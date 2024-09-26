瑞士三星之旅賞紅葉歎美饌

有着「世界公園」美譽的瑞士，以其壯麗的阿爾卑斯山脈、波光粼粼的湖泊和如詩如畫的田園風光聞名於世。隨着10月的到來，瑞士即將進入一年中最壯麗的季節——秋季。這個時候的瑞士，無論是巍峨的山峰還是寧靜的湖泊，都被絢麗的紅葉和金色的光芒所覆蓋，大家可以趁住賞紅葉之餘，更可細味米芝蓮三星的高級滋味。

歷史悠久 在瑞士僅有的4間米芝蓮3星餐廳中，坐落於Crissier小鎮的Restaurant de l’Hôtel de Ville絕對是最特別的存在！餐廳於1955年開業，在第二任主廚Frédy Girardet的帶領下於1994年首次摘得米芝蓮三星，而現任主廚Franck Giovannini自1995年加入餐廳，並於2016年正式接掌廚房，繼承了餐廳一貫的經典法式烹飪風格，強調使用本地食材及注重食材的本味之餘，還十分注重菜餚的美學呈現。餐廳共設有4個用餐區域，分別以Hôtel de Ville de Crissier歷任主廚的名字命名，其中最難預訂的莫過於現任主廚Franck Giovannini的私人餐桌，僅能容納6人，讓食客近距離欣賞24位廚師在開放式廚房中忙碌的身影，感受烹飪的藝術與激情。

愛時令美味，可以試試冰鎮白鮭魚配甜菜根，來自勒芒湖的新鮮白鮭魚經冰鎮處理，肉質鮮嫩爽滑，加上甜菜根，清脆爽口；而下方的魚子醬配葡萄酒湯汁，則鮮味十足。又或是放在撻皮上，被切成一塊塊的蘇格蘭小龍蝦，不但吸滿湯汁，還爽脆彈牙。另外，來自阿爾卑斯高山的羊肉也值得一試，羊菲力裹上煎至焦糖色的自製煙肉，口感外酥裏嫩，搭配羅勒和香蒜醬汁，令人食指大動！正值秋季，怎能不試試季節限定的野味餡餅！以松雞和野兔為肉餡，搭配香氣濃郁的葡萄酒，將當地食材的鮮美發揮到極致。甜品方面，有血橙栗子朱古力蛋糕和花瓣模樣的草莓開心果蛋糕，同樣令人回味無窮！

萊茵河畔 坐落於巴塞爾萊茵河畔的Grand Hotel Les Trois Rois酒店內的Cheval Blanc by Peter Knogl，於2016年獲得米芝蓮三星，並連續8年保持這一殊榮。主廚Peter Knogl自2007年起，便致力於以創新的方式將法式高級料理與地中海和亞洲風味巧妙融合，並堅持選用新鮮食材，專注保留食材的本味。餐廳內部以駝色為主調，搭配金色天花、帶花紋的地面、璀璨的水晶吊燈、潔白的桌布和銀質燭台，更顯富麗堂皇。值得一提，餐廳窗外便能欣賞到波光粼粼的萊茵河，在此等環境享用美食，感覺愜意。

前菜有蘑菇脆片配伊比利亞黑毛豬火腿和蘑菇忌廉，入口香脆，風味濃郁。而鵝肝馬卡龍，搭配印度Garam Masala、乳酪脆片和橙子凝膠，綿密鵝肝輕輕一抿便入口即化，油脂香氣隨即迸發，令人食指大動！喜歡海鮮，就要試試這道生蠔配柚子、椪醋與青蘋果，果醋的酸爽更凸顯生蠔的鮮甜。主菜方面，餐廳的招牌菜布雷斯鴿子配塔斯曼尼亞胡椒、雅枝竹和蘑菇值得一試，半熟的鴿肉配上美味的紅色醬汁和秋季的蘑菇，野味十足；而日本和牛配香葱油醋汁，肉質鮮嫩多汁，口感細膩，清爽的醬汁也減淡了肥膩感，讓人欲罷不能！最後以青蘋果造型的甜品作結，口味清新香甜。

高山風味 坐落在瑞士東部阿爾卑斯山脈環抱的Grand Resort Bad Ragaz度假村，以其健康療養設施和高級美食聞名。度假村內設有7間風格迥異的餐廳，其中最負盛名的便是由瑞士籍主廚Sven Wassmer掌舵、並於2022年榮獲米芝蓮三星的Memories。餐廳主打阿爾卑斯山美食，98%的食材都來自於餐廳附近的農場，以確保食材的新鮮。主廚更擅長運用發酵、醃製和烤製等傳統方法烹調，將阿爾卑斯山脈的自然風味融入每一道菜餚中，為食客帶來純粹而深刻的味覺體驗。餐廳內部走簡樸風，採用大量木材和石材等當地天然材料，並以木質屏風間隔餐枱，營造出私密且舒適的用餐空間。而開放式廚房設計，讓食客可以近距離觀賞主廚團隊的精湛廚藝，增加了用餐的互動性。

開胃菜有以醃漬的紅甜菜根片拼成玫瑰花形，搭配辣根和黑醋栗粉，酸甜交織，令人胃口大開。將牛奶皮烤成焦香酥脆的撻皮，佐以大麥酒釀和蘋果接骨木果醬，清爽香甜。瑞士鱘魚子醬配蘑菇忌廉醬，則將當地特色食材融入其中，鮮味濃郁。主菜方面，來自Val Lumnezia的紅點鮭是主廚的招牌菜，經過乾草和松果輕微煙熏的魚肉質感細嫩，搭配焦糖化的阿爾卑斯忌廉醬和冷杉油，風味一絕！而梭鱸魚配沙棘和烤甜椒也值得一試，嫩煎魚肉質鮮嫩，搭配酸甜的配菜，味道豐富。最後以撒上大麻牛軋糖和山毛櫸的無花果雪糕收尾，淡淡的青草香混合堅果香氣，風味濃郁。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

瑞士秋日多處覆蓋了絢麗的紅葉和金色的光芒，美不勝數。 羊菲力裹上煎至焦糖色的自製煙肉，口感外酥裏嫩，香氣撲鼻。 日本和牛配香葱油醋汁，肉質鮮嫩多汁，口感細膩，清爽的醬汁更平衡了膩口感。 餐廳內部以駝色為主調，搭配金色天花、花紋地面、璀璨水晶吊燈，富麗堂皇。 嫩煎梭鱸魚肉質鮮嫩，搭配酸甜的配菜，味道豐富。 主廚Sven Wassmer 花瓣模樣的草莓開心果蛋糕，賣相精緻且酸甜可口。 餐廳最難預訂非現任主廚Franck Giovannini的私人餐桌莫屬。 餐廳的招牌菜布雷斯鴿子配塔斯曼尼亞胡椒、雅枝竹和蘑菇，半熟的鴿肉配上美味的紅色醬汁和秋季的蘑菇，野味十足。 主廚Peter Knogl 瑞士鱘魚子醬配蘑菇忌廉醬，將當地特色食材融入其中，鮮味濃郁，令人回味無窮。 被切成一塊塊的蘇格蘭小龍蝦吸滿湯汁，入口爽脆彈牙。 主廚Franck Giovannini 鵝肝馬卡龍搭配印度Garam Masala、乳酪脆片和橙子凝膠，入口即化。 將牛奶皮烤成焦香酥脆的撻皮，佐以大麥酒釀和蘋果接骨木果醬，清爽香甜。 餐廳內部走簡樸風，並以木質屏風間隔餐枱，營造出私密且舒適的用餐空間。