補水潤肺防秋燥 趕絕肌膚敏感

傳統二十四節氣中的「白露」將至，代表正式踏入秋季，氣候開始變得乾燥。秋燥來襲，容易引發身體各種過敏徵狀，常見如皮膚濕疹、鼻敏感等，令人困擾。大家不妨從以下生活及飲食習慣着手，減輕秋燥帶來的不適。

天然蜂蜜 白色食物 防秋燥首要保持充足的水分攝入，有助由內至外滋潤身體，避免因乾燥而引起的鼻敏感和濕疹等問題，比起凍水，喝暖水更有助身體的吸收，建議每日飲用2,000毫升暖水。晚上則可以天然蜂蜜沖水飲，因蜂蜜味甘性平，有滋潤皮膚、潤肺止咳及解毒功效，對於平日常感到口鼻咽乾或咳嗽痰少者非常適合。由於天氣乾燥，食療的重點要由清熱祛濕轉為滋陰潤燥，適合食用無花果、沙參、南棗、菊花、甘蔗、芝麻、南瓜、麥冬、石斛、玉竹等，以紓緩和皮膚有關的徵狀。

秋宜養肺，在五色食療中對應白色，多吃白色食物有助補肺潤燥，如淮山、馬蹄等都特別潤肺，而川貝、百合、杏仁、蓮子等則有化痰滋陰益氣的作用。此外，雪梨亦是常用食材，因其水分豐富，有潤肺、化痰、止咳、退熱、降火、清心等功效，但要留意它比較寒涼，體質虛寒的人不宜多吃。另外要避免進食辛辣、刺激、煎炸、燻烤等熱氣食物，會令人容易上火，加重體內的濕熱，對有濕疹的人士尤其不利。

注意保濕 早睡養生 生活習慣方面，盡可能比夏天早睡，避免過度疲勞和熬夜，因夏天過後，日短夜長，自然界的陽氣開始收斂，保養自身陽氣才可養生。由於早晚溫差較大，一熱一冷容易着涼，有機會誘發鼻敏感及氣管敏感，建議隨身帶備手帕抹走頭頸的汗，亦可帶備披肩或外套為肩頸保暖，同時要保持室內空氣流通及環境清潔。由於秋燥容易引起皮膚敏感、濕疹、牛皮癬等問題，日常要注意皮膚保濕，宜選擇中性或偏弱酸性的洗浴產品。洗澡水溫不宜過熱，洗完澡後應立即使用潤膚霜，以保持皮膚的水分和滋潤。另外，秋高氣爽，氣溫稍為下降，建議可多做運動如登山、慢跑、散步、瑜伽、太極等，保持心情舒暢，同時可增強免疫力。

肺主皮毛 開竅於鼻 秋天對應五臟的肺經，由於「肺主皮毛，開竅於鼻」，當秋燥加上肺熱，鼻腔容易感到不適，又因耳鼻喉相連，有機會出現呼吸道不適徵狀。輕則口乾舌燥、鼻乾、咽喉乾涸等；嚴重的話更會出現鼻敏感、咳嗽等。另一方面，皮膚會因為肺燥而特別乾燥，有機會引發皮膚敏感、蕁麻疹、濕疹等。

茶飲推介 梨乾麥冬茶

材料：梨乾2片、麥冬9克、百合10克

做法：所有材料剪碎，放入保溫瓶，再加熱水焗10至15分鐘。

功效：紓緩因秋燥引起的喉嚨乾涸。

辛夷紫蘇葉蛋茶

材料：辛夷5克、紫蘇葉5克、紅糖適量、雞蛋1隻

做法：洗淨材料及烚熟雞蛋去殼備用，將所有材料放進煲中，加水蓋過材料煲約20分鐘，最後加入適量紅糖便可。

功效：通鼻竅，溫化痰飲。

撰文：明藹寧

蜂蜜味甘性平，有滋潤皮膚、潤肺止咳及解毒功效。 做瑜伽等帶氧運動，可保持心情舒暢及增強免疫力。 梨乾麥冬茶 雪梨水分豐富，有潤肺、化痰、止咳、降火等功效。 盡量避免熬夜，早睡並可遲一點起床，以保養自身陽氣。 辛夷紫蘇葉蛋茶 白色食物如百合、蓮子、麥冬等有助補肺潤燥。 日常要注重保濕，洗澡水溫不宜過熱，洗澡後應搽上潤膚霜。