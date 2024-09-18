專家教路 正確洗衣冇煩惱

多得洗衣機的發明，令洗衫變成了簡單家務，但看似容易的事情，往往令人掉以輕心。早前國際大型連鎖洗衣服務公司Laundryheap的創辦人兼行政總裁Deyan Dimitrov指出，不少人用洗衣機洗衣時會犯下5大錯誤，往往令衣物洗不乾淨或更快折舊，同時洗衣機亦會耗損。另外洗衣標籤及洗衣袋要如何解讀或使用，背後同樣大有學問！

五大毛病不可輕視 作為洗衣業界鉅子，Deyan Dimitrov指出的五大使用洗衣機犯錯位當然值得參考。其一是投放過量洗衣劑，令衣物留下殘留物，反而更易吸引污垢，應減至建議用量的四分之三即可。二是切忌只使用一種洗衣設定，應針對各種衣物類型採用不同設定，才會防止衣服甩色及縮水。另外忘記清空衫袋褲袋令硬物如鎖匙或硬幣跌進洗衣槽，及一次過投入過多衣物清洗，均會對洗衣機構成傷害並縮短壽命。最後別忽略洗衣機發出怪聲、難聞氣味，及膠邊或內部發霉等情況，都是發生故障的信號，機器有毛病自然會影響洗衣功能。

注意標籤代表意思 要妥善護理衣物，不可忽略的是按照洗衣標籤的指示來清洗處理。覺得很難搞懂？其實作為統一標準的國際洗衣標籤，主要分為五大類別，分別係洗濯、烘乾、漂白、平燙及乾洗，並各有代表圖案，洗衣盆表示可以水洗，方框表示可以烘乾，空心三角形表示可以漂白，空心熨斗表示可以熨燙，空心圓形則表示可以乾洗。圖案上添加不同線條、數字或字母等，則是附加的額外條件，例如洗衣盆+波浪水平線+數字表示可以機洗及指定溫度，而圓形+字母表示應該使用特定的溶劑進行乾洗。

因應物料套上袋子 不少愛護衣服的朋友，會為要洗的衣物套上洗衣袋，藉以減少衣服在洗衣時因摩擦、拉扯構成的損壞。但時下衣服的化學纖維足以承受洗衣機的一般洗衣程序，加上洗衣袋反而令衣服未能徹底洗淨。若衣服衣料組織稀疏，或屬純棉類、短纖類等成分，或標籤內有羊毛、短纖類的聚脂纖維、人造絲等，則建議使用洗衣袋，可減少衣領變鬆、起毛粒及掉毛等問題。若衣服本身品質差，即使使用洗衣袋也無補於事。

撰文：林登麗

部分圖片：互聯網