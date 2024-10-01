型在不規則 前衞建築新常態

當下大部分現代建築物均講求四平八穩，有個性的建築設計師自然希望走前一步，最常見的玩法，就是令建築物的造型變得不規則。正如今次介紹的概念建築「Ashian House」，賣相古怪得令人難以形容，而質感有點像珊瑚石的外牆，更在設計上融入幾何元素，堪稱前衞建築的新典範。

Ashian House 受大師啟發 說到不規則建築，很多人的腦海中都會第一時間浮現「Zaha Hadid」這個名字。貴為建築界諾貝爾——普立茲克建築獎的首位女性得主，Zaha Hadid被譽為「曲線女王」，不但給世人留下大量充滿美感的前衞作品，更成為不少設計師的繆思女神，像伊朗女設計師Azra Mizban發表的構思「Ashian House」便是受前輩所啟發。

從預想圖所見，「Ashian House」的形狀奇特，可以用三尖八角來形容，但角位圓滑，像經過長年的風化侵蝕，石灰色外牆的質感粗糙，有點似珊瑚石，將內層呈不同形狀的茶色玻璃窗牢牢套住。如此前衞的造型，不期然令人聯想起來自外太空的巨大隕石！

室內方面，樓底特高，又有大片落地玻璃窗引入自然光，豪宅氣派盡現。至於設計上最大的亮點，莫過於一幅幅融入幾何元素的主題牆，其藝術性媲美雕塑，襯上貌似抽象畫的巨型地氈，可為整個空間增添活力和個性。

Paradox House 貌似七巧板 還記得兒時讀數學必定玩過的「七巧板」嗎？7塊不同顏色的幾何圖形板，可以拼砌出千變萬化的圖案，是訓練觀察力與想像力的理想玩意，而由Azra Mizban構思的「Paradox House」，宛如一座由七巧板築成的3D建築，令人眼前一亮！

從預想圖所見，「Paradox House」具備解構主義建築的特徵——結構複雜、不規則、不對稱，外牆由三角形和多邊形雲石拼砌而成，像一件巨型抽象雕塑。室內方面，無論客廳、飯廳、睡房乃至書房，每個空間的形狀都不一樣，傾斜的牆身及天花板由多個大小不一的幾何圖形組成，再綴以鮮艷的顏色，效果活潑而有趣。

同場加映：Jeyhoun Villa炭黑度假別墅 同樣由Azra Mizban設計的概念別墅「Jeyhoun Villa」，表面呈炭黑色，造型硬朗，吸睛之處在於建築物的上半部分，一個倒轉了的「L」形結構，再加一個不規則梯形，又是另一座別具特色的解構主義建築。

室內方面，布置以水泥灰色為主調，每個空間都有一幅主題牆，設計別出心裁，例如大廳的主題牆由多塊矩形石材組成，令人聯想起經典電子遊戲「俄羅斯方塊」；又例如飯廳的牆身篏入了不規則形陳列櫃，令整個空間變得活潑起來。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網