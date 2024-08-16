龍崗新地標城中湖Shopping

深圳其中一個吸引之處，是經常有新蒲點出現，讓港人每次北上都有新驚喜。最近龍崗區就開設全國首個以「自然氣象」為主題的公園式商業空間，可一邊Shopping一邊於人工湖近距離親近小動物。同期另有新釣蝦場、輕食咖啡廳等，每個地方都充滿新鮮感。

綠化商場 親近小動物 大運天地是龍崗區新開幕的大型購物商場，鄰近地鐵16號綫大運中心站，從福田口岸出發車程約50分鐘。商場總面積達6.5萬平方米，採用開放式街道設計，遊客行得舒服之餘，四周設有白色雲朵、橙色日落等與氣象有關的打卡位。商場與大運中央公園無縫結合，提供廣闊的自然綠化景色，同時更被4.9萬平方米的人工湖包圍，有機會看到梅花鹿、黑天鵝、孔雀等野生動物，Shopping之餘可親親大自然。

商場劃分為南區、中區與北區，雲集時尚服飾、家居用品及休閒娛樂等店舖，吸引近200個知名品牌進駐，例如親子樂園Meland、寵物部落Pet Tribes、精緻生活品牌KKV、內地戶外用品駱駝及蕉下等。此外，人氣室內綜合遊戲基地星際傳奇在此亦有分店，提供投籃機、跳舞機、賽車機、夾公仔機等電子遊戲。食肆更有近40間，如專營湘菜的費大廚、點心店裕蓮茶樓、愉熹重慶火鍋及脆脘魚店脆鮮生等，一個地方便可滿足港人食買玩需求。

天空廊橋 充滿科幻感 大嶺鼓公園是龍崗區新開的公園，乘坐地鐵3號綫至橫崗站C出口，步行約1公里再穿過城中村，便能到達這個打卡新熱點。公園佔地約4.5公頃，內裏地標有很多，最特別是山頂一條名為「天空之盾」的觀景廊橋，因從高處俯瞰形狀如盾牌而得名。由於四周掛滿反光板風動裝置，微風拂過時反光板隨之起舞，形成波光粼粼的視覺效果，科幻感十足。而且橋底設有噴霧裝置，讓遊人在炎夏也能感受到山間清涼。

公園有一個以荔枝為主題的樹屋樂園，設有滑梯、爬網、沙坑等互動設施，至啱帶小朋友來放電。又有展現客家圍屋文化的月池廣場，以及根據山勢而建的登山路徑雲間之路。值得留意是公園免費入場，惟「天空之盾」只開放至晚上6時30分，建議早一點前往，而南入口設有洗手間及便利店，可在此補給糧水。附近則是打卡勝地蓮天台，餐廳四周沒有任何遮擋，龍崗城市美景盡收眼底，行完公園不妨到此遊覽。

室內釣蝦場 即場烹煮 釣蝦近年成為年輕人的聯誼活動，新開張的花世界奶爸釣蝦場位於吉祥社區，距離地鐵3號綫愛聯站B出口約有1.4公里步程。場內佔地甚廣，分為釣蝦區、用餐區及洗手間，其中釣蝦區有1個長方形魚池，一個套餐價可任釣60至90分鐘，並附有釣竿、餌料及專人指導。釣完的鮮蝦有廚師免費烹煮，備有招牌椒鹽蝦、西式芥末蝦、豉油皇大蝦、避風塘炒蝦、金牌麻辣蝦、清水白灼蝦、金沙蛋黃蝦及泰式咖喱蝦8種口味，讓各位大快朵頤。最貼心是若然一隻蝦都釣唔到，也有半斤蝦保底，適合新手去挑戰。

同場加映：文青咖啡廳 魔法互動 eueu.nest咖啡廳於2021年創立，以建構「城市客廳」而設計，之前惠州店已十分火爆，新店正式登陸深圳大運天地，沿用文青裝修風格，讓人Chill住歎美食，甚受年輕人歡迎。食物以輕食及精釀啤酒為主，招牌菜有亞洲風味炸雞翅、低溫慢煮安格斯肉眼等，飲品推介摩卡可可脆冰及油柑冰茶，前者層次豐富；後者甜得來帶回甘。同期開業的還有薩哈拉‧耶總會‧貓狗咖，顧名思義咖啡廳內可擼貓狗，不過最大賣點是設有魔法主題房間，食客可一邊喝招牌黃油啤酒或海妖眼淚，一邊投入魔法世界。

撰文：陳志滔