杜拜全新區域 嘗盡奢華滋味

被譽為「黃金之城」的杜拜，集合了世界之最的豪華酒店、美食饗宴和玩樂體驗，而且一年四季都風光明媚，成為不少人的心水度假勝地。而今個月更即將有全新區域J1 Beach誕生，取代原有景點「La Mer South海灘區」，並將有13間餐廳和海灘俱樂部進駐，其中不少更已經在國際舞台打響名堂，例如米芝蓮餐廳，另外還有分別主打混搭菜，以及意式美食的餐廳登場，讓饕客可享受廣闊無邊海岸景色的同時，細吞慢嚥當地精緻美食。

星級名廚多國饌 想在杜拜享受創新獨特料理？那就不要錯過米芝蓮星級餐廳Sakhalin。餐廳創辦人之一兼行政總廚、曾於2021年榮獲全球最佳主廚第9位的Vladimir Mukhin。他生於俄羅斯的廚師世家，其祖父和父親皆為廚師，起初只是在父親的餐廳工作，但後來他決定挑戰自己，獨自離家並先後在莫斯科和法國多間餐廳磨練廚藝技巧，後來在機緣巧合下獲邀開設餐廳，開業4年後更成功打入世界50間最佳餐廳榜單，可見Chef Vladimir的烹飪實力毋庸置疑。

他擅長融合地中海和亞洲風，烹調出一系列創意佳餚，並在莫斯科、土耳其博德魯姆和伊斯坦布爾開設分店，其中由行政主廚Kogay Alexey領軍的莫斯科店，更於2022年獲得米芝蓮一星美譽。菜式會隨着季節而更換，保證嘗到時令滋味，前菜有吞拿魚他他，分別由赤身、拖羅和中拖羅3個部位炮製而成，顏色粉紅、油分恰到好處，味道甘香鮮甜。另有檸汁醃鱸魚，加上用番茄和柚子調配的特製醬汁，酸爽開胃。主菜方面不乏日式壽司和刺身料理，包括有松露壽司卷，以蟹肉、青瓜作餡料，面層則鋪有鱸魚刺身，並淋上松露蒜泥蛋黃醬，保留了松露香濃氣息之餘，又不會搶走刺身原有的鮮味。還有蟹肉忌廉扁意粉，大大梳蟹肉，口感豐富。甜品同樣有驚喜，日式香桃麻糬藏有爆餡吉士忌廉，配上粒粒桃肉，為飯宴畫上完美句號。

經典菜創意演繹 於1996年開業的Almayass by the Sea餐廳，源自黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），主打融合了黎巴嫩經典菜餚，以及傳統亞美尼亞風格的美食，並在阿布扎比、科威特和利雅得開設分店，其中位於阿布扎比的大型分店是由設計師Delphine Gebran操刀設計內裝，裝潢典雅華麗，並設有海邊露台，可邊品嘗美食邊賞靚景，去年更榮獲米芝蓮必比登推介殊榮，可謂大有來頭。今次進駐杜拜全新度假勝地，餐廳設有開放式烘焙廚房，並由主廚Mardeg Barsomian和Jad Abou Zeid掌舵，炮製出多款風味菜餚，必食推介有沙威瑪，傳統做法是將醃製的羊肉、牛肉或雞肉切成薄片，再透過層層疊疊交替的方式串在烤籤上，並加入自家製酸甜車厘子醬汁，既保留傳統之餘，又能增添新「煮」意。而亞美尼亞流行的土耳其餃子Manti，同樣是餐廳的招牌菜之一，特色在於餃子口是敞開且呈三角形，以碎牛肉作餡，上層覆上乳酪和撒上鹽膚木（Sumac）和紅椒香料粉，惹味十足。如果想體驗更多亞美尼亞滋味，不妨點選當地傳統菜餚Suborek，油酥麵皮夾雜菠菜和芝士內餡，口感非常豐富；餐廳同時也提供海鮮小吃，選擇不少。

高級意式佳餚 位於紐約曼哈頓的高級意大利餐廳La Baia，將於杜拜新區域開設全球第二間分店，新店坐落於沙灘海邊，以色彩繽紛的裝潢營造出夏日氣息，並同樣展現了意大利沿海地區的風味和傳統。新店主打多種意式料理，無論是開胃菜、薄餅或意粉等一應俱全。除了傳統的意式美食之外，招牌菜之一加入了菠菜、青椒和煙肉一同炮製的雞胸卷，淋上香醇紅酒和獨門燒烤醬，令人垂涎欲滴。另有香煎羊架配法式Gastrique醬，該醬汁是用焦糖與橙汁濃縮而成，味道酸酸甜甜，相當開胃。如果想嘗嘗最傳統的意大利美食，當然不少得肉醬千層麵，以邪惡芝士和牛肉碎為餡料，配上掛滿肉醬的手工麵皮，香濃惹味。值得一提的是，餐廳提供多種意粉類型選擇，包括通心粉、長通粉、扁意粉、寬條麵、特寬條麵和意大利薯仔糰子等，還有無麩質意粉供選擇，迎合不同飲食需求。與此同時，新店設有酒吧提供精選葡萄酒和雞尾酒，還有現場樂隊和DJ打碟，增添用餐氣氛。另外，餐廳亦設有戶外座位，品嘗美食的同時，又能享受日光浴，充分感受海邊的別致風情。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

杜拜全新區域J1 Beach今個月開幕，集13家餐廳及海灘俱樂部。 精緻的日式香桃麻糬，「剝開」香桃外皮是澎湃的吉士忌廉和桃肉餡，軟滑香甜。 沙威瑪將醃過的肉片加入特製的車厘子醬汁，再放在垂直烤肉架上烘烤，肉質厚實多汁。 杜拜新店可品嘗到多款混搭風菜餚。 雞胸卷是新推出的招牌菜，特色在於添加了獨門的燒烤醬汁，令味道更上一層樓。 新餐廳提供寬敞的戶外座位，享受美食的同時又能感受海邊風情。 用魚子醬製成向日葵的葵花籽，外表幾可亂真。 蟹肉忌廉扁意粉蟹肉一梳梳，分量十足，與醬汁拌勻來吃，香濃惹味。 Manti的的骰骰，肉量雖然不多，但勝在一啖一粒夠方便。 餐廳裝潢典雅華麗，主打融合了黎巴嫩和亞美尼亞風格的特色美食。 香煎羊架配上用焦糖與橙汁濃縮而成的Gastrique醬，味道酸甜，開胃一流。 檸汁醃鱸魚加上特製醬汁，味道酸爽，同時又能提升鱸魚的鮮味。 以蟹肉和青瓜作餡料的壽司卷，面層淋上松露蒜泥蛋黃醬，令人食指大動。 蝦仁融合了香蒜、檸檬、芫荽等材料精華，並加入車厘茄炮製而成，層次豐富。 主廚（右）Mardeg Barsomian和（左）Jad Abou Zeid 內部裝潢色彩繽紛，具有濃厚夏日海邊度假的氛圍。