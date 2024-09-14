BATTISTA TARGAMERICA無頂開篷全球獨一

Automobili Pininfarina最近發表首輛受客戶委託而製造的全球僅此一輛Battista Targamerica。

意大利豪華車廠Automobili Pininfarina最近發表旗下首輛受客戶委託訂製的全球僅此一輛One-off超跑Battista Targamerica。新車有兩大特色，一是採用Open-top不設車頂設計，二是車內特設雪茄保濕箱，令人聯想到邊坐開篷車，邊歎雪茄的勁Chill畫面。

1,900hp馬力One-Off 這輛客製化的無頂One-Off，是以廠方首款電動超級跑車兼全球限量手工製作不超過150輛的Battista為基礎而打造，搭載由120kWh的T形鋰電池組及4具獨立電動馬達組成的電驅動力系統，坐擁1,900hp超強馬力，最大扭力高達2,340Nm，不到2秒便可完成0~100km/h加速，最高時速超過300km/h。單次充滿電後，WLTP綜合續航里程可達476km。講到獨特之處，當然是其不設車頂的設計，由廠方在意大利都靈Cambiano總部及設計中心團隊合作，根據客戶的喜好而度身訂造，據悉由接到客戶委託至完成，整整花了一年時間。造價想必比Battista的220萬歐元（未連稅折約$1,900萬港元）還要高。

向經典法拉利致敬 車上許多細節靈感皆源自1986年Pininfarina受超級法拉利車迷Gianni Agnelli委託而打造的One-off，亦即是不設車頂的Ferrari Testarossa Spider。除了同樣刪走了車頂，變成無頂Open-top開放式設計及採用銀色車身配藍色車側條紋裝飾，還有相仿的百葉式尾冚設計細節及星形五輻合金輪圈，明顯是向該僅此一輛的無頂超跑致敬。工匠更於主動尾翼底部手工繪製了橫間條紋細節，每當升起時展現其獨特一面。為了強調其稀有的One-off身份，車身更特別鑲上刻有車名的金屬銘牌。

特設雪茄保濕箱 兩座位豪華碳纖車廂，採用質感柔軟的棕褐色與黑色配搭的雙色皮革鋪陳。其中頭枕上壓印有F字形廠徽的碳纖賽車座椅，由設計剪裁到裝飾細節都是專屬製作。此外，車主還指定採用與內飾相同的棕褐色皮革，特別製造出一套壓有Battista Targamerica輪廓的專屬行李箱。不僅這樣，在兩座椅之間還內建一個完全客製化的雪茄保濕箱，這個特製小箱可擺放3支雪茄並配有透明箱蓋，廠方還為它注入跟車上5種駕駛模式，包括Calma（冷靜）、Pura（純粹）、Energica（活力）、Furiosa（激情）和 Carattere（個性）對應的綠、藍、橙、紅及黃5色背光飾燈細節。

本地車訊：平治展「新G」 純電G 580e矚目登場 期待已久的平治（Mercedes-Benz）新G-Class豪華越野四驅日前正式抵港。這次引進香港的除了AMG G 63及G 500之外，最矚目是識得G-Turn原地轉的家族純電新成員G 580e。它採用EQ純電動力技術，配上4個獨立控制電馬達，綜合馬力及扭力分別達587hp和1,164Nm，4.7秒可完成0~100km/h加速，極速達180km/h。車載116kWh高壓鋰離子電池，擁有491km（WLTP）續航力，支援高達200kW DC直流快速充電，約32分鐘便可由10%充至80%電量；以11kW AC交流電中速充電，不用12小時便可充滿。

至於G 500和AMG G 63均採用48V輕混能技術，當中G 500搭載3.0L直六渦輪增壓引擎和9G-TRONIC波箱，最大馬力及扭力分別449hp和560Nm；而配上AMG 4.0L V8雙渦輪增壓引擎和AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱的AMG G 63，最大馬力及扭力分別達585hp和850Nm。越野能力方面，三車均可在斜度最高達35°的斜坡上穩定行駛，其中G 580e車軸之間的離地間隙至少為250mm，前及後的接近角/離去角分別為32°和30.7°，通過角20.3°，涉水/越泥能力深達850mm。

撰文：林登麗

車載4具高效電動馬達及120kWh T形鋰電池組，完成0~100km/h加速不用2秒。 主動尾翼底部手工繪製了橫間條紋細節，每當升起便會展現其獨特一面。 兩座椅之間鑲有鐫刻「1 OF 1」及無頂車身輪廓的簡圖，強調其獨一無二的身份。還按客人要求特設一個雪茄保濕箱。 G 500是以3.0L直六引擎驅動，能透過廢氣渦輪增壓器及電動輔助壓縮機，實現雙渦輪增壓效果。 直接刪走了車頂，變成無頂篷的Open-top開放式設計。 這輛不設車頂的Ferrari Testarossa Spider，是1986年Pininfarina為法拉利車迷Gianni Agnelli特別打造的One-off。 內裝沿用跟Battista相同布局，賽車化軚環的左、中、右均設有屏幕，以顯示不同行車資訊。 AMG G 63可選配全新具備主動式液壓側傾穩定功能的AMG ACTIVE RIDE CONTROL懸掛。 尾冚上的百葉式設計細節，參考自1986年的Ferrari Testarossa Spider超跑。 一對碳纖製賽車化座椅以質感柔軟的黃褐色皮革包覆，由設計剪裁到裝飾細節都是專屬客製。 展出的G 580e是具有多項擴充標準設備及獨特設計元素的限量版型號EDITION ONE。 A車載MBUX多媒體系統，具觸控功能的12.3吋駕駛者及多媒體顯示屏為標準配備。