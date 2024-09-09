中秋良宵 美饌慶團圓

脆皮炸雞

三黃雞上皮風乾，先低溫浸炸，吊乾後待肉汁回流，上桌前再重複兩次以滾油淋雞皮，令皮脆之餘又能保留肉汁。

中秋節是每年其中一個重要的傳統節日，家庭各成員無論遠近，都會聚首一堂食餐飯。有高級中菜廳於這個節日，推出傳統和創意兼備的限定中秋盛宴，以美食歡度佳節，老少咸宜。

高級家常料理 家庭聚會有老有少，既要有傳統風味，又要有吸引年輕人的菜式。即日至9月17日，跑馬地一間高級中菜廳主廚Silas設計限定的中秋節日晚市套餐（需預訂），就有不同的風味。前菜三小碟有薑葱雞腳筋、鹹蛋黃九層塔炸魚皮和涼拌麻油迷你青瓜花。自家製的薑葱蓉配無激素雞腳筋，鮮香彈牙；青瓜花加點麻油和醋作涼拌，清爽又酸香；加上香口的炸魚皮，3款小菜帶來不同口感。

傳統的中秋盛宴，離不開矜貴的食材。以雞湯燴煮的粟米魚肚羹，鮮香又富有童年回憶。一鍋花膠北菇鵝掌煲，店內的鵝掌鮑汁如滷水汁一樣，會不斷添加食材熬煮，保留豐富的鮮味，用來燜煮花膠和鵝掌，軟腍入味。香口的蒜蓉粉絲龍躉頭腩選用野生的龍躉炮製，配金銀蒜蒸煮，肉質結實滋味。XO醬蝦仁炒年糕以自家製海味醬入饌，年糕軟糯鹹鮮，令人吃到停不了口。至於熱辣辣的鐵板青胡椒牛柳，厚切安格斯牛柳加青胡椒爆炒，再放入高溫鐵板內，香氣逼人。

香口脆皮雞 傳統過節，一隻雞必是飯桌上的主角，以三黃雞製作的脆皮炸雞，先低溫浸炸，風乾後再以熱油淋雞身方式翻炸兩次，確保肉汁留在雞肉內，皮脆肉嫩。主食除有矜貴的鮑汁海參瑤柱荷葉飯外，還有特別限定的一口灌湯小籠包配自家製子薑醋，吃得滿嘴肉香，最後以象徵團圓的花生湯圓配紅豆沙和炸鮮奶作結，讓大家度過圓滿良宵。

（查詢電話：2893 3788）

海鮮菜列陣 由9月14日至18日，尖東一間五星級酒店中菜部行政總廚梁師傅為米芝蓮一星中菜廳設計中秋節套餐（需預訂），同樣帶來不同風味的菜式。前菜的傳統錦繡鴛鴦燒味拼盤，由香口乳豬和彈牙海蜇打開序幕，之後再呷一口散發菇菌芳香的松茸海參燉竹絲雞湯，清新又暖胃。

人氣的海鮮菜美食連綿不絕，惹味三葱爆炒波士頓龍蝦，龍蝦肉散發出洋葱的甜，以及乾葱和葱段的香，彈牙又鮮味。好意頭的「原隻鮑魚白玉金堆」，南非八頭鮑魚燜煮至入味，放在瑤柱節瓜脯上，鮮味十足又夠「鮑」滿。鹹香的雲腿蒸東星斑球，底層是勝瓜件，面頭放上一片雲南火腿，提升魚肉的口感和味道。

必備的當紅脆皮雞，先脆炸至7至8成熟，之後再炸一遍便成，輕蘸檸檬汁提鮮，和炸蓮藕片一起品嘗，屬佐酒佳品。中國人講意頭，象徵長壽和幸福的黑豚肉水餃上湯生麵，再加寓意團圓的三十年陳皮紅豆沙湯圓和月餅，夠晒好意頭。

（查詢電話： 2733 8754）

食材好寓意 中秋除了一家人齊齊整整吃餐飯外，坊間還有不少好意頭的應節食品；好似中秋前後當造的菱角，口感香甜軟糯，有說菱和伶同音，有伶俐之意，以前小朋友要成日食才聰明伶俐。此外，還有當造的芋頭仔，芋和護同音，有護子的意思。想找尋另一半就要食蓮藕，因為藕和偶同音，寓意大家求偶成功。幾近失傳的豬籠餅，又稱豬仔餅，是50至60年代中秋常見的傳統小食，有說是餅家將月餅剩餘食材製成，又有說是月餅師傅用來測試爐火溫度的材料。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

鮑汁海參瑤柱荷葉飯

白米加鮑汁、海味和冬菇粒拌勻，用荷葉包裹蒸煮，米飯吸收各種食材的味道，層次豐富。 鐵板青胡椒牛肉

煎香厚切安格斯牛柳，放入青胡椒爆炒，利用鐵板熱力令香氣溢出，肉嫩辛香。 三葱爆炒波士頓龍蝦

爆香洋葱、乾葱和葱段，放入經泡油的龍蝦件，肉質爽彈，色香味全。 雲腿蒸東星斑球

勝瓜和斑球蒸熟，表面放雲南火腿片，淋特製的蒸魚豉油，鹹香鮮味。 造型可愛的豬籠餅，現時坊間少見。 蒜蓉粉絲蒸龍躉頭腩

野生龍躉切件加粉絲蒸煮，魚肉和粉絲吸收了金銀蒜的味道，嫩滑又香口。 主廚Silas 松茸海參燉竹絲雞湯

赤肉、杞子、松茸和老雞等先燉3小時，放海參再燉15至20分鐘，鮮香清甜。 當紅脆皮雞

三黃雞上皮風乾，經兩次脆炸，以炸蓮藕片配搭，蘸點檸檬汁吃，香而不膩。 清甜的菱角，寓意聰明伶俐。 XO醬蝦仁炒年糕

自家製XO醬加入多款海味製作，醬料滲入每一塊年糕內，鮮香軟糯。 主用餐區空間感十足，還設有VIP房，私隱度高。 原隻鮑魚白玉金堆

南非八頭鮑魚燜煮3小時以上，放在瑤柱節瓜脯上，淋上鮑汁，味道濃厚。 主用餐區色調搶眼，富麗堂皇，聚餐或宴客夠得體。