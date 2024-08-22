游走台北慢嘗活化「味」力

近年保育成為全球各地的重要議題，古早情懷濃厚的台灣，在古蹟保育方面一向不遺餘力，加上當地文化局大力推動「老房子文化運動」，不但讓這些老屋得以保留，經過活化改建後更被賦予了新的生命，變身為充滿魅力的餐廳，將歷史與美食完美融合。今日就介紹台北3間由古建築改建而成的人氣餐廳，帶大家游走各處，感受新舊文化交織獨有的「味」力。

最美日式庭園 混搭精緻料理 台北大安區捷運古亭站附近的「樂埔町」，前身是錦町日式宿舍，在1922年時，提供給早期林務局中高階官員使用，早年參與「老房子文化運動」，保留老屋風格的同時加入現代裝潢元素，並邀請日本庭園大師設計日式花園，有「台北最美日式庭園」之稱，打造成一個餐飲與文化展演空間，並成為台劇《不夠善良的我們》的取景地，因此人氣急升。

樂埔町經歷半年的大裝修後，剛於今年6月重開，食品以日式加法式創意料理方式呈現，同時以台灣在地食材入饌，此外更有四季不同的期間限定餐單，最新有由行政主廚蔡昀諺創作的餐單「花朝月夕」，可嘗到「蛤蠣、筊白筍、番茄」、「南瓜、海膽、燈籠果」、「鯛、紫蘇、酪梨」、「蝦、玫瑰、芹菜根」、「白蘆筍、干貝、茉莉花」，以及「海魚、小黃瓜、煙熏奶醬」等多道菜式，以當季蔬菜與新鮮魚獲入饌，並融入發酵與熟成的煮法，三選一主菜為新西蘭高地的帶骨里肌和羊排、頂級美國Prime牛小排或美國龍蝦。餐廳的招牌菜「土鍋飯」也是必點選項，以林龍星冠軍米為食材，與昆布高湯一齊煮，加入章魚、芋頭、豬油油葱等，一次過品嘗到粒粒分明的米飯與鮮甜海鮮等食材，午晚餐均是預約制，想試就要Book定位！

店內新增酒吧格局的微醺座位區，可享用到「主廚特製三道式套餐」與2杯精選酒款。為了讓大眾對古建築有更深入認識，樂埔町逢星期日下午3點舉辦免費的專人導覽，可以內進感受空間之美。

寶島版小京都 榻榻米上開餐 日治時期建成的「原臺北刑務所官舍」經「老房子文化運動」完成修繕，並在街道上種植茂盛的老榕樹，形成「榕錦時光生活園區」，當中「京町 山本屋」是唯一鋪有榻榻米的店家；店主山本先生希望客人一進門就有造訪京都民居的感覺。他從各地搜羅而來的古樸雅致家具及擺設，讓小店瀰漫百年老宅的舒適氣息。戶外的榕樹群美不勝收，而茶屋後面的小徑保留着118年前日治時代留下的石砌牆，在這裏能夠感受歷史變遷的痕迹。

店子以京都家庭菜為主，即「媽媽的味道」；例如以特調醬汁製作的烤飯糰淋上玄米茶或焙茶，製作成茶泡飯；還有柚子稻荷壽司套餐、抹茶溫麵套餐等，既美味又健康。日式甜點也不能錯過，傳統甜點「最中」的餅殼有招財貓和茶壺兩款造型，客人可以填入紅豆餡及白玉湯圓，增加趣味，還有山本屋煉羊羹、宇治金時刨冰等。

飲品方面也沒有讓人失望，「浮雲極上宇治抹茶拿鐵」是抹茶拿鐵的進階版，「珈琲阿芙佳朵」以咖啡凍為底，放上雲呢拿雪糕及京都鹹味米果，最後再淋上哥倫比亞深焙咖啡，苦甜交織；亦提供由來自京都的自釀琴酒「季之美」調成的煎茶琴酒調酒或焙茶蘭姆酒調酒。

