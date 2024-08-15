增強免疫力 防下一波流感

衞生署衞生防護中心早前宣布，肆虐本港28個星期的冬季流感終於告一段落，但有專家估計，下一波H3流感病毒有機會在8、9月再次作惡，因此大家不可掉以輕心，仍需注意個人衞生，加強身體免疫力。

病徵較感冒嚴重 流感是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，患者會咳嗽、喉嚨痛、流鼻水，跟染上感冒的病徵有點相似，所以不少人會將流感和感冒混淆，但其實兩者的嚴重性是有分別的。感冒的病徵一般只集中在上呼吸道，流感則會引致頭痛、肌肉痛、疲倦、發高燒、腹瀉、嘔吐等病徵，發起病來會比一般感冒為急，患者通常在病發第一天已感到很辛苦。雖然流感病毒主要感染上呼吸道，但嚴重的話也可以入侵下呼吸道、神經系統、心臟肌肉等，亦有機會引致肺炎、腦炎、心肌炎等併發病，在缺乏適當治療下，甚至有致命危險。

小童長者易中招 流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，而直接接觸患者的分泌物也有機會受到感染。由於病毒無處不在，換句話說，要預防流感，必須從個人衞生做起，出入人多擠迫的地方、到訪醫院診所等高風險場所，或乘搭公共交通工具，不妨佩戴外科口罩。其次要經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前，最好先洗手，或使用含70至80%的酒精搓手液來消毒。想進一步減低染疫風險，則可考慮接種疫苗，尤其是幼兒、長者、長期病患者、孕婦，以及嚴重肥胖人士（即BMI超過30）均屬於感染流感的高危者，出現嚴重症狀的機會亦較高，必須特別留神。

飲食均衡很重要 體弱，自然多病，想遠離流感病毒的威脅，應加強個人免疫力。飲食均衡是重要一環，確保身體能攝取所需營養，食材以新鮮為首選，並建議多飲水。定時進食、提防三高、避免過飢或過飽，同樣是有利健康的飲食習慣。值得一提，維他命C有助對抗體內自由基，提升免疫力，所以平日應多吃含豐富維他命C的食物，如橙、檸檬、薯仔等，但要注意的是，發病期間呼吸系統的抵抗力較弱，不應攝取含大量果糖的食物，否則會增加痰液和引發咳嗽。另外，含有豐富奧米加3脂肪酸的三文魚和吞拿魚，則有助鞏固體內細胞膜，可對抗流感病毒。

帶氧運動幫到手 生活方面，除了保持室內空氣流通、作息定時、戒掉不良習慣（如熬夜、吸煙）外，每天宜進行適量帶氧運動，可在家原地跑步或做家務，因為當體溫上升，新陳代謝及免疫細胞便會活躍，對抗細菌自然事半功倍。與此同時，有研究指出情緒會影響賀爾蒙皮質醇的分泌，若一個人心情抑鬱，壓力賀爾蒙皮質醇便會飆升，繼而削弱免疫系統，而帶氧運動有助釋放安多酚，減少皮質醇及降低壓力賀爾蒙水平，讓人產生愉悅感。

撰文：鄭國河