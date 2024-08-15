美食博覽掃貨攻略 一次過食勻全世界

對精打細算的香港人而言，每年的美食博覽肯定是城中盛事，今年第34屆美食博覽由今日起至8月19日一連5日舉行，公眾館、尊貴美食區和第2屆美食商貿博覽均設不同主題區域，主打環球特色美食佳釀，讓大家一次過食勻全世界。此外，會場同步舉行第10屆「家電‧家居‧博覽」、第8屆「美與健生活博覽」和第15屆「香港國際茶展」，總共有逾1,840家展商參與，多種優惠，新增主題及幸運大抽獎等活動，市民大眾又點可以唔留港消費呢？

全方位體驗 公眾館的「美食薈萃廊」集結了超過30多個著名品牌，今年首次登場的就有日本金箔梅酒、健康即飲燕麥奶系列和烤全羊等美食。「尊貴美食區」打造了7大主題區域，提供精緻美食、精釀特飲和甜點等，當中有新西蘭國宴級帝王三文魚、希臘式水果工藝乳酪、日本高級紫菜、冷泡椰奶咖啡利口酒、醬香摩卡、風乾牛肉、土耳其咖啡等多種選擇。大會更請來13位星級名廚進行烹飪示範，還會舉行工作坊、講座等活動，帶來全方位美食體驗。

潮流新趨勢 於8月15日至17日舉行的第2屆「美食商貿博覽」迎來26個國家和地區的展商，包括有日本、菲律賓、泰國、墨西哥、波蘭和中國等地方展團。當中焦點的「食品科學與技術」展區，會帶來純素荷包蛋、個人化3D食品及烹煮機、新加坡研發可作朱古力醬替代品的無乳糖黑芝麻醬，還有泰國低升糖指數功能性麵粉等。今年新增的清真食品和飲品標誌，會有超過90家展商供應清真食品，大會亦會舉辦研討會分享清真食品市場的發展。

此外，「香港國際茶展」設有斯里蘭卡、福建、湖南和港九茶葉行商會4個地區展館，帶來茶香盛宴。同場更舉辦「首屆國際茶席空間創意大賽2024」，旨在推廣茶道文化。還有「香港國際茶展名茶比賽」和「國際及大灣區金茶王大賽（港式奶茶）香港決賽」。

至於「美與健生活博覽」今年新設「身心靈」展區，而「家電‧家居‧博覽」的品牌專區「家之選大道」有30家參展商展出多款時尚產品。大會今年更首次推出跨展主題日，如8月15日會有「大江南北之旅」，介紹中國各地著名菜式。8月16日有「Happy Friday」，請來星級調酒師獻技等。加上會場有幸運大抽獎、競投精明眼和「8月食‧住‧買網頁」等活動，讓普羅大眾盡情吃喝消費兼攞着數。

第34屆美食博覽 日 期：8月15日至19日

時 間：10:00am-10:00pm（8月19日至6:00pm）

入場費：$30（美食博覽「公眾館」、家電．家居．博覽、美與健生活博覽門票）、$40（以上展覽連「尊貴美食區」套票）

網 址：hkfoodexpo.hktdc.com/tc

備 註：8月15、16及19日設上午進場票，門票$10；8月15日至18日設晚間進場票，門票$10

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

自家製發酵康普茶

本地品牌，有白茶、薑‧菠蘿、原味，以及玫瑰‧士多啤梨味等口味。（攤位編號：3B-F04） 新會陳皮

首次登場的新會品牌，帶來新會出名的陳皮，用來泡水或烹調一樣美味。（攤位編號：3B-E20） 醬香摩卡啤酒

罐裝醬香摩卡啤酒和加入松露的醬香啤酒，延續早前大熱的醬香拿鐵風。（攤位編號：3B-D01） 冷泡椰奶咖啡利口酒

來自西班牙的利口酒，不含乳製品和麩質，純素者都可飲用。（攤位編號：3B-E11） 酒心朱古力

選用東方佳釀如清酒、玫瑰露和茅台等製作的酒心朱古力，別具風味。（攤位編號：3B-E05） 即飲燕麥奶系列

新登場有原味咖啡師燕麥奶、朱古力味燕麥奶和無添加燕麥奶。（攤位編號：1A-E02）