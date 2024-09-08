暴食免增磅 248急救有法？

即將迎接中秋佳節，相信大家難免有聚餐或吃上幾件月餅，一不留神便會過度飲食，繼而令磅數上升！於韓國流行的248減肥法，便專為暴食後減低增磅風險而備受追捧。究竟此減肥法是否可行？又要如何操作才最有效果呢？找來註冊營養師朱德賢（Vivian）拆解當中竅妙及注意事項，讓大家大餐後快速補救！

加速排鈉 燃燒脂肪 「248減肥法」的3個數字代表「2」及「48」兩大原則，前者指大餐後24小時內喝2公升的水，有助提升身體代謝，也能令殘留身體的鈉加速排出。後者指用48小時讓受暴食影響的腸胃恢復過來，並防止體內形成脂肪，建議採取168間歇斷食法（每天禁食16小時、僅8小時內進食），拉長空腹時間以消耗熱量。三餐方面，早餐可吃高鉀水果蔬菜如香蕉、青瓜、番薯等加快排走鈉，午餐可吃分量約為一個拳頭大小的澱粉類主食，晚餐則以魚肉、雞胸肉等優質高蛋白配搭蔬菜。

短期內可行 調整補水量 Vivian認為「248減肥法」能在短期內產生較快的減重效果，她解釋：「飲食時間縮短，總能量攝入自然下降，加上餐前喝水能增加飽足感，減少暴飲暴食機會。而且禁食期間，身體自然會進入脂肪燃燒狀態，消耗更多熱量。」不過她指出喝2公升的水並不適用於所有人，「建議補水量應為體重（公斤） × 45毫升，並且1小時內切勿飲超過6杯水（約1.5公升）。」另外，她謂早餐若僅吃水果蔬菜會因熱量攝取不足而減慢新陳代謝，並容易產生飢餓感，很有可能令午、晚餐出現「過食」情況，增加致肥風險。

長期執行 影響健康 248減肥法看似快速見效，但Vivian強調長期進行此減肥法會令身體營養不均衡、肌肉量流失，甚至出現身體代謝問題，她補充：「嚴重的話會影響內分泌，出現失眠、經期紊亂等情況。」Vivian謂想避免大餐後體重增加，不妨在聚會前吃小分量但有飽足感的食物如希臘乳酪、雞蛋等，減緩飢餓感，讓聚餐期間不易進食失控。要健康持續地瘦身，則可參考211餐盤比例（即蔬菜、澱粉質、蛋白質的比例為2：1：1），烹調方式以清淡少油為主，並盡量選擇吃高纖原型食物如西蘭花、番薯和紅米等。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網