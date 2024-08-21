鐵道迷必愛 潮住「路軌」酒店

不少鐵道迷出外旅遊時，除了乘坐特色火車，也別錯過各種鐵道主題住宿設施。日本東京涉谷早前便有一所建於東急東橫線高架軌道舊址的酒店開幕，該酒店利用如此歷史背景大加發揮，將路軌等鐵道元素融入設計當中，營造夠潮又不失特色的下榻體驗。另外台灣和美國亦有兩款話題性十足的鐵道主題住宿設施登場，布置及裝潢同樣教人驚喜。

日本：平行照明線 舊照片點綴 今年3月開幕的HOTEL GRAPHY涉谷，位於綜合設施SHIBUYA BRIDGE內。該設施將東急東橫線的高架軌道舊址重新開發而成，由A及B兩幢建築構成，酒店設於樓高7層的B幢內，利用建在高架鐵路舊址的特點，以路軌作為主視覺設計，無論酒店大堂及客房樓層的天花均安裝恍如路軌的平行照明線，加上客房樓層的牆壁上展示着東急電車等公司提供過去在該地區運行的電車相及昔日涉谷照片，有特色之餘同時可重溫當地的發展面貌。住宿方面同樣不乏賣點，共提供74間客房，除了標準的單、雙人房型外，亦有不設廁所浴室的客房（走廊設有共用浴室廁所），及擺放了3張雙層床的宿舍型客房等，選擇相當豐富。另外，1樓設有全日餐廳Graphic Grill & Bar，主打美式風格食物如漢堡包、薯條和甜甜圈等，也有特色雞尾酒、免費自助咖啡和花茶提供。頂樓則設有24小時開放的休憩室與露台，更備有桌球枱及電玩作消閒之用，房價每晚￥9,528起（約HK$505）。

台灣：經典外觀 走廊重現 距離台灣捷運公館站僅5分鐘路程的酒店瀚寓夏天，原址為萬新鐵路所經之地，也是早期台鐵站長宿舍周邊，因此酒店順理成章將鐵道元素融入設計之中。例如各樓層走廊分別以莒光號、自強號及普快車等經典台灣火車為設計理念，顏色鮮艷搶眼，加上白色線條，重現這些火車的外觀，配合鐵網風扇和月台上的燈作為門牌號，增添鐵道氛圍。酒店樓高8層，提供69間客房、10種房型，面積介乎於12至20平方米不等，採用鐵路車廂的藍、灰和象徵座椅的墨綠色為主調，並配搭吊環形狀的燈，當中更有可容納4人入住的家庭房。除了三人房型之外，全部房間均配備小型健身設備，例如健身圈、彈力帶和按摩滾筒等，使住客在旅程中仍可保持健康體魄。酒店的1樓提供免費咖啡和即烤厚片多士，後者可搭配7種配料無限享用，滋味十足。另外，酒店6樓設有迷你發呆亭，放有黑膠唱片和搖椅，為住客提供一個寧靜放鬆的小空間。雙人房每晚房價NT$6,000起（約HK$1,463）。

美國：昔日守車 變身套房 若你對舊式火車情有獨鍾的話，不妨到訪位於美國麻薩諸塞州帕爾默市（Palmer）的旅館Trainmaster's Inn。該處利用了於1946年製成的班戈及阿魯斯圖克鐵路守車（Bangor & Aroostook Caboose）改建為住宿套房。守車一般掛在貨物列車尾部，是供運轉車長及隨車人員乘座的工作車，對於一般乘客可謂難得一坐。該守車經改裝後坐落於可俯瞰新英格蘭中央鐵路車廠（New England Central Railyard）的小山丘上，現時成了最多可供4人入住的套房，外觀基本上保留了原來的模樣，而內裏比想像的寬敞，基本上住宿設施包括雪櫃、微波爐、咖啡機和浴室等，一應供全，並有大量以火車為主題的擺設和裝飾。睡房配有兩張雙層床，頗有臥鋪列車的味道。與此同時，守車內窗口旁特別擺放了列車卡座，不妨身處其中邊喝咖啡，邊俯瞰窗外的鐵路車廠風景。守車旁邊還設有花園，可在此享用早餐或欣賞日落美景。每晚房價（兩人）US$150起（約HK$1,170），需最少入住兩晚。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

客房採用簡約低調的灰色為主色調，營造出車廂內寧靜的氛圍，並掛有鐵路油畫。 休息室內設有桌球枱，住客們可藉此聯誼互動。 酒店建築位於東橫線的急轉彎處，因此沿着彎曲軌道呈弧形設計。 客房採用鐵路車廂的經典顏色，加上大多配備小型健身器材，啱晒健身愛好者。 由舊式守車改建而成的住宿套房，外觀保留了昔日模樣。 廚房有齊雪櫃、微波爐、咖啡機等基本設備。 可容納6人的宿舍房型，適合年輕背包客或享受社交的人入住。 Graphic Grill & Bar主打美式風格食物，例如有漢堡包和薯條等。 走廊分別以舊式台灣火車為設計理念，配搭鮮艷搶眼的顏色，增添摩登感。 酒店提供兩間露營主題房，包含一個雙人份烤肉套餐，可體驗在城市中露營的感覺。 客廳部分寬敞，4人入住也綽綽有餘。 在24小時開放的露台眺望涉谷景觀，享受放鬆時刻。 酒店大堂有消閒及運動用品供住客租借使用。 1樓大堂以月台上的小賣部形象打造。 酒店外觀以灰白色為主色調，並透過方正矩形的格局呈現。 套房內有不少火車相關的擺設及裝飾。