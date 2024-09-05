外遊歡聚「亮」麗團圓

中秋節快將到來，一家人聚在一起吃頓團圓飯是非常幸福的事情。除了在家中舉行家宴，今年不妨近近哋走轉東南亞來一頓特色團圓飯，是次精選的3間餐廳都以月亮作主題，不但提供各式美饌，更有不少月亮裝飾，讓大家一邊用膳一邊賞月！

吉隆坡：星級酒吧 呈現法式原味 DC Restaurant位於吉隆坡富人區敦依斯邁花園，由星級主廚Darren Chin開設，屬吉隆坡「唯二」的米芝蓮一星得獎餐廳。Darren畢業於巴黎藍帶廚藝學校，餐廳主打精緻的法式創意料理（La Jeune Cuisine），即使開業逾10年，至今仍是當地人氣高企食店，吸引不少名人、皇室成為座上客。餐廳坐落於一幢1970年代的三層樓建築中，一樓是迎賓大廳，全黑門面充滿神秘感。二樓「La Salle」才是真正用餐的地方，這裏沒有華麗的裝潢，以簡樸的布置為主，讓客人更專注於食物本身。二樓同時設有一間以月亮星空為主題的「Moon Bar」，掛有一幅又大又圓的月亮油畫，走進去彷彿去了月球，感覺超夢幻！

Darren的烹飪以傳統的法式技巧為基礎，但就極力刪除各種冗餘非必要的東西，務求將食物的原味呈現出來。這裏提供3道、5道和7道菜菜單，融合了法式料理與日本、大馬及泰國元素，口味反覆變化卻讓人感覺調和。開胃小菜是新鮮雪蟹、海膽和伊朗魚子醬，精緻擺盤恍如藝術品。頭盤鮮活海膽佐以芝麻豆腐和雪莉松露油醋汁，豆腐入口即溶且盡吸鮮味，非常開胃。主菜是Silver Hill愛爾蘭頂級鴨肉，配上甜菜、茄子、開心果和小茴香酸奶，鴨味濃郁肉質細嫩，必吃之選！甜品跟法國朱古力大師Patrick Roger合作，混合了朱古力冰沙、杏仁花生糖與焦糖餅乾，層次豐富，為整頓飯帶來最後高潮！

曼谷：打卡勝地 主題食育料理 疫情期間，曼谷不少餐廳相繼結業，偏偏2020年開業的Wolf 984卻在這段時間迅速冒起。這間網紅餐廳以「月圓狼嚎」為設計主題，從店外玻璃會看到店內掛有一個大型月亮裝置，若有幸預訂到二樓位置，抬頭就是一輪皎月，相當IGable，現已成為情侶打卡晒恩愛的熱門勝地。此外，位於一樓的月神室（Luna Room）設計同樣亮麗，牆上鋪着燒焦的日本木材，餐桌上方也有一個月亮裝飾，在此拍攝側面照，效果同樣叫人心動。特別一提，餐廳餐具均是Habitat的「Moon Collection」，與餐廳主題互相呼應。

餐廳食物同樣出色，主廚Yada Ruangsukudom受日本Shoku-Iku「食育料理」訓練，從火、木炭和乾草等傳統烹飪技術中吸取靈感，再加入現代煮法，並嚴選每季最優質的當地食材和國際進口食材入饌。頭盤是布里芝士、巴約訥火腿配以炭烤奶油蛋卷，再加上25年陳釀香醋點綴，口感豐富作為開胃菜一流。再來是北海道扇貝冰酥，添加芥末油，入口冰凍新鮮，比乾扇貝更加好吃！最超值的是鮑魚燴飯，用的是日本越光米，並與脆葱、白奶油和魚子醬混合，是飽腹首選！最後不要忘記甜品「月蝕」，把番薯、黃豆、黑豆造成的薄片覆蓋在芝士蛋糕上，匠心獨運！

東京：迷人夜色 藝術感下午茶 THE SUN & MOON Restaurant位於東京六本木新城森大樓的52樓，海拔高度250米，可欣賞東京的壯麗景色，更能眺望東京鐵塔，吸引不少人到此約會甚至求婚。來這裏最大好處是不用排隊到塔台看夜景，只要訂位就能乘坐專用電梯直達餐廳，而餐廳分兩部分，THE SUN是咖啡廳，THE MOON則是西餐廳，但無論坐在哪一邊，都能欣賞到來自杉本博司、廣瀬智史、篠田太郎等知名日本藝術家以月亮為主題的當代藝術品，食客可從中了解月相盈虧、月轉速度等天文現象，相當有心思。

為配合店名中的月亮之名，不但使用的餐具含有其元素，下午茶也以「MOONLight High Tea」命名，上桌是法式美食塔，增谷主廚以季節食材打造出12種原創鹹點，包括芹菜湯配蛤蜊、羊奶芝士、鱒魚餡餅、西班牙鯖魚、水煮扇貝、田螺煎蛋卷、雪佛蘭芝士炸丸子等；主菜是牛奶餵飼的小牛肉片，再加上甜品，完全是味覺盛宴。晚餐餐單不時轉換，開胃菜有水煮蛋配松露薯仔泥及雞尾酒，也可選白蘆筍配櫻花蝦，魚類菜餚是石斑香草肉餡餅，主菜來自法國利木贊的羊肉或即烤和牛，甜品則是哈密瓜與香檳製成的牛奶雪糕，令人回味無窮。

撰文︰陳志滔

圖片：互聯網

開胃小菜是新鮮雪蟹、海膽和伊朗魚子醬，擺盤靚到猶如藝術品。 甜品混合了冰沙與餅乾，味道層次豐富。 主廚Darren Chin 鮑魚燴飯上有金箔，再加上魚子醬，用料矜貴。 利木贊羊肉軟滑不羶，入口滿滿濃郁鮮甜的肉汁 。 陳設了不少以月亮為主題的當代藝術品，每件都與天文現象有關。 Silver Hill愛爾蘭頂級鴨肉，油香四溢，肉質細緻嫩滑。 Moon Bar掛有月球油畫，配合LED星空背景，讓酒客恍如在宇宙漫遊。 頭盤布里芝士、巴約訥火腿配以炭烤奶油蛋卷，口味豐富。 月亮高掛，廚師化身「狼群」替客人覓取上乘食材入饌。 水煮蛋配松露薯仔泥，再呷一口指定雞尾酒，匹配又美味。 鮮活海膽佐以芝麻豆腐，既有海膽的甘香，又有豆腐的軟滑口感。 另有兩間以路易十三拔蘭地為主題的私人包廂，裝修豪華且放滿干邑珍藏，盡顯氣派！ 北海道扇貝冰酥，添加芥末油令鮮味更突出！ 主廚Yada Ruangsukudom 在東京鐵塔旁品嘗法式High Tea，帶來難忘體驗！