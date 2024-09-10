奇趣隱世別墅 「曲」風繞山林

入秋轉涼，登山遠足的意欲特別強，只因大自然的美，實在太神奇，由藍天白雲、青山綠水，以至花草樹木，無不教人忘卻煩囂，甚至可令人腦洞大開，孕育出各種奇思妙想！像今次介紹的概念建築，依附於山林之中，彷彿與大自然共生，還流露出迷人的曲線，一旦建成，勢必成為郊遊人士瘋狂打卡的景點。

Island Villas@美國夏威夷 出自伊朗設計師Azra Mizban的概念，因應夏威夷北部地貌來設計，旨在破除人工建築與自然環境的界限。從預想圖所見，「Island Villas」依山勢而建，外形彎彎曲曲，線條優美，貌似一條金屬巨蛇，並將這幢隱世別墅的不同生活區串連起來，極具未來感。別墅的頂部與步道旁邊均栽種了植物，使它跟周邊的山林融為一體。另一款設計則見到一隻隻巨眼散落在山坡上，表面的金屬感在山林襯托下，顯得格外醒目！

根據設計師的構想，「Island Villas」的建築面積達8萬平方米，客廳、飯廳、開放式廚房、酒吧、睡房、浴室、健身房等設施一應俱全，室內設計亦別出心裁，水流似的曲線貫穿於各個生活空間，配合柔和的米灰色、偌大的落地玻璃，以及一系列弧形家具，營造出舒適、開揚的居住氛圍，還能坐擁極佳的觀景視野。

Jima House@日本硫磺島 預計建於日本硫磺島的概念建築，出自設計師Monika Valentinova Pancheva之手。根據預想圖，「Jima House」的外觀似多層蛋糕，餅狀結構以鋼筋混凝土打造，一個疊一個，屋頂的草坪像蛋糕上的Topping，有效隔熱之餘，亦令建築物變了大自然的一部分，猶如從土地長出來。另外，別墅附設不止一個泳池，不僅可滿足住戶的休閒需要，其碧藍色亦令建築物的外觀顯得更有層次感，視覺上達到畫龍點睛的效果。

A Little Mansion Nestled in the Autumn Woods of Vancouver@加拿大溫哥華 秋日的溫哥華，山林披上金紅色的盛裝，令人陶醉，若能每天在如斯浪漫環境下生活，豈不妙哉？由設計師Monika Valentinova Pancheva構想的另一款概念建築「A Little Mansion Nestled in the Autumn Woods of Vancouver」，就讓大家有機會一窺箇中滋味。

這幢隱世別墅以曲線勾勒出獨特的造型，又利用炭灰色混凝土打造外牆，在一株株楓樹包圍下，顯得沉穩樸實。大面積玻璃幕牆則為別墅引入光線和美景，配合高樓底、開放式布局、暖色布置、原木家具、布藝梳化與壁爐，讓人可於舒適氛圍下，坐享窗外的秋色。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

一隻隻金屬巨眼散落在山坡上，設計極具未來感。（ig@architectt_a.m） 室內布置極具線條美。（ig@architectt_a.m） 屋頂被草坪覆蓋，可產生隔熱作用。（ig@panchevamonika） 透過玻璃幕牆，室外的美景一覽無遺。（ig@panchevamonika） 別墅被大面積落地玻璃包圍，景觀開揚。（ig@architectt_a.m） 「Jima House」預計建於硫磺島的近岸位置，周邊風光明媚。

（ig@panchevamonika） 「A Little Mansion Nestled in the Autumn Woods of Vancouver」的構想可說是為楓葉國度身訂造。（ig@panchevamonika） 喜歡投入大自然的懷抱？這間睡房的設計定能滿足你！（ig@architectt_a.m） 別墅附設泳池，景觀開揚。

（ig@panchevamonika） 室內布置以暖色為主調，搭配原木家具和布藝梳化，營造出舒適的氛圍。

（ig@panchevamonika）