咖啡店加酒吧 秘境時光之旅 說起台北最古色古香的地方，大稻埕必定是其中一處，不少老屋被改造成文青小店，當中古宅咖啡館AKA café的神秘氛圍令它特別受歡迎。藏身於大稻埕的閩南式巷弄中，小店過去是大稻埕富商、郭怡美商行店主郭烏隆的宅邸，已有過百年歷史。帶着傳統街屋、東洋與巴洛克風格元素的三層古建築，走進屋中才能一窺中庭花園、水池及建築的細節，感受當年富貴人家的情懷。咖啡店主理人Neo從事建築設計，在他和團隊努力下，將這間荒廢多年的古宅改裝，保留了建築細節及原有格局。

主理人對味道也格外講究，由東京咖啡職人獨特烘焙的「大稻埕」咖啡，使用ORIGAMI濾杯手工沖煮，堅果、藥草香蘊含其中，配以迪化街老店龍月堂的糕點，展現像大稻埕般的豐富面貌。日本人氣當代藝術家村上隆早前到台灣，亦曾到訪AKA café，並大讚其拿鐵「超好喝」！

餐點則充滿台灣味道，例如「三層甜點盒」內有古坑咖啡梅、大稻埕果乾、芝麻糕，第二層有豬肉紙、鹹批、水果蛋糕，第三層是日式羊羹、宜蘭金棗塔、烏龍茶戚風蛋糕等，另外也有紅白牛肉麵、三層小糕點等。白天是咖啡店，到了晚上這裏會搖身一變成為酒吧Quando，調酒師設計了專為大稻埕而設的酒單，例如由在地素材及烏魚子炮製的雞尾酒，搭配洛神花加上Cream Cheese一同享用，逢星期三至星期六下午3時至7時的茶吧則提供一對一茶飲體驗。小店採用預約制，記得預先在網上訂位以免撲空。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

蛤蠣、筊白筍、番茄

選用新鮮蛤蠣入饌，加入茭白筍和發酵番茄高湯凍，以檸檬皮碎及食用花瓣點綴，口感清新。 樂埔町建築面積約148平方米，日式庭園充滿禪意，有「台北最美日式庭園」之稱。 招財貓最中

傳統甜點「最中」的餅殼是招財貓造型，可以填入紅豆餡及白玉湯圓，增加趣味。 小店由百多年前日治時期的「原臺北刑務所官舍」改建而成。 由在地素材及烏魚子炮製的雞尾酒，搭配洛神花加上Cream Cheese一同享用。 海魚、小黃瓜、煙熏奶醬

以金目鯛為主角，配上爽脆的山苦瓜和清新的小黃瓜醬汁，以無花果葉油的香氣作結尾。 主廳除了是品嘗季節菜式的地方，亦會不定時舉辦活動與工作坊。 柚子稻荷壽司套餐

選用京都的豆皮製作稻荷壽司，以宮崎縣黃色柚子提味，清爽淡雅，搭配白味噌烤煎肉類為主菜，及以根莖類熬成的建長湯。 室內鋪有榻榻米，好像走進了京都民居一樣。 村上隆大讚「超好喝」的拿鐵。 招牌菜的「土鍋飯」，用上林龍星冠軍米為食材，與昆布高湯一齊煮，並加入章魚、芋頭、豬油油葱等，口感豐富。 烤飯糰茶泡飯套餐

以特調醬汁調製出美味烤飯糰，佐以昆布佃煮、京都米果、山葵、海苔絲，再淋上抹茶玄米茶或焙茶為湯底。 煎茶琴酒調酒、焙茶蘭姆酒調酒

京都的自釀氈酒品牌「季之美」加入煎茶作為基底，可依喜好比例加入Tonic，飲用時可同時嘗到茶湯，酒香茶香融合出的溫和味道。 三層甜點盒

有多款台灣風味食品，包括古坑咖啡梅、大稻埕果乾、芝麻糕、豬肉紙等。 保留了建築細節之美，像是地磚、花窗等，走進店內像穿越時空一樣。