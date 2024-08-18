韓國打卡勝地 花團錦簇任你影

今時今日去旅行，到景點打卡才是重點！前往韓國便不缺影靚相的好去處，最近於京畿道加平郡便有一個面積近20,000平方米的公園登場，園區除了種有鋪天蓋地的海棠花，同時更有利用新媒體藝術炮製搶眼花朵影像的空間，無論真花定假花都令你隨時拍出心水美照！另外於慶州市及東豆川市亦各有專為打卡而設的人氣景點，保證讓你快門按個不停。

海棠山丘 萬紫千紅 今年4月在京畿道加平郡開幕的海棠鳥園，標榜一年四季都鳥語花香，分為室內空間及戶外庭園兩大範圍，前者由鳥區及花區構成，愛拍照的話肯定對花區感興奮，顧名思義區內以各種花卉掛帥，劃分為多個部分，焦點落在「海棠山丘」，除了地面種滿了不同品種的海棠花，天花同時掛有秋海棠、矮牽牛、杜鵑花、萬壽菊、常春藤、鳳仙花等，無論眈天望地都有繽紛花卉映入眼簾，加上還有池塘點綴，影靚相無難度。同區的「花的饗宴」亦不遑多讓，內裏主打鮮艷奪目繡球花，並懸垂大量紫藤花，隨意一站都可拍到美照。也別錯過花區內的無限區域，內裏的「媒體室」使用新媒體藝術於天花及地板投放花朵、天空及海洋的動態影像，配合鏡子牆壁營造出精彩豐富的視覺效果。若想拍攝花朵以外的元素，可前往養有紫藍金剛鸚鵡等逾40種鳥類的鳥區，另外庭園部分有羊駝、水豚以及綿羊等可愛動物讓你親近，令行程更富趣味。入場費成人每位₩30,000（約HK$170）。

七彩校巴 超大甜品 較早前於慶尚北道慶州市登場的MCY PARK，可滿足愛打卡人士多個願望。園區佔地甚廣，主要分為校巴區、馬廐工作室、甜點博物館及藝術噴泉公園4個部分，共通點係全都色彩鮮艷兼有特色布置，非常適合影相。最具人氣的首選擺放了13輛美式校巴的校巴區，特色是每輛的裝潢均融入不同地區元素，如西部牛仔風、懷舊田園風、復古餐廳風、大學校園風等，認真打卡的話可花上半天。另一重頭戲是樓高3層的甜品博物館，1樓是擺放了多款大型冬甩、雪糕等擺設的影相區，2至3樓則是可享用釜山人氣咖啡店Oldmug甜點的Cafe。至於馬廐工作室內各馬房分別以露營、酒吧、萬聖節、生日Party、聖誕節、美國家庭客廳等主題布置，同樣令人影到手軟。也別錯過藝術噴泉公園，設計恍如人造沙灘，可以玩水降溫，入夜後更有燈光藝術表演，十分夢幻。另外還有表演及露營場地，教人相當盡興。入場費成人每位₩15,000 （約HK$85）。

1:1還原 江戶風情 位於京畿道東豆川市的Nijimori Studio是近年的網紅打卡熱點，這裏原本是電視劇拍攝場地，將江戶時代的日本村落進行了1比1複製，多齣人氣韓劇如《九尾狐傳》及《The Penthouse》都曾在此取景。後來於2021年作為景點對外開放，吸引不少遊客及當地人到訪。園區總面積近40,000平方米、圍湖而建，園內各處都是古色古香的場景，加上有和服等服裝租借，輕易就能拍出美照。這裏也不單純賣景，園內同時設有商店街，有拉麵店、壽司店、古董咖啡屋、溫泉旅館，還有發售日本傳統公仔及瓷器的商店。於名為Enkaizo的茶室，可以在優雅的氛圍下享用抹茶 、咖啡、大福、刨冰等，於這裏更可參加茶道體驗班，穿上和服學習相關知識。另外於LP.bar這個充滿古典氣氛的空間，可邊觀賞電影、邊品嘗各款美酒。此外亦照日本傳統舉辦少女祭、夏祭、秋祭、冬祭等活動，大家都穿上和服參與神轎遊行。入場費每位₩20,000（約HK$114）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網