Phantom Scintilla專屬典藏版向「女神」致敬

勞斯萊斯向來是奢華的代名詞，為滿足現今富豪的需求，不僅推出Bespoke高級定制服務，更有VIP-only的專屬典藏版。藉着品牌誕生120周年之際，最近廠方以標誌性的「歡慶女神」為靈感，基於Phantom Extended車型創作出Phantom Scintilla專屬典藏版，向其永恒的繆斯致敬。全球限量10輛，每輛售價近260萬美元（未連稅折約$2,030萬港元）。

大理石靈動氣質 Phantom Scintilla專屬典藏版最大特色是Bespoke高級定制部門特別替車頭的「歡慶女神」換上新裝。說到「歡慶女神」，其靈感之始是來自帕里安大理石雕琢而成的「薩莫色雷斯的勝利女神」（The Winged Victory of Samothrace）雕像。為了與這偉大雕像建立清晰且優雅的連繫，團隊研發出一種既能詮釋帕里安大理石半透明且晶瑩剔透的特質，兼能細膩地摹繪出帕里安大理石獨特紋理的陶瓷飾面，完美體現「歡慶女神」的靈動氣質。配搭靈感源自薩莫色雷斯島四周海洋顏色的Andalusian White白色及Thracian Blue藍色的Bespoke雙色車漆，加上金屬亮片營造出如陽光照射海面時波光粼粼的視覺效果；至於手繪藍白雙色腰線和Spirit Blue藍色輪圈裝飾細節，令優雅外觀更添不凡。

星之脈動環抱車廂 「歡慶女神」的優雅靈動更由車頭以不同工藝設計流淌至車廂，包括繁複高雅的Bespoke高級定制車門內飾及座椅刺繡。其中對開車門的皮革內飾起用灰、白、黃及兩種不同藍色，共633,000針縫線，配合發光打孔工藝編織而成，通過光線的透射呈現由內而外的閃爍效果，堪稱是品牌有史以來最複雜的門板設計。至於座椅的腰背位特別以帶有微妙反光、上有灰白藍3色共236,500針精緻刺繡的斜紋織物覆蓋。配合被命名為「星之脈動」的Bespoke中控台飾板，剛好與4塊內門板和座椅刺繡環抱整個車廂。整塊飾板近乎橫跨三分之二個中控台，由7條實心鋁單獨銑削而成，面層採用跟車頭「歡慶女神」如出一轍的陶瓷飾面「絲帶」組成。每條「絲帶」邊緣均經過拋光處理，呈現鏡面光澤營造出流動感，別具匠心。

優雅飄逸視覺效果 此外，深得車迷歡心的Bespoke高級定制星光車頂，團隊以1,500顆由手工定位鑲嵌，並會依次點亮的動態光導纖維「星星」，幻化作「歡慶女神」隨風而起的飄逸衣袖，令車廂更添靈動。為了達到所需的動態效果，還精心布置了4,450個更大直徑的打孔，讓底下銀色金屬織物材質透現，營造出細膩微妙的光影交錯效果。「歡慶女神」的優雅飄逸之感更在後排手工飾面木餐桌上流淌，該木飾面噴塗了多達19層以Arctic White為基調，並覆以融入彩虹金屬顆粒的清漆。工匠特別將帶有圖案的部分以手工打磨後塗上啞光飾面，打造出兩種色彩微妙變換的視覺效果。值得留意是，工匠還將一塊鐫刻上「歡慶女神」最初設計理念「Speed with silence, the absence of vibration, the mysterious harnessing of great energy, and a beautiful living organism of superb grace（迅無聲，穩無痕，駕馭極盛於秘境，展至雅於大美）」飾板鑲在副駛席前的儲物箱內，完美詮釋專屬典藏的精髓。

同場加映：Huracán後繼混能車型Temerario現身 林寶堅尼（Lamborghini）全新超級跑車Temerario，亦即Huracán的後繼車型正式登場。Temerario是繼去年Revuelto之後，廠方第二款HPEV高性能混能跑車，加埋之前的Urus SE，標誌着廠方踏入全系車型混能化。Temerario搭載新開發的雙渦輪增壓V8引擎及3具電馬達組成的插電式混能系統，總馬力輸出達920CV，引擎轉速更高達10,000rpm。搭配全新8前速雙離合器波箱，完成0~100km/h加速僅需2.7秒，極速逾340km/h。

全新設計的底盤，以高強度超輕鋁合金物料製造，不僅抗扭剛性大幅增強，同時為駕駛者帶來非凡的動態性能，兼提供遠超同級的寬敞駕乘和行李存放空間。此外，受惠於全新擾流細節和線條等設計，車身空氣動力學效率亦進一步提升。值得一提是車上首次引進林寶堅尼視覺單元（LAVU）系統，透過3個攝影機和1個專用控制單元，實現遙測系統2.0、記憶記錄器和行車記錄器3項新功能。

撰文：林登麗

車身採用Andalusian White白色及Thracian Blue藍色的Bespoke高級定制雙色車漆。筆直的藍白雙色手繪腰線，由頭沙板一直延伸至尾沙板。 「星之脈動」中控台飾板乃是由7條實心鋁單獨銑削，面層採用跟車頭「歡慶女神」如出一轍的陶瓷飾面「絲帶」組成。 Bespoke高級定製設計師與藝術家通過不同的工藝設計，完美體現「歡慶女神」的靈動氣質。 車載的人機互動介面結集12.3吋數碼儀錶板、8.4吋中控屏幕和9.1吋乘客屏幕。 車頭的「歡慶女神」換上新研發的獨特陶瓷新裝。 後排手工飾面木餐桌噴塗了多達19層以Arctic White為基調，融入金屬顆粒清漆，呈現色彩微妙變換的效果。 Temerario插電式混能超跑，搭載新開發的雙渦輪增壓V8引擎及3具電馬達。 標準配備新款舒適運動椅，具備電動18向調節、通風及加熱功能。 門板皮革繡有5種顏色，配合發光打孔工藝，光線透射時呈現由內而外閃爍效果。 動態星空車頂不僅加入1,500顆會依次點亮的光導纖維「星星」，還精心布置了4,450個直徑更大的打孔，光影交錯動人。 作為Huracán的後繼車型，總馬力輸出達920CV，引擎轉速高達10,000rpm。