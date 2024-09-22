印尼全新度假村 歎住海上Villa

度假村共有70間客房，包括7間建於弗洛勒斯海上的豪華Overwater Sea Villa。

提起印尼熱門景點，不得不提位於東努沙登加拉省的科莫多國家公園，該處棲息着約2,500條科莫多巨蜥等多種動物，並有原始白色沙灘、多樣化山脈、雨林和熱帶草原。前往該處的旅客會經由弗洛勒斯島西端小鎮的拉布安巴佐 （Labuan Bajo）出發，發展下來這個小鎮擁有不少豪華度假村酒店，最近更有首間國際酒店品牌進駐，並帶來奢華的海上Villa！另外，當地還有兩間話題十足的度假村，值得旅客留意。

優美景色 360度任賞 於今年5月在拉布安巴佐開業的TA'AKTANA, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo，是萬豪國際集團的豪華精選品牌旗下酒店，佔地16公頃，共有70間客房，包括45間套房及25間Villa，焦點落在7間建於弗洛勒斯海上的Overwater Sea Villa，每間均獨立興建，面積為195平方米，內裏設備齊全兼布置豪華，更可享360度被無敵海景包圍的興奮。套房以現代優雅風格設計，融入當地部落的色彩圖騰和編織飾物，及統統設有露台。與此同時，所有客房安排了私人管家提供貼心服務。其他設施方面，度假村設有3間餐廳，其中全日餐廳Leros呈上印尼人氣料理及世界各地菜餚，另有設於海上的雞尾酒酒吧Maiga!讓你邊賞海邊乾杯。還有內設6間理療室的水療中心Di'a Spa，帶來全身按摩、身體磨砂和臉部護理等選項。值得一提係，度假村配備了國際運動會比賽用規格的泳池，及有可舉行浪漫婚禮的海濱教堂。房價每晚IDR 6,860,000起（約HK$3,531）。

活動豐富 娛樂無窮 要數拉布安巴佐首屈一指的五星級度假村，佔地1.4公頃的AYANA Komodo Waecicu Beach可算係代表。這間度假村除了設施齊全豪華外，一大特點係備有豐富活動讓住客玩樂一番。例如自設船隊，其中有54 米長的豪華遊艇 AYANA Lako di'a，船上設有9間豪華套房，提供1至2晚環繞科莫多島及周邊海域的航行方案。度假村位於弗洛勒斯島西海岸的Waecicu Beach，你可於海灘上大玩浮潛、SUP瑜伽、獨木舟、水下漫步、釣魚等活動。也別錯過全日跳島遊，行程涵蓋了科莫多島觀察科莫多巨蜥、帕達爾島徒步、登陸粉紅海灘等。住宿方面，擁有205間客房和套房，包括13間面積達99平方米的海景套房，而所有房間均附設海景露台。共有7個餐飲場所，包括供應炭烤龍蝦和海鮮的KISIK Seafood Restaurant，及享用原創雞尾酒的屋頂酒吧UNIQUE Rooftop Bar。度假村還有三座主游泳池、水療中心及健身室等，設備一應俱全。房價每晚IDR3,592,976起（約HK$1,849）。

享受永續 兩者兼得 近年不少度假村在提供奢華服務之餘，亦強調環保及永續，坐落於拉布安巴佐的Menjaga Bay Resort便是當中一分子。這間於今年4月正式開幕的度假村透過太陽能系統供應清潔能源，並採取節水措施來保護該處的生態系統。與此同時，從當地生產商採購原料和材料，支持經濟並減少對環境影響。度假村僅提供17間客房，分為山景套房和海上套房兩種房型。山景套房位於高地之上，四周高聳山峰環抱，而且所有客房均朝西面，可眺望弗洛勒斯海，其中4間客房更設有私人泳池，隨時都可跳入池裏暢泳。至於海景套房則建於海面之上，住客全天候被湛藍大海包圍，感受寫意時光。用餐方面，設有一間結合傳統和創新料理的餐廳，炮製多樣化風味的菜餚。度假村內也有不少體驗活動，例如每天舉行的科莫多國家公園浮潛和潛水，還有行山、划艇、釣魚、海上野餐等選項。別錯過結合傳統技術和現代科技的水療服務，深層消除疲勞。房價每晚IDR 3,300,000起（約HK$1,698）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

佔地達16公頃的度假村，位於叢林和海岸線之間。 海上雞尾酒酒吧Maiga!供應特色雞尾酒和小吃。 設有國際運動會比賽用規格泳池，住客可盡情暢泳。 面積達99平方米的海景套房，睡房可任意飽覽海景。 酒店毗鄰海灘的無邊際泳池是一大招牌設施。 10間海景套房建於海面之上。 度假村提供多種活動，包括有划艇、浮潛和潛水等。 面積達195平方米的Overwater Sea Villa，透過落地玻璃歎盡無敵海景。 全日餐廳Leros使用自家農場種植蔬菜來炮製菜餚。 酒店提供前往科莫多島的行程，全程由工作人員帶領，並於酒店碼頭乘船出發。 UNIQUE Rooftop Bar可邊望海邊享用原創雞尾酒。 全日跳島遊可到訪科莫多島著名的粉紅海灘。 山景套房建於島上的高處位置，四周被山巒環抱，並能俯瞰弗洛勒斯海。 套房設計融入了當地部落的色彩圖騰及編織飾物，並均有露台。圖為Flores Suites。 度假村內設有三個游泳池，當中兩個海濱游泳池設有池邊酒吧。 佔地1.4公頃的酒店是拉布安巴佐首屈一指的五星級度假村。 推介KISIK Seafood Restaurant的炭烤龍蝦和海鮮等美味。 於科莫多島可見識科莫多巨蜥等多種動物。 於海景套房可隨時觀賞壯觀海洋。