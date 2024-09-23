MOKO新世紀廣場、YOHO MALL形點連串精彩活動賀國慶
為迎接國慶及十一黃金周，新鴻基旗下的MOKO新世紀廣場、YOHO MALL形點因而舉行連串精彩吃喝玩樂活動，包括帶領全城投入熊貓熱的「MOKO呼嚕Panda遊世界」，「YOHO尋寶節」體驗港式特色掃街之旅等，齊賀國慶！
親親國寶大熊貓
為慶祝一連串的熊貓喜訊，作為最緊貼香港市況的旺角地標商場，MOKO新世紀廣場與各位一同投入熊貓可愛有趣的世界，即日起至10月13日期間，中庭舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」，四米長的瞓覺Mode仿真大熊貓「呼嚕呼嚕」地側臥著，以隨着打呼聲變大變小的肚髧將熊貓最可愛最治愈一面向全城展現，與另外五隻不同造型的熊貓組成熊貓樂園，率先讓大家感受國寶熊貓獨有的超萌氣氛！此外，仿真巨型熊貓亦會於國慶日及指定日子在商場中庭出現，市民大眾有機會親自向巨型熊貓餵食竹葉，感受飼養員與熊貓之間的緊密連繫。另外，國慶日更有多項消費賞：包括晚上7時後晚市100%回贈（食300港幣送300港幣餐飲贈券回贈），「即日消費」享戲票買一送一優惠。
寶藏小吃任你尋
至於元朗YOHO系商場則趁住黃金周打造「尋寶節」盛典，即日起大派逾百萬消費回贈及寶藏福利，當中包括：聯同多個餐飲及零售美食品牌特推「YOHO小吃卡」體驗港式掃街文化，到場即送千元購物大禮包，高鐵旅客專屬八達通賞，及消費享高達3,300港幣回贈；國慶七天更有大牌美妝好禮免費相送，同步推出「好折購」瘋搶寶藏好物低至2折，The Point會員即日以電子消費滿6,000港幣，更可獲現金優惠價500或1,000港幣入手咖啡機、氣炸鍋等熱門家電，還有低至2折耳機、鑽石飾品等人氣必買品。
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