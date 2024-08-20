巨型藍鑽浮現 雙體遊艇新面貌

寬度比同噸位單體船大、船艙有較多活動空間、有力承受較大的風浪，加上相對經濟的油耗，令「雙體船」（Catamaran）愈來愈得到遊艇用家的青睞，也催生出愈來愈多別具一格的設計，正如今次介紹的概念遊艇，有的像巨型藍鑽，有的像蝙蝠戰車，可謂各自各精彩，體現一眾設計師天馬行空的想像力和對美感的極致追求。

霸氣寶石 A Solar-Powered Catamaran 在平靜的大海，突然有一顆寶石如利刃般劃破水面，可謂極具霸氣。說的是概念遊艇「A Solar-Powered Catamaran」，出自設計師Julia的構思，再由Dmitry Vinogradov將之變成圖像。從預想圖所見，船首尖銳，白色船體的造型有別於一般遊艇，像由多幅幾何圖形拼砌而成，上層建築被墨藍色玻璃天幕所覆蓋，其設計融入幾何元素，貌似已完成切割的巨型藍鑽，令這艘雙體遊艇宛如一件來自未來的高科技產物。

除了造型獨特外，設計師也為遊艇注入實用細節，其中頂部鋪設太陽能電池板，可提供潔淨能源，符合環保原則；船尾的兩道艙門可以放下，與碼頭無縫連接，方便乘客上落。

海上超跑 AEON（AI） 由設計工作室Flux Studio構思的「Aeon（AI）」，靈感源自於極速馳騁的跑車。純白光潔的船身，線條流暢，宛如雕塑般優雅，跟蔚藍的大海形成強烈對比，兩側船體如刀刃般銳利，可於破浪過程中，展現出勢不可擋的氣場。船艙設計以白色為主，配合巨大的舷窗，顯得明亮、開揚兼極具未來感。

移動蜂巢 Nautilus 「Nautilus」是Davide Gottardo的構想，其設計受蜂巢啟發，船身表面呈泥黃色，讓人聯想到大地的平穩和溫暖；船體兩側散布大小不一的舷窗，既有點綴作用，又能為船艙引入自然光。室內方面，「Nautilus」有3層甲板，布置以檸檬黃為主調，襯以條紋木地板，洋溢自然氣息。

海龜化身 TORTUGA 電動雙體遊艇「TORTUGA」出自設計師Ana Djordjevic之手，靈感源於海龜。從預想圖所見，船體頂部的太陽能板有多個六邊形圖案，貌似海龜的背殼，兩側再襯以六邊形舷窗。由於船身夠寛闊，戶外甲板有充足的活動空間，就算擺設大型梳化與按摩浴池，仍綽綽有餘。

暗黑奢華 $100M Catamaran 一身黑色塗裝的「$100M Catamaran」，由archibotics設計，造型比一般雙體遊艇窄長，線條硬朗，兩端船首如獸耳般尖銳，不期然令人想起Batman的座駕。室內設計以黑、灰兩色為主調，布置時尚、舒適，配合具層次感的照明燈飾，還有方便引入自然光的大扇窗戶，展現出不一樣的奢華。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網