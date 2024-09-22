潤膚霜用到盡 清潔好幫手

秋冬天氣乾燥，滋潤肌膚的潤膚霜當堂成為不少人必備之物。但若你買了不喜歡其氣味或觸感的潤膚霜，棄之不用未免太浪費，網絡上便有家務及美容達人物盡其用，為這款護理產品諗出意想不到的其他用途，當中就連清潔爐具及皮鞋都派上用場，效果更喜出望外呢！

抹走油污 添加光澤 要清除廚房爐具及抽氣扇的油漬，除了出動去污力強的清潔劑，原來用潤膚霜也一樣見效！只要將之塗在爐具和抽氣扇周圍的油漬上，然後用海綿打圈擦抹，再用濕布擦拭便能輕易地令油漬脫落。另外，潤膚霜可為皮鞋、皮包等皮革用品增添光澤，只要將之以軟布塗抹在皮面上，約30分鐘後用乾布擦去即可。但由於每款潤膚霜油分含量不同，有可能令皮面造成污漬，所以務必在不顯眼位置先進行測試。

溫和去角質 修護頭髮 個人護理方面，潤膚霜也有特別用途。其一是將之與具有研磨效果、呈濕軟狀態的咖啡渣混合起來，便可化身成去角質霜，輕力按摩肌膚，就能溫和去除老廢角質和死皮，讓肌膚回復柔軟細緻。秋冬季節頭髮容易變得毛躁開叉，這時候潤膚霜同樣有用武之地！只需取少許於掌心推開，再塗在髮尾上，就能讓頭髮變得柔順光澤。不過需要注意用量不宜過多，亦應避免塗到頭頂位置，以免太滋潤讓髮絲看起來過於油膩。

消除靜電 延長香氣 冬天時很多愛美的女士會選擇穿裙子內搭保暖絲襪，但乾燥環境容易讓衣服因摩擦產生靜電，導致裙子黏在大腿上，或在前面捲成一團的尷尬情況。此時可先在絲襪上均勻地薄塗一層潤膚霜，就能輕鬆解決靜電困擾。此外，喜歡噴香水的朋友不妨先塗抹潤膚霜滋潤肌膚，之後再噴灑就能延長香氣。亦可於晚上塗潤膚霜時混入少許香水，並重點抹在頸部和手腕，翌日起床時仍能散發香氣。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網