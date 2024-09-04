潮遊京都 挑戰忍者街競技

提起日本京都，立即聯想到的必定是神社和寺廟，不過今時今日這個觀光勝地有不少玩樂好去處等你發掘！例如早前便有人氣連鎖室內遊樂場進駐當地，並設有只此一家的大蛤蟆競技項目及眾多忍者主題遊戲的忍者街等讓大家挑戰一番！與此同時，京都還有任玩電玩遊戲的博物館及集購物、桑拿、狗公園、展望台等多功能於一身的商場開業，保證令訪客盡興。

話題分店 地道風味 看日本綜藝節目，不時出現充滿新鮮感的趣味競賽玩意。心癢癢想試玩？不妨到於全日本設有多間分店的室內遊樂場VS PARK，該遊樂場專門提供結合了運動、娛樂與科技元素的玩樂設施，讓你一嘗箇中滋味。早前在京都市開設的分店VS PARK Aeon Mall Kyoto店，內裏便設有多達27種玩樂設施，當中更有獨家的大蛤蟆競技，玩法是玩家騎在巨型充氣蛤蟆上，其他人於旁邊拉動繩子將之搖晃，於限定時間內玩家不跌下來便算勝利。另一新作有PING PONG 9，玩法是指定時間內擊出乒乓球順序將對面9個寫有數字的嵌板打掉，簡單卻好玩。呼應京都的本土氣息，場內特別設有忍者街，並將遊樂場8款熱門電子遊戲如鬥快轉動手臂的VS SWIMMING，及避開障礙物的VS PARKOUR等改為忍者版本。跟一班朋友到來的話，推介試玩利用小朋友騎乘四輪車PlasmaCar進行比賽的Cart Coner，自問身手及速度了得則必玩在特定位置躲避旋轉桿的Jump×Jump，及跟9種猛獸進行10米超短跑對決的Nigekiru等，叫人玩得興奮尖叫！入場費（120分鐘）¥3,000起（約HK$162）。

經典遊戲 重新演繹 京都府另一重量級景點，肯定非10月2日於宇治市開幕的任天堂博物館莫屬！作為著名電子遊戲開發商，任天堂旗下的《超級瑪利歐》及《寶可夢》等系列可謂無人不識。博物館前身是任天堂宇治小倉工場，變身博物館後，打造以「知識」、「體驗」、「創造和玩耍」三個要素為中心的展覽。焦點落在第1展示幢1樓樓層，內裏有多款別出心裁的遊戲能夠親身玩樂一番，包括使用巨型遊戲遙控器玩的《超級瑪利歐兄弟》、採用當年推出的光線槍Zapper及Super Scope進行的射擊項目、利用自己影子來操作的Game & Watch SP遊戲，甚至將傳統玩意競技歌牌加入手機及投影元素重新演繹等，留意訪客入場時會被給予10個硬幣，進行遊戲時均需投幣。不可錯過的還有將任天堂歷年來幾乎所有遊戲機、遊戲軟件及周邊產品晒冷的2樓樓層，讓大家溫故知新。昔日任天堂靠紙牌遊戲花札起家，館內亦有舉辦花札製作工作坊，並可體驗其玩法。玩到攰的話，館內還有咖啡店Hatena Burger可休息充電。門票需以預約抽籤實名制購買，入場費成人¥3,300（約HK$178）。

眺望舞鶴灣 歎咖啡放狗 20世紀初被指定為重要軍港的京都府舞鶴市，至今仍然是日本海上自衞隊的5大基地之一。當地其中一個地標是舞鶴紅磚公園，被列為重要文化遺產，公園旁邊小山丘上的文庫山學園遺址丟空多年後，將於9月14日有全新綜合設施atick進駐，賣點是匯集時裝店、戶外用品店、家品傢俬店、咖啡店、桑拿、狗公園、展望台等多功能於一身，店舖方面包括於京都北部首次開店的BEAMS JAPAN、Woody House原創服裝品牌 SOLAMONAT 的首家直營店、選物店Woody House LBR、露營及戶外用品店＆Field，還有極具人氣的GOOD SOUND COFFEE 咖啡店也在此開設分店。另外設施頂層設有桑拿房，是一個可容納10人的大型木桶桑拿，可邊享受桑拿，邊欣賞舞鶴灣風景。設施天台同時設有一個展望台，讓你觀賞舞鶴Crane Bridge、船塢和經過的艦隻。這裏更是狗狗的好去處，因設有由植物樂園the Farm UNIVERSAL監修的狗公園， 330 平方米的區域覆蓋着天然草坪，讓狗狗可以盡情奔跑。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

京都店特設的大蛤蟆競技，玩家騎在巨大充氣蛤蟆上，於限定時間內不跌下來便算勝利。 忍者街內有通過三個關卡的SHINOBI RACE，體力、速度及運氣缺一不可。 位於京都宇治市的任天堂博物館，前身是於1969年建成的宇治小倉工場，起初生產花札、啤牌等紙牌遊戲，後來成為遊戲機維修工場。 利用光線槍Zapper及Super Scope進行的射擊遊戲Zapper & Scope SP，讓訪客體驗射擊快感。 可容納10人的大型木桶桑拿，讓你邊享受桑拿，邊欣賞舞鶴灣風景。 用乒乓球順序打掉嵌板的PING PONG 9，難度頗高呢！ 自問好身手的話，不妨挑戰場內的旋轉桿蹲跳遊戲Jump×Jump！ 2樓樓層展出歷年來任天堂推出的所有遊戲機及遊戲軟件，滿載不少人的回憶。 atick位於文庫山學園遺址，匯集時裝店、咖啡店、桑拿、狗公園、展望台等。 天台設有展望台，可看到舞鶴Crane Bridge、船塢和經過的艦隻。 要不停轉動手臂模擬進行100米自由泳鬥快的VS SWIMMING，場內有忍者版本。 於Aeon Mall Kyoto內開業的VS PARK，內有27種競技遊戲。 使用巨型遊戲遙控器玩遊戲，必須兩人合作才能成功過關。 GOOD SOUND COFFEE在此開設第4間分店。 330平方米的狗公園覆蓋着天然草坪，狗狗可以盡情奔跑。