黃金周外遊 健康三部曲

臨近年尾特別多紅假，黃金周期間更有不少港人北上，甚至自製短Trip歎番吓。不過外遊時，環境氣候轉變有機會令人不適應，嚴重者甚至會有暈車浪、水土不服、感冒着涼等問題，以下健康三部曲便可助各位應對「外遊症候群」，享受愉快假期！

1.避免暈浪 揀啱座位 不少人搭船、乘車或坐飛機時會出現頭暈、惡心等徵狀，想避免這些問題，首先要選擇合適座位。例如坐飛機時可選擇靠窗、近機翼的座位，飛行時會較為平穩；坐長途車可靠近前方的位置或靠窗，感到暈眩時眺望遠景；搭船則可選擇靠近中間或下層座位，最好能遠離機油味道。另外要準備一些預防暈浪的藥物，在旅程開始前30分鐘至2小時前服用。保持眼睛處於水平視線，避免看書或玩手機等。如已出現暈浪徵狀，可以深呼吸閉目養神，或聞一些薄荷精油，以及按壓穴位包括百會穴、內關穴等，減輕暈浪造成的不適。

2.水土不服 輕鬆紓緩 水土不服是指初到陌生地方，因地理環境改變，身體未能適應而引起不適症狀如食欲不振、腹瀉嘔吐等。從中醫角度看，水土不服引起的腹瀉、嘔吐與脾胃虛弱有密切關係，所以旅行要注意食物衞生，避免進食未煮熟的肉類、辛辣油膩等食物，以免刺激腸胃，也切忌過餓或過飽。腹瀉輕微者，可食用一點溫熱的米粥，大米具健脾胃作用，有助腸胃適應異地飲食。嘔吐輕微者，在嘴裏含生薑片可紓緩不適，生薑有和胃止嘔作用。其次要補充足夠水分，因在戶外活動或炎熱的環境，身體容易流失水分，建議隨身帶備樽裝水，切勿飲用來歷不明的水源；穩陣起見，可帶備電解質沖包及止瀉藥，以防萬一。

3.小心着涼 備應急包 旅途中遇上氣候變化，或經常身處溫差大的地方，很易患上感冒。即使是熱帶地區，夜間氣溫也可能急降，因此隨身攜帶一件輕便的外套或圍巾是必要的。另外補充維他命C、多吃抗氧化食品如柑橘類和莓類，也有助提升免疫力。無論行街行足全日又或經常坐長途車，可進行一些伸展運動減少身體僵硬及不適。除了身體之外，心理狀態對旅行體驗也很重要，旅途中的疲憊感、時差影響或突發狀況容易影響心情。為免不必要的壓力，出行前要做足準備工夫，例如查閱當地天氣、交通等，預留足夠休息時間。同時建議帶備一個應急包，內有繃帶、止痛藥、消毒藥水等，在緊急情況下大派用場。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網