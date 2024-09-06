「深」入隱世營地勇闖高空網陣

踏入秋季，天氣開始轉涼，又是露營野餐好時節。深圳有不少隱世露營勝地，當中有營地主打豪華Glamping及高空網陣等玩意。另有新開幕的公園可沿溪戲水捉魚，甚至可到露營山谷及BBQ主題餐廳打卡，讓各位遠離繁囂，享受大自然。

龍華區：超大草坪 百人Glamping 源野國際探索教育營地位於龍華區觀瀾湖，從福田口岸乘深圳地鐵4號綫至觀瀾湖站，再轉車約8分鐘便可到達。營地於去年底開幕，佔地約70,000平方米，地處國家級5A旅遊景區內，毗鄰10公里觀瀾河綠道，風景宜人空氣清新。場內設有兩個10,000平方米的戶外草坪，可同時容納百人露營，搭起天幕、摺疊枱櫈便能Glamping，除了基本的廁所和淋浴間，帳篷還提供即棄洗漱用品，兩手揈揈便可輕鬆入住。此處還不定期舉辦露天電影、戶外KTV及篝火晚會，仲可點燃仙女棒放煙花，無論是一家大小或三五知己都啱玩。

露營野餐之外，營地還有超過10個遊樂設施，包括高空網陣、滑索、繩網、攀岩、飛碟、非洲鼓、沙灘排球、旱地冰壺等，另有真人CS野戰、RC遙控越野車等，加上可租借桌遊及棋牌等，動靜皆宜。自問大膽的話可挑戰高空網陣，共有13個關卡，最高離地8米，專業教練會逐步指導過關技巧，考驗各位體能和身手。露營套餐包含多款烤肉、海鮮及蔬菜包，並可加配火鍋、小龍蝦及圍爐煮茶等，邊喝啤酒邊嘗烤肉，在夜空中觀星賞月都咪話唔寫意！

坪山區：全新公園 戲水摸蝦撈魚 位於坪山區的頭陂公園今年5月正式開幕，乘深圳地鐵16號綫到田心站，落車後從A出口步行約600米便能到達。這個新進網紅公園處於田頭山山腳，三面環山，溪水從山頂順流而下，分成多段貫穿整個公園。由於地理環境獨特，加上可一邊戲水一邊摸蝦撈魚，迅即吸引不少網紅前來打卡。而上層溪流較為乾淨，愈往下游就愈多樹蔭，大人細路都可沿着鵝卵石階梯戲水；也可在山谷草地野餐，在湖面泛舟或到懸空棧道拍照打卡。其他玩意包括鞦韆、攀爬架、白沙池、平衡木等，足夠讓遊人玩足一整天。值得留意是公園每天免費開放至晚上7時，附近亦有小攤檔售賣烤腸、涼粉等小食。

龍崗區：童話國度 影靚相餵萌寵 雲栖山谷是龍崗區的露營勝地，距離福田、羅湖等關口只需約30分鐘車程。場內佔地20,000平方米，巨型天幕與過夜營帳有序散落於大草坪上，抬頭即見璀璨星空，秋天金黃落葉與藍天白雲互相映襯下，構成一幅美麗油畫，打卡一流。當中的萌寵牧場飼養了不少可愛動物如小鹿、羊駝、孔雀、松鼠等，遊客可親手餵飼牠們。另一特色是山丘上建有不同樣式的哈比人小屋，周圍被綠意盎然的植物圍繞，加上彩虹道及粉紅沙池等，恍如進入童話世界一樣。而營地除了提供下午茶套餐，烤肉晚餐也很豐盛。

同場加映：BBQ美食 農場麵包 若果無暇抽空去露營過夜，深圳有不少餐廳也能讓人感受露營氣氛。ZOZOTOP是其中之一，這間位於南山區價值工廠內的餐廳，主打北歐野奢氛圍，門口設有帳篷及天幕，天氣好的話可在室外聽歌看電影；內裏不僅設有咖啡廳，還提供BBQ套餐，安格斯牛肋排肉質鮮嫩，豬五花肉則肥瘦適中，另有大黑虎蝦、雪花肥牛、火箭魷魚筒等食材供燒烤，加上精釀啤酒，可說是最佳配搭。喜歡新鮮烤焗麵包的話，可到坪山區的兮Fan森林麵包店，它隱藏於一個農場之中，必試招牌貝果麵包，備有榴槤、開心果、青梅芝士等多種口味選擇，酸甜可口；而鳳梨酥餡多清爽，入口是一顆顆鳳梨，用來做手信也不錯。

撰文︰陳志滔