明星力撐 千億韓屋有幾歎？

追求特色住宿體驗的朋友，到韓國旅遊總有入住韓屋的衝動，但又擔心由老舊屋子改建的旅館不夠舒適。想兩全其美的話，全新興建的豪華韓屋酒店會是你杯茶。江原道寧越郡早前便有耗資₩1,800億（約HK$11億）打造、入住每晚收費₩1,000萬（約HK$5.8萬）的度假村式韓屋酒店登場，除了坐擁醉人環境及豪華設施，更能置身於獨樹一格的韓屋空間，就連韓星李英愛及張東健等亦成為捧場客！另外，首爾和仁川亦各有話題豪華韓屋酒店，梗有一間啱你心水。

寧越：木匠出手 8年打造 位於江原道最南端的寧越郡以優美山水見稱，而總建築面積16,332平方米的豪華韓屋酒店The Hanok Heritage House，便於上年在這裏開業。酒店出動了18個木匠花了8年時間來興建，現時只有兩間獨幢韓屋「寧越宗宅」1及2號樓供旅客入住。興建韓屋一大關鍵是木材，若沒有充分去除水分的話會破裂或變形，這裏的韓屋木材用了7年來乾燥和硬化，質感堅實兼顏色溫暖，並散發着陣陣木香。兩幢擁有庭園的韓屋面積分別為誇張的598及674平方米，各有3間寢室，均被美景所包圍，其中2號屋的客廳內更可眺望當地著名的立石風景區。韓屋外觀採用傳統設計，內裏則配備了摩登設施及高級扁柏木桑拿浴室，並滿布新進藝術家的陶瓷、雕塑及攝影作品，喜歡的話更可買下眼前心頭好。飲食方面，酒店設有一間提供韓式廚師發辦餐廳，菜式以江原道新鮮時令食材炮製而成。其他設施方面，分別有室外游泳池、宴會廳、Lounge、水療中心和會議室。酒店以會員制營運，非會員房價每晚₩1,000萬起（約HK$5.8萬）。

首爾：百年大宅 中西合璧 位於首爾鐘路區的北村韓屋村，向來是熱門旅遊景點，其前身為朝鮮貴族居住的豪宅區，隨處可見當時遺留下來的青瓦房及石牆路等，還有多間被列入文化遺產的韓屋。酒店品牌Nostalgia於2022年在此開設了5間韓屋酒店，其中最受注目及奢華的，要數由百年歷史韓屋改建而成的Blue齋。酒店佔地逾330多平方米，最多可容納8人。外觀是傳統韓屋模樣，一大特色係採用與韓國前總統府青瓦台相同的青藍瓦片。屋內以外國古董家具、東洋風畫作和當代藝術品作裝飾，能感受到東方和西方元素的融合。韓屋呈U字形、並圍繞着松樹花園而建，可欣賞庭院的翠綠景致。屋內劃分了臥室、廚房和用餐區等空間，還有一個開放式浴室，設有對正韓屋村和南山首爾塔的落地大窗，讓你邊浸浴邊歎窗外美景。屋內供應馬格利米酒及韓式下酒菜，並且有Nostalgia旗下咖啡廳北村One Cafe提供以新鮮食材炮製的西式健康早餐。房價每晚₩2,000,000起（約HK$11,696）。

仁川：仿照古代 還原宮殿 毗鄰仁川廣域市松島中央公園的仁川慶源齎大使酒店，是一間五星級韓屋酒店，曾因《鬼怪》等大熱韓劇在此取景而聲名大噪。這間酒店是由仁川市政府斥資₩500億（約HK$2.9億）打造，找來多位韓國國寶級工匠、知名漆器大師共同參與和設計，遵照高麗和朝鮮兩個時期的宮殿樣式，務求忠實呈現傳統貴族的韓屋村。酒店佔地約28,005平方米，外表低調奢華，內裏則劃分為客房和宴會廳慶源樓兩部分，客房採用大量原木建構樑柱，只提供30間房，共5種房型，面積由37至95平方米不等。每間房均放有韓式設計寢具和臥榻，並以木板和韓式壁紙作為間隔。此外，酒店1樓設有韓式餐廳Sura，無論是單點料理到宮廷御膳均可一一品嘗。至於慶源樓部分則為特設宴會廳，據講是參考景福宮所建造，主要招待外國賓客或上流社會人士聚餐。另外，戶外庭園提供穿韓服、玩傳統遊戲等地道文化體驗。房價每晚₩408,000起（約HK$2,386）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

寧越宗宅以傳統工藝搭建而成，室內採用摩登的家具及布置。 於室外游泳池可欣賞到恍如水墨畫的美麗山脈及茂密森林景色。 由逾百年歷史韓屋改建而成的Blue齋，是北村韓屋村最奢華的酒店之一。 擁有落地窗戶的開放式浴室，韓屋村和首爾塔的景色一覽無遺。 餐廳提供多款正宗韓式料理，亦可趁機一嘗宮廷御膳滋味。 從1號樓的走廊可充分感受到韓屋的結構之美。 餐廳選用新鮮時令食材，炮製韓式廚師發辦料理。 屋內保留了韓屋的空間結構，布置則採用時尚風格。 斥資逾百億韓圜建造的酒店，請來多位大師級工匠參與設計。 酒店是《鬼怪》等韓劇的拍攝取景地。 2號樓的客廳內，可將立石風景區的景色望個夠本。 韓星李英愛早前在社交平台分享其到訪The Hanok Heritage House的照片。 部分天花保留了昔日韓屋的面貌。 起居室放有韓劇古裝戲中經常出現的臥榻，營造復古韻味。