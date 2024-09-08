登上540米高原 投身波斯菊花海

踏入9月，日本秋意漸濃，除了紅葉紛飛，也是賞花好時機。廣島縣有農場推出充滿睇頭的花卉活動，於海拔540米、佔地2萬平方米的高原上除了觀賞7,200棵玫瑰及2,000棵多年生植物，還有種滿波斯菊的花海，加上可順道品嘗當造蔬果炮製的秋日美食，無論視覺味覺都滿足！另外，山梨縣和東京涉谷亦有為花迷而設的搞作，讓你沉浸於花花世界。

玫瑰盛放 種類繁多 位於廣島縣世羅郡的世羅高原農場株式會社在當地經營4個花卉觀光農場，各有不同的賞花時節，其中世羅町空口地區的世羅高原花之森設在海拔540米位置，農場利用高原氣候涼爽、溫差大的特點，種植了7,200棵玫瑰，並多達150個品種，幾乎佔了農場一半面積！9月14日至11月4日該農場舉行「秋季玫瑰與花的花園」活動，讓訪客見識場內玫瑰等花卉繽紛盛開的美態。農場內劃分為多個區域，推介其中的「天空的Tiara」，於形狀像皇冠的山丘上種滿玫瑰，置身其中可俯瞰高原花海，並與對出山脈及藍天構成妙不可言風景。另外，集結了約50個品種英國玫瑰的「綻放的玫瑰區」同樣叫人大開眼界。除了玫瑰，農場其他重點區域「天空的Crown」及「隨風搖曳的秋日平原」亦不容錯過，前者種滿密麻麻的粉色波斯菊，後者則聚集了秋天開花的多年生植物，各有美態。與此同時，活動期間農場推出多款秋日美食，例如場內餐廳「天空的Kitchen」採用時令茄子、香草和煙肉炮製的薄餅等，亦有玫瑰講座及混栽體驗供訪客參與。成人入場費¥500起（約HK$27）。

富士山下 到處打卡 坐落於山梨縣南都留郡的富士本栖湖度假村，以能夠同時欣賞富士山和花海美景而聞名，春天有富士芝櫻祭，秋天則輪到彩虹花祭接力登場。今年的彩虹花祭即日起至10月14日舉行，主題為「提前感受秋天」，園區內有多達15個品種、約8萬株花卉競相綻放，當中包括有長着黃色、紅色、粉紅色和橙色等顏色的百日菊構成搶眼花海，還有同樣鮮艷悅目的橙黃色金光菊等，將富士山山腳染成一片繽紛色彩。除此之外，度假村特別找來東京藝術大學設計系學生於場地內炮製不少打卡位，例如讓你恍如置身繪本插畫中的「跳出來的繪本世界」、及彷彿像在花海漂浮的「虹色之海航行小船」等，再加上富士芝櫻祭中大受歡迎的布置，保證令大家按快門冇停手。到此一遊的訪客不妨順道到訪度假村重現繪本《小兔彼得的故事》世界觀的彼得兔英式花園，內有300種花卉和植物相繼盛放，同時還有咖啡廳、畫廊和商店。 成人入場費¥1,000（約HK$54）。

展望台內 特色步道 位於涉谷Scramble Square 46樓的展望台SHIBUYA SKY，是目前炙手可熱的人氣景點，不但擁有高達229米的高空景觀空間，更提供360度全景視野，可俯瞰涉谷最享負盛名的十字路口，以及飽覽東京晴空塔、六本木新城等景色。而展望台內的SKY GALLERY最近有新搞作，即日起至9月30日舉行花卉藝術活動FLOWer View，賣點是場內設有多株藝術花朵布置打造一條花之散步道，其中包括有高達2米的藝術花朵，整個空間都充滿燦爛色彩。加上場內天花板以多片巨型花瓣點綴，結合展望台外的繁榮景象，構成一個與別不同的夢幻空間，拍攝美照毫無難度。另外，46樓的Paradise Lounge及頂層THE ROOF SHIBUYA SKY均有供應限定飲品，前者有蘭花和玫瑰香味的無酒精特飲Flower Squash、紫羅蘭梳打水Violet Fizz，後者有倒進氣泡水會「開花」的Cotton Candy Shower，滋味十足。成人入場費￥2,200（約HK$119）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

「綻放的玫瑰區」集結了約50個品種的英國玫瑰。 秋季限定薄餅是由園內餐廳選用當造茄子、香草和煙肉炮製而成。 場內有多種鮮艷花卉品種，包括金光菊及多種顏色的百日菊。 FLOWer View場內設有多個藝術花朵布置，部分更高達2米。 SHIBUYA SKY處於海拔229米的高空之上，坐擁360度全景視野。 世羅高原花之森佔地2萬平方米，內裏按花的品種劃分為不同區域。 想吃甜品的話，別錯過場內使用世羅產葡萄製成的可麗餅。 黃、紅、橙和綠色的花卉和植物依次排列，就像一幅巨型彩虹地氈。 藝術花朵布置製作講究認真，賣相幾可亂真。 特飲Cotton Candy Shower 倒入氣泡水便會「開花」，驚喜滿分。 場內出售由花藝師製作的玫瑰花束和插花。 富士本栖湖度假村即日起至10月14日舉行彩虹花祭，園內種有多達15個品種、約8萬株花卉。 「幸福的黃色之門」是人氣打卡位之一，門框對正富士山絕景。 天花板有多片巨型花瓣點綴，感覺既浪漫又夢幻。