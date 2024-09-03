化繁為簡 未來遊艇現雛形

多年來，不少人都在探索遊艇設計的未來走向，是船體規模的做大？還是設施性能的做強？今次介紹的設計概念「Fluctus」，以化繁為簡的方式，給遊艇造型帶來突破，有型極了，乍看甚至以為它是來自科幻片的星際飛船呢！

設計前衞 由意大利設計師Giorgio Pidalà推出的概念遊艇「Fluctus」，用上拉丁文命名，隱含「波浪」的意思，似乎預示它的誕生有機會給遊艇設計掀起新的浪潮！

先由外觀說起，「Fluctus」的船身長67.5米，從側面看，造型簡潔，線條流暢利落，配搭光滑的白色釉面，跟當下的遊艇比較，予人超然物外的感覺。若從高處俯瞰，可見船首頂部被太陽能電池板覆蓋，3層甲板的船尾則被設計成半月形，令人聯想到拍打岸邊的層層波浪。至於船首採用半封閉式設計，不但看起來很科幻，亦能給航行過程減低風阻，提升燃油效率，並為船上乘客提供更好的保護，免受惡劣天氣影響。

空間寬敞 設施方面，「Fluctus」有4層甲板、5間豪華套房，最多可容納10位客人，其中頂層甲板為船主專享，空間寬敞，內有步入式衣櫃、私人按摩浴缸、獨立露台等，布置力求簡約開揚，地面和天花均鋪設條紋木板，再配上淺灰色家具。其餘設施包括泳池、酒吧、健身區、瑜伽室、水療中心、遊戲室等。另外，船尾的海灘俱樂部配備摺疊式半月形平台，可按需要隨時打開，擴展戶外活動空間。

值得一提，「Fluctus」的設計加入環保元素，除了利用船頂的太陽能電池板獲取潔淨能源，又利用玻璃幕牆和天窗引入自然光，減少照明的需要。再加上室內空間為開放式設計，有利空氣流通，自然可大大減少冷氣的使用量。

海上巨無霸 EPIPHANY 由英國設計工作室Andy Waugh Yacht Design構思的概念遊艇「EPIPHANY」，長130米，堪稱海上巨無霸！根據預想圖，船身的銀色部分勾勒出遊艇輪廓，其意念是要將遊艇的流線造型盡量簡化，以凸顯其線條美。另外，尖銳的船首微微向下傾斜，像要劃向海面似的，令這艘超級遊艇顯得霸氣十足！

「EPIPHANY」共有5層甲板，其中船主甲板特別寬敞，客房的天花高人一等，還配備天窗；下方的VIP甲板則有4間客房，各自配備私人陽台；其他設施包括私人影院、按摩浴缸、休息室、健身房、水療中心、泳池、日光浴區、海灘俱樂部等等，可完全滿足乘客的休閒需要。

長距探險船 EXPEDITION 同樣由Andy Waugh Yacht Design發表的概念遊艇「EXPEDITION」，顧名思義，屬一款適用於遠程探險的超級遊艇，長75米，卻擁有媲美90米船艦的寬敞空間與設施，且具備出色的長距離巡航能力，其航程可達5,000海里！

從預想圖所見，船體的銀色部分勾勒出遊艇的輪廓，襯以黑色部分與深色玻璃，呈現梅花間竹的設計，光滑的曲面結合鋒利的邊緣，加上兩側各有一條黑線從船頭一路延伸至船尾，令整艘遊艇看起來更型更具動感！設施方面，除了有兩間貴賓艙、4間客房外，還有餐廳、影院、健身室、水療中心、無邊泳池、海灘俱樂部、直升機停機坪等，應有盡有，難怪預計造價高達1億歐元！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

從高處俯瞰，船尾的娥眉月甲板猶如拍打岸邊的層層波浪。 半封閉式設計能有效減低風阻，提升燃油效率。 「EPIPHANY」的前衞設計充滿線條美。（Andy Waugh Yacht Design） 遊艇設施齊備，單是直升機停機坪已有兩個。（Andy Waugh Yacht Design） 頂層甲板為船主專屬，設有獨立露台、步入式衣櫃和按摩浴缸。 「Fluctus」有4層甲板，最多可容納10位客人和17名船員。 長130米的「EPIPHANY」，共有5層甲板，設施齊全。 造型充滿未來感的「EXPEDITION」，具備出色的長距離巡航能力。 位於船尾的海灘俱樂部，配備可摺疊的半月形平台。 船頂覆蓋太陽能電池板，可提供清潔能源。 船尾的海灘俱樂部異常寬敞。 船尾設有無邊泳池。