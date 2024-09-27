擇善而食遠離三高威脅

根據本港的統計資料，死於心臟病的患者數字已連續6年呈上升趨勢，沒有明顯病徵的「三高」（即高膽固醇、高血壓、高血糖）問題，正是「罪魁禍首」之一！由於不良飲食習慣可導致「三高」，要維持心臟健康，遠離病魔威脅，必須識飲識食！

可導致心臟病 不少港人一日三餐都靠快餐解決，多肉少菜，烹調過程往往涉及煎炸，還添加了大量調味料，很易出現「三高」問題，那是導致心臟病的主要因素，其中膽固醇過高（即總膽固醇指數超過5.2mmol/L）可引致動脈粥樣硬化及血管栓塞；血壓過高（即血壓超過或等於140/90mmHg）會增加心臟負荷；而血糖水平偏高（空腹血糖超過或等於5.6mmol/L）則有機會令血管受損及硬化。雖然三高本身非致命問題，但不加以控制的話，可引發嚴重疾病，包括心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭等，分分鐘可以致命！

膽固醇勿超標 要控制膽固醇、血壓和血糖處於正常水平，必須從調節飲食做起。第一，膽固醇的攝取量應少於每天300毫克！由於飽和脂肪的攝取量會影響膽固醇水平，所以吃肉方面，近骨位置的肉類（如排骨、雞腳、雞翼）、腩位、動物內臟、動物皮脂等，只宜淺嘗，因飽和脂肪含量較高，最好揀選瘦肉、三文魚等，特別是後者含奧米加3多元不飽和脂肪酸，對血管健康有益。與此同時，要多吃纖維豐富的食物，如蔬菜、燕麥等，其中非水溶性纖維會令人產生飽肚感，有助控制體重；水溶性纖維則有助降低體內的壞膽固醇。

太鹹影響血壓 第二，要避免進食太鹹的食物，少吃鹽製堅果、罐頭、湯包、醬料等，因長期攝取大量鹽分會令身體的水分滯留，增加血液循環的負荷，久而久之，血壓會升高，導致高血壓，患上冠心病的風險會增加。根據世界衞生組織建議，一個人每天不應攝取多於2,400毫克鈉質，即6克鹽分，在扣除食物本身的鈉質後，每天最多可用1茶匙鹽（5克）的分量調味，以每天平均3餐計算，即每餐不多於800毫克鈉質，約1/3茶匙鹽。換句話說，煮食時，應避免加入過量調味料，亦盡量不要以醬汁拌飯，或把粉麵的湯底喝清光。

煎炸可免則免 第三，高糖分的糖果、甜品、飲料（包括汽水、咖啡等）不宜吃太多，否則會令身體的血糖急升，亦容易出現高血糖問題。根據世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織的建議，一個人每天的糖分攝取量應少於50克，還要注意少吃精製的白沙糖，以早餐為例，最好選原味穀麥產品，因為坊間有很多穀類麥片早餐均加入大量糖分，容易令人墮入高糖陷阱。

除了識得食，也要識得煮！最好以蒸、煮、焗等方法來炮製食物，減少煎或炸，而食油應選用含不飽和脂肪酸的奇亞籽油、亞麻籽油、葵花子油、芝麻油、菜籽油等。