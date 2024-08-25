特色客房 跟熊貓朝夕相對

大熊貓盈盈和樂樂日前誕下一對龍鳳胎，成了本地熱爆話題！目前熊貓寶寶仍未能與大家見面，但前往日本卻可見識不一樣的熊貓魅力止止癮。位於和歌山縣西牟婁郡便有酒店與主題樂園聯手，打造了一間熊貓主題和洋室客房，除有相關布置及特色晚餐，更可順道到樂園見識真熊貓，夠晒盡興！另外，東京台東區及千代田區亦有酒店推出熊貓主題特色住宿，帶來豐富選擇！

樂園聯手 AR打卡 位於和歌山縣的主題樂園Adventure World育有4隻熊貓，屬日本最多！鄰近的南紀白濱萬豪酒店跟該樂園聯手，即日起至明年3月31日推出名為Panda Family Museum Stay的住宿方案。方案賣點是住客入住以樂園4隻熊貓良濱、結濱、彩濱及楓濱作主題布置的客房，房款為42平方米的和洋室海側雙床房，無論是牆紙、榻榻米、茶几到窗戶都可看到多款可愛的熊貓裝飾，並且有利用樂園熊貓食剩的竹子製作燈飾。另外，下載專屬手機App掃描房內的「Panda Family Museum」字樣，更可透過AR體驗與熊貓合照的樂趣。住宿方案還提供熊貓主題漢堡包晚餐，用樂園特製的熊貓麵包，加入和歌山牛肉和樂園熊貓最愛的蘋果炮製而成，配搭酒店自製的熊貓乳酪，增添滋味。酒店Lounge亦會供應單點的熊野牛肉涮涮鍋熊貓漢堡包，賣相同樣可愛萌趣。此住宿方案包含Adventure World入場券，房價（兩人入住）每晚每人¥33,430起（約HK$1,772）。

主題樓層 原創圖案 距離上野車站僅2分鐘路程、位於東京台東區的三井花園飯店上野，在去年7月完成翻新，當中一大焦點是開設了全新的熊貓樓層，該樓層提供20間熊貓主題客房，從走廊已有不少熊貓布置，例如有卡通熊貓插圖，及將熊貓融入名畫中的趣味壁畫等，既可愛又富玩味。這裏的熊貓主題客房共有7種房型，每間客房均充滿濃厚的熊貓色彩，從寢具、抱枕、咖啡杯和浴簾等都可看到熊貓蹤影，床上更放有大型熊貓毛公仔，難得的是房內熊貓圖案均屬酒店原創，絕對係只此一家。當中最大的Panda Superior Twin客房面積達25平方米，除了兩張單人床外還有一張梳化床，3人入住也綽綽有餘。下榻主題客房還可獲贈熊貓毛公仔、文件夾和明信片等贈品。如果想醫醫肚，酒店1樓餐廳Bosco il Chianti，供應多款西式菜餚的自助餐，例如有意粉、青口、各種冷盤和麵包等，選擇豐富。房價每晚¥26,154起（約HK$1,386）。

處處包圍 翻新餐廳 位於東京千代田區的秋葉原華盛頓酒店，趁鄰近的上野動物園較早前誕生了一對雙胞胎熊貓為契機，即日起至明年6月30日推出兩間Panda House客房，同樣值得留意！分別有TENTEN 雙人房及YANYAN 雙床房，面積為15和21平方米，房內賣點莫過於每個角落均遍布熊貓圖案，無論是捲簾、窗簾、床尾巾、浴簾都印有可愛熊貓模樣，還有熊貓毛公仔、抱枕及馬克杯，非常適合在房內打卡。與此同時，酒店大堂亦擺放了熊貓媽媽及熊貓雙胞胎的毛公仔，後者更會隨着酒店社交平台的Like數而更換較大Size的款式，帶來更多驚喜。除了主題客房，酒店3樓的Bonsalute Cafe同樣是亮點，餐廳剛完成了翻新，主打日式和西式料理，早餐可享用由新鮮海產和蔬菜炮製而成的丼物，及設有供應15種蔬菜的沙律吧。酒店同時提供主題房住宿連上野動物園入場券的方案，可順道探訪真正的熊貓，令旅程更盡興。房價每晚¥33,700起（約HK$1,786）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

跟樂園聯手的主題客房，本身是42平方米的和洋室客房。 酒店Lounge有熊野牛肉涮涮鍋熊貓漢堡包，啱晒相機先食。 酒店經去年翻新後，新設了全新熊貓樓層，走廊遍布可愛熊貓圖案。 酒店餐廳主打西式菜餚的自助餐，例如有意粉、青口、各種冷盤和麵包等。 馬克杯採用了趣怪的熊貓造型。 酒店同時提供主題房住宿連上野動物園入場券的方案。 房內其中一幅牆展示樂園熊貓的歷代族譜。 住客會獲得精美竹製熊貓行李牌。 於客房內可慢慢享受被熊貓包圍的感覺。 兩間Panda House客房到處都有熊貓布置，圖為YANYAN 雙床房。 餐廳供應多款時令海產如三文魚、赤蝦和帆立貝等，可盡情享用海鮮丼。 下載專屬手機App並掃描字樣，可透過AR體驗與熊貓合照的樂趣。 住宿方案包含Adventure World入場券，大家可入園跟真熊貓Say Hi。 入住熊貓樓層可獲贈一系列熊貓周邊商品，包括有熊貓毛公仔、文件夾和明信片等。 浴簾也帶有可愛的熊貓圖案。 酒店大堂擺放了熊貓媽媽及熊貓雙胞胎的毛公仔。