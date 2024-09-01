包場獨享 浸溫泉賞紅葉

踏入秋季，又是賞楓時候，日本各地都有著名的紅葉勝地，不少酒店更推出賞楓主題住宿方案，帶來與別不同的觀賞體驗。例如青森縣奧入瀨溪流旁的度假酒店便讓你在包場溫泉風呂內獨享紅葉美景，你甚至可在專用座位躺臥賞楓兼享香檳雞尾酒，認真梳乎！另外京都及輕井澤亦有酒店推出紅葉搞作，讓大家細味迷人秋日景致。

青森縣：結合瀑布 亮燈點綴 每逢秋季，流經青森縣十和田八幡平國立公園的奧入瀨溪流一帶百多種樹木紛紛變色，包括金色的山毛櫸、橙色的羽扇槭和鮮紅色的日本紅楓等，構成了繽紛壯麗的秋葉景觀。位於該處的星野集團奧入瀨溪流飯店將於10月25日至11月10日推出「秋的奢華紅葉露天」活動，讓住客包下露天風呂八重九重之湯，邊泡湯邊欣賞多層次的紅葉色彩結合7米高瀑布的獨特美景，黃昏時分該處更會舉辦特別的點燈活動。另外溫泉池內預備了專用座位，你可躺下來欣賞紅葉。泡湯後，可享用以紅葉香氣及顏色為靈感的秋葉香檳雞尾酒，由香檳和風乾葡萄酒調製而成，和現場看到的風景襯到絕！酒店同時推出全程約兩小時的絕景紅葉散步活動，由導遊帶領到紅葉茂盛的八甲田、奧入瀨和十和田湖漫步。另外也有落葉飾品製作體驗，由導師指導用散落的紅葉製成獨一無二的飾物，以上項目均需預約。房價（2人1房）每晚每位¥20,319起（約HK$1,097）， 「秋」活動每位¥33,000（約HK$1,782）。

滋賀縣：船河講古 夜訪寺院 位於京都府滋賀縣大津市的石山寺，因作為日本古典文學大作《源氏物語》的創作靈感之地廣為人知，與此同時該寺的紅葉點燈活動Atarayo Momiji被譽為關西屈指可數的美麗紅葉景致之一，腹地內約2,000棵被彩燈照亮的日本楓樹，與寺院的本堂及多寶塔等交織成夢幻景色。同市的琵琶湖大津王子大飯店於11月15日推出1日限定的「花火與紅葉壯麗秋天的絕景石山詣」住宿方案，將石山寺賞楓、遊船河及睇煙火結合起來。入住當日傍晚由距離酒店8分鐘路程的碼頭出發，登上一番丸輪船漫遊瀨田川，並向石山寺進發。在船上聽着滋賀唯一講談師旭堂南風講述有關石山寺和《源》作者紫式部的故事，邊享用酒店製作的日式便當。到達石山寺後，可欣賞秋季限定的夜間紅葉點燈，你亦可參加導賞團，跟隨導遊參觀寺廟，內有多件國寶和重要文化財。航程結束後在船的甲板上欣賞燦爛煙火，給旅程留下難忘回憶。住宿方案有多款房款可選，房價（2人1房）每晚每位¥37,130起（約HK$2,005）。

長野縣：庭園品嘗 美酒芝士 若你喜歡喝着葡萄酒賞紅葉的話，可別錯過長野縣北佐久郡的輕井澤町萬豪酒店與酒莊Manns Wine Komoro Winery及芝士名店Atelier de Fromage合作，將於9月8日、22日及10月6日、20日推出的秋季住宿方案「NAGANO WINE Discovery 2024 ～Autumn Garden Apéro～」。話說長野縣小諸市種植的葡萄釀製的葡萄酒在日本及國際葡萄酒大賽中屢獲好評，於1973年開業的Manns Wine Komoro Winery是備受關注的小諸酒莊之一。是次活動會在酒店種有楓樹的庭園內舉行，參加者可一嘗3款表現出產區千曲川流域獨特風味的Chikumagawa系列葡萄酒（分別為千曲川Chardonnay Vin Mousseux Brut、千曲川龍眼2021及千曲川Rouge 2020），並分別配搭3款不同口味的芝士享用。活動當日更邀請酒莊負責人、酒店侍酒師及主廚講解葡萄酒的種種。住宿方案包括入住酒店主樓Superior客房或北幢附露天風呂的Premium客房，房價（2人1房）每晚每位¥30,981起（約HK$1,673）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

黃昏時分舉辦特別的點燈活動，紅葉在燈光照射下呈現多變色彩。 作為奧入瀨溪流沿岸的度假酒店，坐擁優美景色。 坐船漫遊瀨田川，享受柔和的海風，並向石山寺進發。 3款葡萄酒配搭不同的芝士，各有獨特風味。 住宿方案提供主樓的Superior客房或北幢附露天風呂的Premium客房可選。 在溫泉池內預備了專用座位，可隨時躺下來欣賞紅葉。 1日限定的「花火與紅葉壯麗秋天的絕景石山詣」住宿方案，重點行程是參觀石山寺的紅葉點燈活動。 晚餐在船上享用，是酒店製作的日式便當。 來自Atelier de Fromage的3款出品，分別是Camembert芝士、新鮮芝士及Cocon芝士。 酒店設有露天風呂小瀨溫泉，被稱為美肌溫泉，浸完滑一滑。 絕景紅葉散步活動有導遊帶領漫步奧入瀨溪流的紅葉景點。 石山寺內共有2,000棵楓樹，每年秋天會舉辦期間限定的點燈活動Atarayo Momiji，景色夢幻。 住宿方案讓你在花園中邊欣賞周邊美麗紅葉，邊享受葡萄酒及芝士美味。 Manns Wine Komoro Winery擁有32個葡萄品種的花園，並種有日本樹齡首屈一指的夏多內樹。