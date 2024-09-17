全天候賞「月」 巨星下凡極浪漫

「Moon Concept House Design」的外形像一彎緩緩升起的新月。（ig@Atoz77.Design）

古諺有云：「月到中秋分外明」，既然來到賞月佳期，沒理由錯過迷人月色吧！今次介紹的概念建築，像把天上的月亮摘下來，融入鋼筋水泥之中，當中又以「Moon Concept House Design」最吸睛，貌似一彎新月，入夜後還會散發出盈盈白光，給人們帶來全天候、最貼地的賞「月」體驗。

醉人月半彎 Moon Concept House Design 柔和的月色，不但能觸動人心，還能激發想像力與創造力，由詩人、畫家到設計師，無不受到啟發，像出自Atoz77.Design的概念建築「Moon Concept House Design」，就是一幢以月亮為設計靈感的特色別墅，為大家提供另類賞月體驗。

根據設計師的構想，「Moon Concept House Design」樓高3層，屹立於靜謐的湖畔，背靠山坡，面向湖水的一邊，可清晰看到一個「C」字形結構，展現出柔美而具張力的線條，加上白色的外牆，貌似一彎從水平線緩緩升起的新月，在月夜下，還會散發出盈盈白光。

說到室內布置，同樣以月亮為設計主題。呈灰調的冷色牆身，質感粗糙，有點像月球表面的隕石坑；家具選擇以素色為主，看似單調，但設計師利用柔和的燈飾作點綴，令整個空間在視覺上不失層次感。另一方面，由窗戶、壁燈、餐枱、茶几、廚房島台、浴缸到鏡子，無不展現出完美一面，跟窗外的月色一比，可謂相映成趣！

欖形探月艙 Fly To The Moon 不論你身處地球哪個角落，當你「舉頭望明月」，月色之美總是大同小異，似乎只有衝出大氣層，才能欣賞到一輪不一樣的明月！由Atoz77.Design設計的概念建築「Fly To The Moon」，就為大家展示一個賞月新角度。

根據預想圖，「Fly To The Moon」像一個欖形太空艙，灰色金屬外殼極具科技感與未來感，還能抵禦火星的極端氣候。為了讓人置身室內仍能體驗賞月的樂趣，建築物特設透明穹頂和多扇觀景窗，當中的圓窗又跟天上的明月互相輝映。設施方面，除了採用半封閉式設計的私人休息艙，還有一個月光休息室，可透過燈光調節，模擬柔和的月色。

月影下尋夢 Cosmic Inspired Bedroom Designs 出自設計師Monika Valentinova Pancheva的構思，顧名思義，它是一系列以宇宙為主題的睡房布置，利用大量圓形與曲線，塑造出一個個柔和舒適的尋夢空間。從預想圖所見，整個設計系列以米色和灰色為主調，利用木材、石材，加上延伸至屋頂的樹木，給室內環境注滿自然氣息。從天花垂吊的球形燈具，猶如銀河中浮游的小行星，配合牆壁上類似行星表面的圓坑與粗糙質感，令人有置身外太空的感覺。數到最吸睛的布置，莫過於睡床背靠的巨型月球壁燈，將「明月皎皎照我床」的浪漫氛圍呈現大家眼前。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

別墅以白色為外牆，跟夜空中的明月互相輝映。 廚房中央島台令人聯想起月球的隕石坑。 月光休息室的柔和燈效可媲美天上的明月。 「Cosmic Inspired Bedroom Designs」以宇宙為設計主題。 巨大的圓窗，將星空與月光引入室內。 「Fly To The Moon」的造型有點像巨型欖核。（ig@Atoz77.Design） 私人休息艙採用半封閉式設計。 球形垂吊燈貌似銀河中浮游的小行星。 樓高3層的別墅，設施應有盡有。 透明觀景窗，讓人足不出戶仍能體驗賞月樂趣。 微微凸起的月球壁燈，給整個設計帶來畫龍點睛的效果。（ig@panchevamonika）