夢幻水晶屋 「紫」氣逼人

湖畔別墅「FEBRUARY THE LOVE SEASON」的外形獨特，像有一隻紫蝴蝶停留在屋頂上。（ig@alef_studio）

紫色又稱「公主色」，古今中西均視之為優雅、浪漫、尊貴的象徵，也蘊含祥瑞之意，曾是帝王專屬的顏色。今次介紹的概念建築，無不「紫」氣逼人，尤其是湖畔水晶別墅「FEBRUARY THE LOVE SEASON」，貌似一隻巨型紫蝴蝶，將紫晶能凝聚貴氣人脈的磁場發揮到極致。

巨蝶展翅 FEBRUARY THE LOVE SEASON 紫晶又稱「貴人之石」，不但能招來貴人，還可以開發智慧、幫助思考，難怪設計工作室Alef Design Studio能構思出「FEBRUARY THE LOVE SEASON」此等傑作！

從預想圖所見，這幢樓高三層的別墅，坐落於靜謐的湖畔，設計師以金色線條勾勒出它的輪廓，又利用紫水晶，為它添加了一雙巨大的翅膀，遠看像一隻水晶蝴蝶棲息於屋頂上。當夜幕降臨、燈光亮起，蝶翼更會散發出迷人的光芒！

室內設計方面，除了以紫、金兩色來營造貴氣，天花與牆壁均見到蝴蝶裝飾，形態、紋理活靈活現，也為整個生活空間添加藝術氣息。

同場加映 浪漫星球 Amethyst Crystal Ball

提到水晶球，不期然令人想起占卜與魔法，而挪威設計師Erik Bjørk亦受其啟發，並創造出「Amethyst Crystal Ball」這個充滿神秘感的概念建築。由預想圖可見，一身紫色的它，呈半球體，表面流光溢彩，像浩瀚星河的縮影，以紫水晶球來命名，貼切不過！室內方面，亦以紫色為主調，並採用天然石材和木材為物料，以配合周邊的沙漠環境。

別有洞天 A CALMING LILAC MORNING

同樣由Alef Design Studio設計的「A CALMING LILAC MORNING」，依岩洞而建，以岩壁作為牆身，將暗啞的灰色岩層打磨乾淨，令內裏如同五花肉的紫水晶得以曝光，配合落地玻璃引入自然光，令整個生活空間充滿了浪漫色彩。值得一提，天花的鏤空設計貌似變形蟲，襯上閃眼的晶石、蔚藍的天空、盛放的紫丁香，可謂極具特色。

吸睛主牆 Amethyst Interior Design

出自設計師Archibotics的構思，顧名思義，整個設計以紫水晶為主題，重點落在3面分別位於客廳、飯廳和睡房的主題牆，以3種不同形態凸顯紫水晶的迷人之處，例如飯廳的牆身就是一個巨型紫晶洞，而睡床背靠的那一幅則凸起大大小小的紫晶柱，層層疊疊，若對紫晶的神奇力量深信不疑，定必為之着迷。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

螺旋樓梯的設計像一件藝術品。（ig@alef_studio） 「Amethyst Crystal Ball」的造型猶如一個紫水晶球。（Erik Bjørk） 岩壁經打磨後，露出貌似五花肉紋理的紫水晶。（ig@alef_studio） 紫水晶主題牆襯上大型水晶燈，令客廳的布置甚具氣派。（ig@archibotics） 天花的蝴蝶裝飾栩栩如生。（ig@alef_studio） 外牆設計像浩瀚星河的縮影。（Erik Bjørk） 天花的設計有點像變形蟲。（ig@alef_studio） 躺在有安神作用的巨型紫晶柱前，定能睡個好覺。（ig@archibotics） 室內布置以紫、金兩色來營造貴氣。（ig@alef_studio） 室內布置以紫色為主調。（Erik Bjørk） 室內布置以紫色為主調。（ig@alef_studio） 紫色廚櫃的表面顯現出奪目的紋理，像銀河般璀璨。（ig@archibotics）