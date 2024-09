Phantom Scintilla專屬典藏版向「女神」致敬

優雅飄逸視覺效果

此外,深得車迷歡心的Bespoke高級定制星光車頂,團隊以1,500顆由手工定位鑲嵌,並會依次點亮的動態光導纖維「星星」,幻化作「歡慶女神」隨風而起的飄逸衣袖,令車廂更添靈動。為了達到所需的動態效果,還精心布置了4,450個更大直徑的打孔,讓底下銀色金屬織物材質透現,營造出細膩微妙的光影交錯效果。「歡慶女神」的優雅飄逸之感更在後排手工飾面木餐桌上流淌,該木飾面噴塗了多達19層以Arctic White為基調,並覆以融入彩虹金屬顆粒的清漆。工匠特別將帶有圖案的部分以手工打磨後塗上啞光飾面,打造出兩種色彩微妙變換的視覺效果。值得留意是,工匠還將一塊鐫刻上「歡慶女神」最初設計理念「Speed with silence, the absence of vibration, the mysterious harnessing of great energy, and a beautiful living organism of superb grace(迅無聲,穩無痕,駕馭極盛於秘境,展至雅於大美)」飾板鑲在副駛席前的儲物箱內,完美詮釋專屬典藏的精髓。