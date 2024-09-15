中醫師教路 節後解膩消滯

中秋節過兩日就到，左一口月餅，右一口湯圓，團圓歡聚不亦樂乎。然而飯後吃得過多月餅除了難以消化，註冊中醫師許懿清博士更指出，有機會引起厭食、腹脹、惡心嘔吐、排便不爽等問題。唔想肚子受罪，不妨以消滯湯水及按摩穴位紓緩不適。

吃月餅變「傷食」 按中醫理論，食滯屬於「傷食」範疇，也叫「積食」，泛指吃得太多過甜、肥膩、難消化的食物，令脾胃損傷所致。許醫師表示︰「傳統月餅偏甜偏油，又多鹹蛋黃，這些都屬於『肥甘厚味』之品，多吃傷脾胃。此外，無論是冰皮月餅、雪糕月餅等新派月餅，均以甜為主，雖然油較少，但屬生冷傷食，多吃也易令人腸胃不適。」她補充，小孩或老人家消化能力較差，或腸胃曾動手術者、消化系統有疾者、身體虛弱者或大病初愈者都較易食滯，要避免過量進食。

宜小量分多次 許醫師教路，若不想食滯，應小量分多次吃月餅，同時減少其他飯菜的分量，避免再進食肥膩、多油、甘甜、肉類、豆類、果仁、糖果等。「大家也可改吃標明低糖、低脂、少蛋黃的月餅，或自製水果蓉月餅，會較傳統月餅健康。另外，喝普洱茶、山楂水、麥芽水、白蘿蔔乾煎水，又或暖檸水、少許陳醋開暖水也能幫助消化。消滯水果則有木瓜、菠蘿等，不妨當作飯後果。酒類、咖啡等刺激性飲料也會影響消化，脾胃虛弱者應少飲為佳。」

按摩穴位輔助 醫古籍《丹溪心法‧傷食》有云：「治療傷食須辨虛實。若停滯中焦或脹或痛，為實證，當先去其食。若食停上焦，宜用吐法；若食停下焦，痛極兼脹者，須下而去之。」許醫師指若嘔吐或排便後依然肚脹不適，按摩穴位亦可幫助消滯，例如按摩天樞穴或揉中脘穴，輕揉20秒再休息8秒，早晚重複按摩約20次，有消滯、疏調大小腸、治便秘、胃腸脹氣的功效。許醫師還建議用餐後不要馬上坐下來，應該站起來或輕鬆步行半小時到一小時以幫助消化。

消滯湯水推介 合家歡節日消滯茶

材料：雞內金3錢、谷芽3錢、炒麥芽3錢、山楂3錢、稻芽3錢、陳皮1錢、生薑2片

做法：所有材料同放煲內，加入8碗水，煲1小時左右，即可飲用。

功效：幫助消滯、祛水，適合減肥人士飲用。

益氣化滯湯

材料：黨參3錢、佛手3錢、陳皮2錢、枳實3錢、大棗3粒、瘦肉4両

做法：所有材料一同放入鍋內，加水1,800毫升，文火煲2小時左右。

功效：改善脾胃虛弱而引起的消化不良等問題。

山楂消化茶

材料：山楂3錢、茯苓3錢、萊菔子2錢、枳實3錢、陳皮2錢、神曲5錢

做法：所有材料加入煲內，加入6碗水，文火煲約2小時即可。

功效：改善胃熱人士消化不良的問題，消滯除脹。

傳統月餅屬「肥甘厚味」之品，又甜又油膩。 天樞穴位於肚臍正中左右各外開2吋，重複按摩20回有助消滯。 合家歡節日消滯茶 吃過量肥膩和難消化的食物，易使脾胃損傷。 中脘穴位於胸骨下端凹位與肚臍中間，輕揉亦有助消化。 益氣化滯湯 吃有助消化的水果如木瓜，可以紓緩食滯。 註冊中醫師許懿清博士 山楂消化茶