海上移動蜂窩 實踐綠色航行

許多人眼中，追求奢華體驗跟支持環保是背道而馳的行為，但近年遊艇設計師與造船廠無不絞盡腦汁，積極研發出融入節能考慮的嶄新型號，希望推翻大家的錯覺。像今次介紹的探險遊艇「X50」，不但以可回收的環保材料來製造，船頂的太陽能板更被設計成蜂窩狀，通過型格吸睛的細節，實踐綠色航行！

撐環保由細節做起 由Francesco Paszkowski設計的「X50」，為意大利船廠Baglietto旗下XO系列的首個型號，長49.9米，寬9米，一身灰白色，搭配不同形狀的深色玻璃，觀感時尚醒目，但說到外觀上最大亮點，必定是飛橋上的太陽能板，以貌似蜂窩的幾何圖案排列，令遊艇的辨識度大大提升，而由其轉化的能源，則可為遊艇上的玩樂供電，實現節能目標。另外，船體表面選用特殊環保塗料，有助降低揮發性有機化合物的釋出，體現船廠對保護海洋環境的責任感。

專為越洋探險而設 據悉，「X50」是專為探險而設，船首堅固、鋒利之餘，船體更屬於冰級水平，可應對極端天氣，實現跨越大西洋的目標。與此同時，這艘約500GT的探險遊艇，分設4層甲板，內部空間寬敞，確保乘客可享受一個舒適的長途旅程。

值得一提，「X50」受1950年代意大利著名列車「Settebello」啟發，駕駛室上方設有270°全景休息室，加上稍低一級的飛橋甲板，讓乘客可盡情享受壯麗海景。船尾空間勝在靈活多變，可用來存放附屬艇和水上玩具，又可快速改造成戶外休息區，希望為船主帶來更多的方便。

同場加映 XF95 最高速度為50節

由新西蘭船廠Voodoo Yachts研發的「XF95」，長28.5米，寬9.5米，一身墨綠色，總噸位為245GT，內外空間達500平方米，可闢建5間客艙，以及泳池、海灘俱樂部、酒吧等設施，其最大賣點是中間位置裝有集成式水翼（Xpedition Wing），當遊艇航行時，可將船體抬離水面，減低阻力，提高速度，節省燃料。事實上，「XF95」的性能卓越，最高速度可達50節，若以8節航速前進，航程可達3,500海里，而且船主可選用更大的油箱或太陽能板，增強續航能力。

INFYNITO 90 零排放停泊長達8小時

由意大利船廠Ferretti Yachts推出的「INFYNITO 90」，長26.97米，總噸位比同尺寸遊艇的平均值高出7.52GT，內外空間均超過100平方米，可為乘客帶來寬敞舒適的航海生活體驗。說到環保設施，「INFYNITO 90」採用了F.S.E.A.技術，船頂鋪設太陽能電池板，可為120kWh的鋰電池組充電，供乘客使用，實現長達8小時的零排放停泊。性能方面，它可搭載兩台MAN V12發動機，最高速度為22節，巡航速度則為17節。

Infinity 42 BluE 9成時間靠電動

出自意大利船廠Rossinavi的混合動力超級遊艇「Infinity 42 BluE」，長42.2米，採用輕量化鋁製生態排水型船體，並搭配環保導航技術BluE、太陽能電池板和大型電池組，在維持10至11節的巡航速度下，效率比一般排水型船體更勝一籌。在日常航行中，它可以實現9成時間以純電動模式運行，即使跨越大西洋，也能在柴油發電機支援下，以電力航行70%旅程，大幅降低對環境的負面影響。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

飛橋上的太陽能板非常吸睛，貌似一個海上移動蜂窩。 船尾空間可存放附屬艇，亦可用作戶外休息區。 位於船尾的海灘俱樂部，可滿足乘客的休閒需要。 位於船首的「四季露台」，配備按摩浴缸，是「INFYNITO 90 」最受注目的設施。 「X50」有4層甲板，最多可容納12位客人和9名船員。 「XF95」的性能強勁，最高速度可達50節。（Voodoo Yachts） 「INFYNITO 90 」長26.97米，內外空間均超過100平方米。（Ferretti Yachts） 長42.2米的「Infinity 42 BluE」，總噸位為400GT。（Rossinavi） 駕駛室上方設有270°全景休息室。 船頂鋪設了太陽能板。 遊艇的布置大量採用環保油漆、柚木再生織物和皮革，貫徹永續理念。 船首的全景休息室設有太陽能擋板，可抵禦惡劣天氣。