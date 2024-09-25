漫遊町屋街道 台灣尋寶新體驗

經歷過日治時期的台灣，遺留不少具保留價值的日式建築，當地政府近年積極保存及活化，經修復後更搖身一變成為人氣景點。最近於台北市便有日治時期總督府山林課員工宿舍化身而成的山系概念店開業，除了有多達140個品牌、2,000款產品發售外，更有四大景觀主題區及素食餐廳等，火速成了話題蒲點！另外，花蓮市及新竹市亦各有日式建築改造成景點園區及餐廳，同樣值得踩場體驗一番！

台北市：山系概念 2千款產品 走進台北市大安區金山南路的巷子裏，兩側的百年町屋前身為日治時期台灣總督府山林課的木造宿舍群，並於2006年指定登錄為文化資產。而農業部林業和自然保育署花了8年修復後再利用，早前以山系概念店0km山物所的姿態對外開放。佔地逾1,650平方米，主要分為戶外空間及三幢木造建築，後者你會找到兩間選品店，內有140個品牌圍繞台灣山林製造、療愈、探索、風土四大主題的產品，貨品款式多達2,000款，例如有與蠟筆品牌產房聯乘炮製11種台灣土壤色彩的Soil土壤創造蠟筆組合、與朱古力專門店土然合作以玉山、阿里山和大屯山三種高度為概念的海拔口味朱古力等。與此同時，餐飲選擇亦備受注目，除有人氣品牌COFFEE LAW進駐提供特色輕食及咖啡外，還有獲米芝蓮綠星的蔬食餐廳小小樹食在此開設了分店。這裏的戶外空間同樣精彩，找來了專業團隊規劃了複森林、次森林、裏花園及蒔光巷四大景觀主題區，各區穿插台灣原生種和瀕危植物，展現出四種不同海拔與年代的森林景觀樣貌。場內還會舉行山林相關的展覽、講座及工作坊課程，令到此一遊更充實圓滿。

花蓮市：着付師坐鎮 穿正宗和服 位於花蓮市美崙溪旁、建於1930年代的美崙溪畔日式宿舍，曾經是日治時代花蓮港分屯大隊軍官的住所，經過接近3年半的翻新工程，變身花蓮將軍府1936園區。不僅修復了8幢古蹟建築，當年留下來的庭園、水池都重新活化，更增設夜間照明、植栽、步道等設施，成為當地新亮點。內裏除有受歡迎的花蓮餐飲品牌如家咖喱和定置漁場三代目進駐，還有不少創意品牌如使用在地食材的貓丁目甜點店、售賣台灣特色小吃的渣男Taiwan Bistro，以及高級日式料理店探索の味等，不可錯過由米芝蓮二星侯布雄法式餐廳副主廚開設的餐飲品牌fujo，以精緻料理手法呈現在地高品質食材。另有不同手信小店如DoGa香酥脆椒、小藍肥皂，還有與世界麵包冠軍陳耀訓聯名合作的烘培概念空間OOA，必買每日限量150件的金沙芋泥可頌。與此同時，園區還有一系列與本地文化、藝術和美食相結合的活動，最特別是可換上和服拍照的花凜和服屋，店內有居於日本多年的着付師提供正統浴衣、和服穿着體驗，讓你更能感受日式優雅氛圍。

新竹市：部長官舍 享受美食 位於新竹市擁有百年歷史的新竹州警務部部長官舍，為該市現存面積最大、歷史最悠久的高等官舍。建築屬軸組式獨幢日式宿舍，既有用作居住的和式空間，亦有社交功能的洋式客廳，為和洋折衷式住宅。經市政府投入NT$3,380萬（約HK$824萬）於2021年完成修復工程後，引入由台北一號糧倉主廚王正岳領軍的Fine Casual餐廳132糧倉。一號糧倉為日式與當代融合的私廚餐廳，曾連續2年獲米芝蓮必比登推薦。而132糧倉的菜式則結合東、西方料理技藝，將食材的原味盡量發揮出來，同時精緻的擺盤令料理化身一道畫作。例如於春夏限定的「春．光」套餐中，「時蔬．黃金蜆．野菜」選用蘆筍、油菜花、龍鬚菜、水蓮等季節時蔬，炙燒後塗上一層蒜頭黃金蜆汁，搭配野菜醬汁，並綁成一束花的模樣，呈現春光照耀草地的翠綠風貌。餐廳供應個人套餐式的Tasting Menu，午餐為5道菜，晚餐則是8道菜，也有多種飲品配搭。餐廳更不定期舉辦藝術展覽及文藝活動，令味覺及視覺均帶來不一樣享受。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

選品店與140個品牌合作，圍繞台灣山林四大主題，發售逾2,000款商品。 獲得米芝蓮綠星的小小樹食是進駐0km山物所的餐廳之一。 不時會舉辦講座及工作坊，包括有植繪練習入門、蕨類皮革創作等。 貓丁目甜點店必吃這款馬卡龍配朱古力軟雪糕的新地。 經修復後的新竹州警務部部長官舍，為新竹市現存面積最大的高等官舍。 「時蔬．黃金蜆．野菜」選用蘆筍、油菜花、龍鬚菜、水蓮等季節時蔬，並綁成一束花的模樣。 Soil土壤創造蠟筆組合根據台灣不同地形、氣候所呈現的土壤色彩來製作。 小小樹食午、晚市推出和式洋食套餐，包括有皮蛋剝皮辣椒炒手麵。 花蓮將軍府1936 園區的日式宿舍群，曾是日治時代花蓮港分屯大隊軍官住所。 探索の味提供以台灣東部深層海水海鮮製成的各款丼飯。 內設優美日式庭園，有遠離煩囂之感。 選品店內的「療愈之森」區域，以天然友善為出發點，匯集35個香氛與綠植品牌。 這款法式多士於小小樹食0km山物所分店獨家發售。 花凜和服屋內有居於日本多年的着付師提供正統浴衣、和服穿着體驗。 由侯布雄法式餐廳副主廚開設的fujo，利用精緻料理手法呈現在地高品質食材。 坐在室內用餐，透過玻璃可望見漂亮庭園風景。