MOKO新世紀廣場、YOHO MALL形點連串精彩活動賀國慶

親親國寶大熊貓

為慶祝一連串的熊貓喜訊，作為最緊貼香港市況的旺角地標商場，MOKO新世紀廣場與各位一同投入熊貓可愛有趣的世界，即日起至10月13日期間，中庭舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」，四米長的瞓覺Mode仿真大熊貓「呼嚕呼嚕」地側臥著，以隨着打呼聲變大變小的肚髧將熊貓最可愛最治愈一面向全城展現，與另外五隻不同造型的熊貓組成熊貓樂園，率先讓大家感受國寶熊貓獨有的超萌氣氛！此外，仿真巨型熊貓亦會於國慶日及指定日子在商場中庭出現，市民大眾有機會親自向巨型熊貓餵食竹葉，感受飼養員與熊貓之間的緊密連繫。另外，國慶日更有多項消費賞：包括晚上7時後晚市100%回贈（食300港幣送300港幣餐飲贈券回贈），「即日消費」享戲票買一送一優惠。