京都紅葉列車 賞秋楓

每逢10至11月是日本賞楓季節，除了熱門寺院及公園等觀賞好去處，也別錯過乘坐「紅葉列車」。當地不少鐵道路線沿途可從車窗飽覽壯麗楓紅景致，其中京都的嵯峨野觀光線，約7公里長的軌道兩旁種有多達1,000棵楓樹，成就目不暇給的搭乘體驗！另外，曾獲選為「10條最美秋葉鐵路線」之首的只見線，及途經宮城縣紅葉名所鳴子峽的陸羽東線，車窗風景同樣美不勝收，絕對想先睹為快！

嵯峨野觀光線：無窗設計 視野無阻 全程約7.3公里 、往返小火車嵯峨站（京都市嵯峨嵐山站旁）與小火車龜岡站（龜岡市）的嵯峨野觀光線，於每年3月1日到12月29日行駛（除假期逢周三停駛），這條觀光線原為連接京都和園部站的山陰本線一部分，踏入秋季即成了京都數一數二的賞楓好去處。訪客會乘坐由DE10型柴油機車與5節車廂構成的觀光小火車，由朝到晚一般有8班往返班次。小火車沿着保津川行駛，約25分鐘車程沿途會有1,000棵綻放美麗秋葉的楓樹迎面而來，結合一路上的河流景色，畫面美輪美奐。而車上導遊會用活潑手法介紹途中景色，途經特別景點時還會減速，讓你充分細味及把握機會拍照。值得一提係列車5號車廂「富貴號」採用無玻璃車窗的開放式設計，可無阻擋地盡情賞景，所以往往一票難求！到達龜岡站後，不妨乘坐小船沿保津川一路順流回嵐山。保津川長約16公里，船程約2小時，由3至5位船伕划船，在船上可欣賞保津峽的溪谷之美，兩岸開滿燦爛紅葉，還有巨岩奇石絕景，加上沿途很多彎位及激流，為船程添加不少刺激！觀光小火車車票（單程）售¥880（約HK$48）。

只見線：絕美橋景 峽谷船河 連結福島縣會津若松站到新潟縣小出站的只見線，是全長135.2公里的地方支線，共有36個車站。火車穿梭在只見川交織而成的溪谷美景中，沿途可欣賞未受破壞的大自然，一直深受鐵道迷、攝影愛好者歡迎。踏入秋季更成了大熱的賞楓鐵道，曾被知名媒體《NIKKEI Plus 1》選為「10條最美秋葉鐵路線」第一名，非常巴閉。今年10月5、6、12、13及14日該路線有觀光列車Kazekko只見線滿喫號運行，從會津若松站往返只見站。列車採用特大車窗及木製座椅，一路上經過「第一只見川橋樑」、「宮下拱橋三兄弟」等多條橋樑，欣賞只見川沿岸、磐梯山、本名水壩及伊夜彥神社等風景，還會經過被稱為「日本的瑞士」的金山町大志集落，並可遠眺山上的紅葉。乘搭此路線建議順道前往福島新名所霧幻峽，你可於早戶站附近乘坐由船伕划槳的船隻穿過峽谷，夏季早晨及黃昏乘搭的話可欣賞霧氣籠罩的迷人景色，而10至11月峽谷兩旁則染上一片紅黃色，別具美感。

陸羽東線：眺望鳴子峽 浸人氣溫泉 宮城縣鳴子峽因擁有壯麗山谷楓紅，近年在社交媒體上引起極大話題。峽谷全長約2.6公里，深達100米，兩側陡峭的懸崖與自然景觀構成了壯麗畫面，每年10月下旬至11月上旬更蓋滿紅黃交錯的楓林，吸引大批遊客前來觀賞。想邊乘車邊欣賞箇中風光，可乘坐連接宮城縣小牛田站與山形縣新庄站的陸羽東線，於鳴子溫泉站與中山平溫泉站之間就能透過車窗賞楓，這兩站於每年楓葉季更有臨時巴士楓葉號往返鳴子峽，方便旅客前往觀賞。當中最著名的打卡位是走上大深澤橋望向列車從隧道走出來的情景，列車車長會刻意減慢車速讓大家拍下最美一刻。而於鳴子峽Rest House前的展望台則可看到峽谷上的大深澤橋和楓紅絕景，同樣令人驚艷。沿鳴子峽遊步道走進溪谷，可見到漂亮瀑布，不過部分路段關閉，當局於附近開通了約2.2公里的大深澤遊步道，景觀多樣化，也可看到燦爛紅葉。鳴子峽附近還有由鳴子溫泉、東鳴子溫泉、川渡溫泉、中山平溫泉、鬼首溫泉五處溫泉地構成的鳴子溫泉鄉，賞楓後不妨到此泡湯。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網