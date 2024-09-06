豐「饈」盛宴 歡度佳節

花好月圓，一年一度中秋佳節，自然是一家人飯敍團圓，可以一次過滿足長幼大小的味蕾，寓意盆滿缽滿的盆菜絕對是不二之選，今年也有不少品牌推出盆菜，讓大家團圓開飯歡度佳節！

福氣滿溢 過時過節怎少得喜慶富好意頭的菜餚，由主打粥麵的連鎖品牌今年推出了兩款意頭十足的盆菜，分別是「鮑魚佛跳牆盆菜」及「五福臨門」，前者顧名思義以矜貴佛跳牆為靈感創作，用料自然矜貴豐盛得很，包括軟腍十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉等。後者則是載譽歸來的節慶菜，用上紅燒花膠、韓國蠔豉、古法扣鴨掌、南乳豬手、蠔皇花菇等材料炮製，豐腴美味。於即日至9月14日期間訂購「鮑魚佛跳牆盆菜」可享7折早鳥優惠；於9月5日前經官網或分店訂購兩款盆菜可額外獲得餐廳現金券，讓一家人喜慶過節！

圍村風味 如品嘗傳統風味，有日式超市今年特意推出兩款不同圍村風味的盆菜，提供4至8位享用的原隻鮑魚金裝盆菜及圍村海味金裝盆菜，前者用上原隻蠔汁鮑魚、原粒日本瑤柱、日本蠔豉、年糕福袋、鯪魚球等炮製；後者則有日本瑤柱及蠔豉、海蝦、鴨掌等，配上金華火腿雞湯盆菜汁，豐盛美味；於9月8日或之前預訂可享折扣優惠。

溏心鮑魚 佳節饗宴當然少不了矜貴山珍海錯，有網上到會專門店今年推出可供4至6位享用的中秋限定「鮑魚珍饈豐食盆菜」，以不銹鋼鍋盛載16款美食，包括溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、珍珠魚唇、蠔皇螺片、南乳五花腩等，更附上餐廳自家製的黃金鮮味鮑魚湯汁。這湯汁是大廚特意炮製的鮑魚湯汁啫喱凍，用上鮑魚湯汁連同富含膠質海味食材熬煮後濃縮冷凍而成，置於盆菜之中，加熱後成湯汁，食材吸收精華，每一口都能嘗到濃郁的鮑魚鮮味。於9月9日或之前預訂可享早鳥8折優惠。

優質筍價 講到筍價歎盆菜，由連鎖快餐店於即日至9月18日推出、供6位及12位用的中秋盆菜相信是不錯之選。價格實惠，用料卻不馬虎，用上原隻鮑魚、灼蝦、紅燒肉、豬蹄、福袋、腐皮魚肉卷、百花釀羊肚菌及陳皮魚肉腐皮卷等。想豐富一點，還可以點選「中秋團聚三寶」或「中秋滋味三寶」，當中有6人用盆菜之餘，還分別有荷葉飯及海皇豆花羹，或沙嗲雞球炒烏冬及椰絲紅棗糕。

查詢電話：2856 7291

精緻矜貴 想一家人食得精巧，當然要揀個高質又矜貴的盆菜！金鐘一間酒店米芝蓮星級中菜廳推出的外賣盆菜或許是大家杯茶。豐盛盆菜可供6至8位享用，選用18款上乘食材炮製，包括澳洲海參、三十三頭南非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、茶燻平原雞、蝦籽六頭虎蝦球、豬蹄筋、魚肚、柚皮、百花釀羊肚菌等，搭配餐廳自家熬製的鮮美鮑魚汁，並以原個鑄鐵鍋盛載奉上，歎完盆菜仲可以保留重用，優質又環保。

撰文：梁美甜

五福臨門

用上紅燒花膠、韓國蠔豉、古法扣鴨掌、南乳豬手、蠔皇花菇等製作，豐腴滋味；套餐更可搭配黃金乳鴿及香飯，又或揚州炒飯。 鮑魚珍饈豐食盆菜 原隻鮑魚金裝盆菜 中秋盆菜 圍村海味金裝盆菜 外賣盆菜