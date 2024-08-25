迎接新學年 中醫教你補腦提神妙方

新學年即將開始，莘莘學子又係時候重投校園懷抱。但經過漫長暑假，不少學生會出現記憶力下降、專注力不足等問題，一下子要收拾心情、重新聚焦於學業上並非易事。想盡快重啟學習Mode的話，不妨參考嘉裕顏和中醫診所註冊中醫師鄭壹尹提供的補腦及提升專注力貼士，只需從飲食、生活習慣及按摩穴道等着手，便能以最佳狀態開學！

注意飲食 泡茶安神 中國民間流傳以形補形的食療理論，但鄭醫師謂從中醫角度，主張「腦為髓海」、「腎主骨生髓」，因此補腦食材多與補腎有關，她建議：「可食用遠志、黑芝麻、柏子仁、枸杞子、菟絲子、杜仲、松子等，另外以花生、核桃肉和腰果作零食。」與此同時，日常可多食雞蛋、深海魚、莓果類和堅果等食物，有助大腦發展。她亦教路用百合、蓮子、茯神、珍珠粉、龍眼肉和茉莉花等泡茶或煲湯服用，有寧心安神功效，幫助增強注意力。

辛辣生冷 少吃為妙 除了要進食該吃的食物，鄭醫師亦強調部分食物要少吃為妙，她補充：「從中醫角度，記性差和注意力不足不僅是腦部問題，亦與心、肝、脾、腎有密切關係，進食過多辛辣、生冷和油膩食品會損害脾胃健康，導致氣血化生無源，令主神志的心失所養，心神失守而見情緒多變、耐性及記性差，專注力亦下降。」另外，肝主謀慮，肝氣足則思維清晰、反應敏捷，肝血虛則思緒緩慢，要養肝建議養成早睡習慣，並保持心情愉悅及避免暴飲暴食。

多做運動 按摩穴道 想進一步醒腦提神的話，鄭醫師建議大家要多多動起來，她解釋：「有氧運動如跑步、跳繩、游泳等，可增加神經物質的傳導，使頭腦更加清晰，有助提升注意力，對於學習和記憶相當重要。」另外，鄭醫師忠告學童開學前應培養規律作息，並減少接觸電腦、手機等電子產品，以免當中的輻射影響腦電波，導致情緒處於亢奮狀態。同時也可按摩四神聰穴、百會穴和神庭穴，能疏通腦部氣血，兼改善疲勞、健忘和緊張情緒。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網、受訪者提供

花生、核桃肉和腰果可作健康零食，補腎又補腦。 多食雞蛋、深海魚、莓果類和堅果等食物，有助腦筋靈活。 要養肝建議養成早睡習慣。 將太子參、石菖蒲、圓肉、核桃、粟米及排骨煲湯， 每周飲1至2次，有醒腦開竅之效。 註冊中醫師鄭壹尹 電腦、手機等電子產品中的輻射會影響腦電波，容易令情緒變得浮躁，建議減少使用時間。 以梭羅魚、太子參、白扁豆、茯神、蓮子及百合煲湯，每周飲2至3次，有健脾益氣、安神除煩之效。 專注力不足與脾胃相關，避免進食過多辛辣、生冷和油膩食品。 百會穴位於頭頂之上，頭頂中線與雙耳尖連線交叉處，按摩1至3分鐘便有醒腦提神的功效。