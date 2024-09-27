世界心臟日2024 御藥堂「關心」孖寶幫你強身護心

又到一年一度「世界心臟日」，心血管健康問題被視為全球頭號殺手！御藥堂一直致力為大家的健康把關，其中「關心」孖寶——《御藥堂心血通》及《御藥堂破壁靈芝孢子》適合關注膽固醇、血脂人士*服用。

御藥堂心血通 一盒雙效 《御藥堂心血通》以輔酵酶Q10作主要成分，而Q10猶如心臟的「長壽鑰匙」。我們的心臟肌肉需要依靠Q10以生產足夠的能量。但隨着年齡增長，Q10就會不斷流失，心臟亦會因為缺乏能量而加速退化。所以要強化心臟，補充Q10就至關重要！另外，《御藥堂心血通》更含木瓜提取物，眾所周知，木瓜是天然血管清道夫，幫助清除血管「垃圾」，血管暢通，心臟自然更健康。適合關注血脂人士服用*，過度肥胖、飲食不均衡的人士都非常適合服用。

御藥堂破壁靈芝孢子 保養血管之珍品 時下都市人少運動，食「外賣」已成為生活習慣。而「外賣」很多時都比較濃味、多油，甚至會有添加劑，很容易增加心血管垃圾形成，構成心血管問題危機。靈芝可調整五臟，幫助代謝，清除血管內的垃圾。香港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床產品功能測試證實，《御藥堂破壁靈芝孢子》或有助於穩定血脂、血糖、膽固醇1*。

《御藥堂破壁靈芝孢子》採用頂級優質赤靈芝破壁精製而成，再結合有「菌中至尊」之稱的姬松茸，它能發揮強效作用，推動一級優質赤靈芝孢子精華吸收及發揮保健效能，全面阻擋有害生物入侵，避免各種都市健康問題，而且補而不燥，是適合男女老少的「天然保健及助療食品」。

1* 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

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