多可能性呈現車迷眼前。

空氣動力設計美學 全新Light of ASEAN的設計靈感來自戰鬥機，車頭採用呈尖錐形、廠方稱之為「十字星錐」的造型設計，配上獨特T形LED日間行車燈、一對跟車身同色的大型前翼片及黑色前下擾流，營造出一種銳不可當的氣勢。其頭冚更借鑑戰鬥機的「鴨翼」前置翼設計，最大特色是配有一對朝向兩側A柱旁電子側鏡頭延伸的翼片。而流線玻璃車頂盡處，則配備狀如收攏翅膀靜待時機的「斂翼」式懸浮尾翼，配合同樣極具空氣動力設計美學的尾泵把，實現僅0.18Cd超低風阻系數。

機械人偵測路況 說到車尾，不得不提車上其中一大智能科技重點，指的是車尾配備跟車機械人。這個智能小助手平時藏身在尾燈下方，尾部中央雙垂直紅色LED裝置便是其「基地」。需要時可透過自動伸縮小斜台駛到路面，打開並切換至執勤模式，一邊自動導航一邊進行路況偵測。由於自攜太陽能充電功能，不用擔心執行偵測任務時電量耗盡。在執勤出動期間，還可隨時將它召回，它身上配備自動導航能自行返回車輛，摺合後經小斜台駛回「基地」。

零重力舒適座椅 至於特大鷗翼門打開後，內裏是一個2+2布局車廂，受惠於刪走了B柱設計，最大好處是進出車廂暢通無阻，無論是進入前排還是後排都從容輕鬆。全車座椅均採用零重力設計，一對懸浮式液壓平衡前座椅更可隨時由跑車般的高包裹性運動坐姿模式，電動調校至房車般舒適座椅模式。其前方是一組覆蓋整個錶台並結合Incell觸控技術的LTPS低溫多晶硅超高清環繞式屏幕，不僅支援眼球追蹤技術，還可透過升降U形賽車軚環連數碼化儀錶及沉浸式音響的機械裝置，滿足各位舒適房車與運動跑車兩種駕駛體驗。

本地車訊：Artura Spider混能開篷超跑抵港 McLaren首款高性能插電式油電混合動力開篷跑車Artura Spider日前聯同全球僅限量6輛的750S 3-7-59主題特別版車型抵港。當中Artura Spider配備電動單片收折式硬頂篷及透明聚碳酸酯玻璃C柱設計，搭載3.0L V6雙渦輪增壓M630引擎和高效電馬達，綜效馬力高達700PS，僅1,470kg的淨車重，不單是同級對手中最輕量化的開篷車款，更擁有480PS/tonne的馬力重量比。搭配換檔速度再快上25%的8前速+E-Reverse SSG波箱，完成0~100km/h加速僅需3秒，極速達330km/h，純電行駛里程有33km。

特別版向「三冠王」致敬 同場還展出McLaren 750S 3-7-59主題特別版車款，向品牌賽車史上的「三冠王」致敬。由客製化部門McLaren Special Operations專屬定制的3、7、59 三個數目字主題噴漆塗裝，分別代表着於1974年Indianapolis 500大賽、1984年摩納哥Grand Prix大獎賽和1995年勒芒24小時耐力賽三輛冠軍賽車的編號，與20多種漆面配色巧妙融合，整個噴漆工序耗時逾1,200小時。

撰文：林登麗

特大鷗翼車門加上不設B柱設計，可輕鬆進出前後排車廂。 智能跟車機械人可透過自動伸縮小斜台駛到路面，一邊自動導航一邊偵測路況。 全車座椅均採用零重力設計，懸浮式液壓平衡前座椅更可隨時由跑車般的運動駕駛坐姿，電動調校至房車舒適坐姿。 車載支援Apple CarPlay的McLaren第二代資訊娛樂系統（MIS II），至於ADAS駕駛輔助功能新增盲點偵測警示和交叉車流偵測系統。 全新純電概念轎跑「東盟之光」（Light of ASEAN），採用啟發自戰鬥機的先進空氣動力學設計，風阻系數低見0.18Cd。 跟車機械人配備自動導航功能，切換至自動返回模式後便會摺合駛回車尾「基地」。 電動單片收折式硬頂篷可於車速於50km/h或以下時操作，完成開/閂僅需11秒。 「三冠王」賽車編號「59」代表1995年勒芒24小時耐力賽中，由Yannick Dalmas、關谷正德和JJ Lehto共同駕駛的McLaren F1 GTR賽車。 極具空氣動力設計美學的尾泵把中央雙直間紅色LED「基地」，內藏跟車機械人。 覆蓋整個錶台並延伸至門板前部的LTPS Incell超高清環繞式觸控屏幕組，U形賽車軚環連數碼化儀錶可因應不同駕駛模式升降。 Artura Spider擁有3秒完成0~100km/h的加速實力，車載由3.0L V6雙渦輪增壓引擎配高效電馬達組成的高性能插電式油電混合動力系統。 3-7-59主題塗裝的靈感源自為McLaren贏得「三冠王」的賽車編號，其中「3」代表1974年Indianapolis 500大賽由Johnny Rutherford駕駛的M16D賽車。