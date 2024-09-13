北上綵燈打卡賞月迎中秋

港人北上已成為潮流，適逢中秋佳節臨近，一於近近哋到深圳慶團圓啦！今次介紹幾個中秋賞月好去處，既有大型燈光節可盡情打卡；另有商場主題展覽影相呃Like一流。當然唔少得假日住宿及美食推介，齊齊感受節日氣氛。

龍華區：夢幻長廊 星空漫遊 觀瀾湖生態運動公社位於觀瀾湖高爾夫大道1號，乘深圳地鐵4號綫觀瀾湖站A出口，步行約6分鐘便可到達。公社由即日起至10月7日每晚6點至10點舉辦燈光節，場內主題燈組及裝置甚多。當中必到「夢幻時光長廊」，光影隧道全長40米布滿上萬顆LED燈珠，並有不少霓虹燈招牌，在先進的技術幫助下，燈珠會根據音樂節奏變換不同色彩和圖案，配合兩側噴霧裝置，令人彷彿置身夢幻世界之中。

另一條隧道「神龍雲穿越」是由燈籠組成的發光金龍，全長96米盤旋於上方，搭配噴霧系統，猶如進入雲雨龍騰之境。而「星空博物館」的燈飾仿照太陽系而建，兩旁點綴不同顏色的玫瑰燈飾，帶大家暢遊銀河星際。除此之外，每晚7點半至8點半均有舞台演出，包括噴火雜技、空中芭蕾舞、魔術表演、音樂炫酷魔方等，保證各位大開眼界。特別一提，場內亦設有機動遊樂和軍事體育拓展基地兩大主題園區，備有大型摩天輪、太空漫步、碰碰車、海盜船、異域古堡、颶風飛椅、卡丁車等機動項目，大可由朝玩到晚。

大鵬新區：天然氧吧 山野燒烤 由於中秋節翌日是公眾假期，不妨到深圳搵間靚酒店賞月團圓歎番晚。丹楓凱麗度假村坐落於風景優美的大鵬新區，佔地3萬餘平方米，由於位處深圳七娘山主登山口，山清水秀且有大片草地，屬深圳區內隱世的天然氧吧，光害極低也令月色分外明亮。住宿有兩種選擇，一是坐落於露天泳池旁的連排彩色木屋，一是藏於山野的獨幢庭院別墅，後者更有齊麻雀枱、KTV及燒烤庭院，適合一邊賞月一邊BBQ。酒店還有划船、滑梯、鞦韆及沙池等玩樂設施，亦可到親子農場餵飼倉鼠、兔仔、山羊等萌寵，玩到攰可於天幕品嘗下午茶小吃或到中餐廳醫肚。

南山區：商場展覽 貓咪樂園 深圳不少商場今年都大搞中秋主題展覽，好似南山區深圳灣萬象城就變成喵星人樂園。多個Luna貓藝術品分散於商場不同角落，有大有小顏色各異，造型逼真又可愛。而戶外街區更有巨型毛茸貓咪同大家打招呼，另有天台貓頭月亮畀大家打卡。據知中秋臨近還會加入更多貓貓打卡位，貓奴千祈咪錯過！

同場加映：粵菜飯敍 學整月餅 南山錦堂春想常被當地饕餮評為深圳粵菜的天花板，古色古香的裝修和親切的粵語，讓團圓飯敍也有賓至如歸的感覺。招牌椒鹽富貴蝦炸得金黃酥脆，游龍蒸老虎斑搭配特製醬汁更添嫩滑，還有玻璃脆皮乳鴿肉汁四溢，皆屬必吃之選。餐廳還有粵廚匠心製作月餅，是送禮手信佳品。

另一間福田Onlyone海島花園屬露天湖邊烤肉店，抬頭可見月光，其烤肉套餐超級大份，推介卷卷菠蘿牛肋條及現切和牛上腦，前者鮮味解膩，後者外焦內嫰，叫人一食難忘。

如果想學整月餅，則可到福田深業上城，商場由即日起至9月17日舉辦「穿粵記之尋味中秋」活動，除了設有中秋場景、市集及蹴鞠體驗活動，仲可跟廣州酒家的師傅學整月餅呢！

撰文︰陳志滔