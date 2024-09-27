全新【日本．血管通】增量版EX 10分鐘溶解血管廢物

升級配方 更快、更有效、更健康

新一代【日本．血管通】增量版EX，專利納豆激酶增量20%，以專利低溫技術，在5種納豆酵素中，提煉出對溶解血管廢物最有效的特殊酵素─「納豆桿菌勝肽酵素F」，功效比一般納豆素高100倍，能高效溶解血管廢物，降低血液黏度，使血管回復暢通，令血指數回復正常，最重要是已去除納豆中大部分的維他命K，不會對抗凝血藥物有影響。配合專利米糠酵素CELABIO-F，有效幫你維持心腦血管暢通、加強降脂降醇效果，遠離突發性心血管危機！