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龍門陣
必搶着數美食 1蚊優惠全面睇
新款蟹皇鮑
本地老字號海味店推出1蚊「『蟹』逅鮑魚」遊戲，首日向頭9位場外排隊購票人士派發「『蟹』逅證」，獲證市民分為3人一隊，每隊派出1位隊員將鮑魚模型擲向巨型「蟹皇標靶」，第2位隊員將跌下的鮑魚用鏟推回起點，而第3位隊員則將起點的鮑魚執起放入籃備用。限時30秒內擲出最高分為優勝組別，即可獲得500罐即食溏心鮑魚系列，其他落敗組別亦可獲得150罐即食鮑魚，合共送出800罐即食鮑魚，總值$3.6萬。
（攤位編號：1D-C10）
每年美食博覽均匯集世界各地的特色美食以及多種折扣優惠，當中必數1蚊激抵優惠，最平更1毫子有交易，着數多多，大家入場前記得Mark實至靚筍貨，掃晒佢哋返屋企！
撰文：李芷玲
部分攝影：方偉堅
零食福袋
恆御香港食品有限公司每日推出10個名額，參加者回答兩條問題其中一條後，即可用1蚊購買價值$90的零食福袋，包括有小麥餅、忌廉夾心餅、極辣椒味撈麵、叮噹雜豆和朱古力威化餅各一包。
（攤位編號：3C-F03）
炒菜一絕
食品公司於8月15至17日期間，每日推出限量100份1蚊鷹金錢小魔罐豆豉鯪魚100克；另同步推出$24/箱（24罐），每日限量100箱。
（攤位編號：1A-C02）
港式蝦子麵
本地品牌每日上午10時起發售1蚊金沙蝦子麵禮盒，限量30盒，讓大家品嘗經典港式滋味。
（攤位編號：1E-A02）
限定特飲
香港益力多乳品有限公司除了有原味和減糖版益力多LT外，會場內更與茶飲店聯乘，推出草莓多多綠、芒果多多綠和水蜜桃多多綠3款限定口味特飲，會場價每支$25，限量發售。買滿$50或以上更送「益力多保溫袋一個」及玩篤籤遊戲，有機會贏得限量禮品一份。
（攤位編號：1B-C28）
直送湯鮑翅
食品公司於首日推出限量20份1蚊澳洲直送松茸湯鮑翅，選用無激素南皇雞花足8小時熬製而成。同步亦推出20份1蚊原隻德國瑞士汁鹹豬手，啖啖肉叫人滿足。
（攤位編號：1A-B06）
至抵雞饌
本地健康雞煲品牌於首日中午12時推出限量15份1毫子雞福袋，內有健康雞煲、焗雞和保溫袋各一，超抵！由於商戶不設找贖，大家記得自備1毫子。
（攤位編號：1A-D30）
任剷水泡餅
老字號零食品牌於首日上午11時15分起，首20位客人可用1蚊參加「夏日鏟水泡餅」遊戲，限時5秒內用沙灘鏟將水泡餅剷到杯中，任剷任拎。
（攤位編號：1C-D32）
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