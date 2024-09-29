日本興起泡澡減肥？達人拆解重點

踏入9月尾仍錄得三十多度高溫，出街行一陣已經汗流浹背，巴不得立刻沖涼爽番吓。最近日本興起「333泡澡減肥法」，浸泡在熱水出身汗便可消脂減磅，坊間更有各式高溫減肥法如高溫瑜伽和焗桑拿等，究竟有沒有用呢？今次請Zomate Fitness健身室創辦人Zoe為大家拆解。

東瀛流行浸浴消脂 日本流行的「333泡澡減肥法」，首先要全身浸泡在水位高過肩膀的攝氏38至40度熱水內3分鐘，上水休息3分鐘後再浸泡3分鐘，重複以上步驟3次，便可促進全身血液循環，據指消耗的熱量相等於跑步6公里，有助燃脂、提升新陳代謝、去水腫等功效。Zoe指泡澡是通過提高身體溫度來放鬆及紓緩肌肉，有助放鬆身心、改善血液循環，也可增加排汗來去水腫及排毒，是有一定幫助。但要留意是它不能像慢跑般有效燃燒大量卡路里，泡澡只是被動地令體溫升高，沒有主動進行運動，故泡澡減肥的成效有待商榷。

高溫瑜伽桑拿輔助 除此之外，Zoe指高溫瑜伽和焗桑拿等同樣以高溫作招徠的運動，最大好處是幫助排汗排毒，主要並不是為了燃燒卡路里，而是提升身體狀況，再配合運動和飲食來輔助減肥。當中要注意一些要點，例如做高溫瑜伽時，練習前、中、後期都要補充水分和電解質，需留意體溫變化及穿透氣衣服，以助揮發汗水。而焗桑拿會出汗較多，要飲用足夠水分之餘，每次焗15分鐘為限，超過這時間可能導致體溫過高或不適；而且焗桑拿後建議進行冷卻，讓體溫慢慢回復正常。

運動和飲食需配合 Zoe表示，其實高溫減肥法需要考慮個人的健康狀況、生活方式、目標和偏好來進行，大可配合運動和飲食來提升減肥效果。運動的話可分三方面，建議每周進行150分鐘中等或75分鐘高強度帶氧運動，如跑步、游水等。此外，每周2至3次力量訓練，藉肌肉生長來提高基礎代謝率，幫助長期燃燒更多卡路里。另可透過高強度間歇訓練（HIIT），結合短時間高強度運動和恢復期，提高卡路里消耗量。

飲食方面，可按個人情況計算每日需要的卡路里，建立良好飲食習慣。進食時盡量選用天然「原型食物」如蔬果、魚類和瘦肉等；減少攝入罐頭加工食品、高糖分和精緻碳水化合物，應多攝取纖維來增加飽肚感，既可保持血糖穩定和維持新陳代謝，又能避免過量進食，減肥自然事半功倍。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網