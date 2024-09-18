乘搭Cycle Train 輕鬆踩人氣單車路線

想到日本來一趟單車遊的話，這個秋冬正是時候！當地不少鐵路公司將推出單車列車（Cycle Train），於指定日期可讓單車「原架」登上列車，毋須按規定摺疊及入袋，省卻很多工夫。其中JR西日本於山陰本線鳥取至米子站便有單車列車帶你輕鬆前往全長140公里的鳥取橫斷單車路，痛快踩車冇難度。另外紀勢本線及大糸線亦各有單車列車登場，值得單車愛好者留意！

鳥取縣：沿海騎踏 飽覽美景 JR西日本於10月13日至12月8日逢周六、日及假期，於山陰本線鳥取至米子站推出單車列車（不含10月19及20日，另11月16及30日、12月1日僅提供米子往鳥取方向列車），每日來回各1班，車上有指定空間給攜帶單車的人士使用。乘車要提早透過手機App「tabiwa by WESTER」預約，收費為車費另加¥500（約HK$28）。可於鳥取、松崎、御來屋及米子4站上車，除了鳥取大學前、倉吉及東山公園3站外，其餘21站也可落車。利用此單車列車，可更輕鬆去享受全長140公里的鳥取橫斷單車路（䁥稱鳥取海波路）， 該路段以鳥取東部的東濱站為起點，延伸至西部境港站，由東至西橫越整個鳥取，一大賣點是可邊踩邊賞靚海景，並路經多個人氣景點，包括布滿鵝卵石的天然海岸鳴石之濱， 矗立在菊港的「波しぐれ三度笠」石像，被喻為「戀人聖地」的白兔神社，及鳥取必到名勝鳥取砂丘等，但單車路當中有改道及陡峭坡道，對於單車新手頗有難度，利用單車列車便可避過難踩的路段。

三重縣：熊野古道 神聖氛圍 三重縣紀勢本線早前曾推出單車列車試行計劃，獲得不錯的反應，因此JR東海將擴大路線範圍，於10月5日至明年2月24日逢周六、日及假期，來往紀伊長島站至新宮站所有定期列車（臨時列車和特急「南紀」號除外），乘客毋須提前預訂或支付額外費用都可攜帶單車一同乘搭。不過車內沒有單車專用架，因此必須自備固定工具。乘車到達紀伊長島站後，可踩單車開始南下至新宮站的旅程，亮點是途經部分「熊野古道伊勢路」，該路段屬於2004年登錄了世界遺產名錄「熊野古道」的其中一段，從江戶時代開始，人們參觀伊勢後會沿着伊勢路前往熊野參拜，沿路除了欣賞大自然風光，也可感受聖地的神聖氛圍。沿途景點包括可眺望紀伊松島和熊野灘的高塚山展望台， 介紹熊野古道及周邊地區歷史文化的熊野古道中心，被列入世界遺產、布滿海蝕洞的巨大岩壁「鬼城」，供奉45米高巨石的花之窟神社，及熊野三大神社之一的熊野速玉大社。

長野縣：滑雪勝地 山脈風光 連接長野縣松本市及新潟縣糸魚川市的JR大糸線，於9月28日及10月19日推出單車列車。列車由糸魚川站來往南小谷站，每日限兩班，每班限15人，需先在網站預約。糸魚川市沿海一帶及小谷村、白馬村等都是人氣的單車路線。推介前往位於飛驒山脈的白馬村，既有頂級滑雪場，也有多種級別的單車路線。先介紹一條初級路線，長約27.3公里，由白馬站出發，穿過稻田前往姬川的源流，接着橫過白馬奧林匹克大橋，經由白馬村的中心點前往白馬跳躍滑雪競技場，可參觀奧林匹克展館、玩熱氣球並登上展望台賞景，最後沿松川下山回到白馬站。另一條路線全長約70公里，同樣由白馬站出發，向北前往以一本櫻聞名的野平地區，接着要上斜約8公里前往白澤峠，可欣賞飛驒山脈的壯麗景色，之後落斜經過舊中村家住宅，再上斜約4.5公里到達露營及釣魚熱點木崎湖。然後上斜約10多公里到達滑翔傘起飛點，在此可眺望木崎湖絕景。接着沿中綱湖及青木湖東岸回到白馬站。來回車費成人每位¥1,360（約HK$75）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網