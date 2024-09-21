法式前衞概念致敬經典

全新發表的SM Tribute，是Citroen旗下的豪華汽車品牌DS Automobiles向1971年誕生的Citroen SM豪華GT致敬的概念之作。

上世紀70年代，法國生產了不少別具特色的車型，如今更已成為一代經典，像在1971年誕生的Citroen SM豪華GT便是其中之一，其修長車身、橫跨車頭的玻璃罩件和後輪外特設的尾沙板可拆卸空氣動力嵌件等經典設計元素，賦予了它既優雅又前衞造型。最近Citroen旗下的豪華汽車品牌DS Automobiles，便藉着發表全新SM Tribute概念車，以現代設計手法重新詮釋這一代經典。

結合科技與工藝 SM Tribute是DS巴黎設計工作室團隊最新力作，車上傳承了不少SM的經典設計元素，同時亦融入了21世紀的科技與工藝。它大致維持SM的標誌性比例，擁有長頭冚及修長車身，只是尺碼上稍較SM長3厘米及高2厘米，來到4.94米和1.34米。反之車身闊度就增加了14厘米之多，來到1.98米，同時車身離地距則稍降低了3.5厘米至12厘米， 觀感上更寬更貼地。車身顏色更是刻意採用跟當年出現在宣傳冊子上相若的金與黑雙色配搭，不同的是現於SM Tribute身上的是經重新詮釋的緞面清漆兼手工銅綠薄層工藝處理的金葉色及獨特的黑色。

洋溢復古未來感 原在SM上的把頭燈組及車牌全覆蓋的經典玻璃元素，現換上DS廠徽置中的發光3D屏幕配LED頭燈及日間行車燈，更時尚及更具科技感。而另一大經典設計元素，亦即原身設於後輪外的可拆式尾沙板件，經重新設計後已換成由一塊帶有通窿設計的獨特尾沙板，上方還有由紅色LED尾燈延伸出來的設計元素點綴，兼配上22吋大輪圈，前衞型格又搶眼。尾部斜背兩側更是採用經重新演繹、線條更銳利的S形懸浮設計，配上如出一轍的Kamm Tail車尾及簡約時尚的LED尾燈線，充滿復古未來感。

內裝方面大革新，科技感十足。整個錶台起用了裝有一個特長投影顯示器入替傳統的儀錶板之餘，它還提供無限的主題飾面設定，連傳統內飾也一併數碼化。線控軚環矩形軚環中央附設的平面觸控板和兩座之間的一大塊曲面觸控裝置，亦大玩投射，極具未來感。全車座椅及一對內門板及以帶珍珠光面的淺象牙色皮革和Alcantara仿麂皮包覆，前者延續SM座椅的橫間幅設計精髓，後者則雷射雕刻上了獨特圖案點綴。

同場加映：現代風運動轎跑 另一法國汽車品牌Renault最近也發表了一款以該品牌上世紀70年代極具標誌性的經典R17雙門四座位運動轎跑為基礎、並特別找來法國當代最前衞的設計師之一Ora Ïto與該品牌設計團隊合作重新設計和改造的R17 electric restomod × Ora Ïto概念車，賦予其更現代的風格。不僅由昔日的縱向引擎動力系統，變成現在的純電動力系統（270hp），還改配上碳纖維底盤平台，車身闊度亦因而增加了170mm。原本的四圓頭燈改換上四圓角長形設計，配上橫跨整個車尾的LED尾燈線、全新設計的圓角矩形輪拱及環紋輪圈。至於標誌性的稜角分明簡潔線條、無框車門、無中柱車身、尾箱門及兩側百葉式斜間經典設計細節等，則依舊保留。車廂內昔日的大圓軚環及四圈式儀錶換上全新圓角矩形設計，儀錶及中央屏幕亦改用數碼化顯示。軚環和全車座椅以至地氈，均用上啡色優質Merino羊毛緞面織布及米色毛圈花呢織布配搭，優雅時尚。

撰文：林登麗

尾部斜背兩側採用經重新演繹、線條更銳利的S形懸浮設計，配上如出一轍的Kamm Tail車尾及簡約時尚LED尾燈線，展現復古未來感。 科技感十足的駕駛艙，由橫跨整個表台的特長顯示器，到線控矩形軚環中央的平面觸控板及設在兩座之間的曲面觸控裝置，都大玩投射。 R17 electric restomod × Ora Ïto概念車是以Renault上世紀70年代的經典R17雙門四座位運動轎跑為基礎，重新設計和改造。 軚環、儀錶及中央屏幕全換上圓角矩形的新設計。 在SM上的把頭燈組及車牌全覆蓋的經典玻璃元素，現換上DS廠徽置中的發光3D屏幕配LED頭燈及日間行車燈，更時尚及更具科技感。 全車座椅延續了SM座椅的橫間幅設計精髓，並採用帶珍珠光面的淺象牙色皮革和Alcantara仿麂皮物料包覆。 無框車門、無中柱車身、尾箱門及兩側百葉式斜間細節等經典設計依舊保留。 全車座椅皆以啡色優質Merino羊毛緞面織布及米色毛圈花呢織布配搭。 原身設於後輪外的可拆式尾沙板件，經重新設計後已換成由一塊帶有通窿設計的獨特尾沙板，上方還有由紅色LED尾燈延伸出來的設計元素點綴。 內門板特別雷射雕刻了獨特圖案裝飾點綴。 四個圓角矩形小屏幕的儀錶組，分別顯示充電、車速、波段及續航力等資訊。