西班牙番茄節體驗瘋狂美食之旅

快到暑假尾聲，想把握最後機會暢玩一番，不妨到西班牙一趟！每年8月最後一個星期三，在巴倫西亞（Valencia）附近一個小鎮都會舉行一年一度的番茄節（La Tomatina），世界各地喜歡瘋狂節慶的旅客均會蜂擁而至，將番茄化作「彈藥」互相投擲，每個人渾身上下布滿酸甜的紅色醬汁，刺激程度與泰國潑水節不遑多讓！到此一遊當然不能錯過美食，大家可以在巴倫西亞品嘗到正宗風味的西班牙燴飯，還可以到米芝蓮3星餐廳擦個夠，徹底感受西班牙半島的風情。

5星味力 Llisa Negra 在巴倫西亞的小鎮布尼奧爾經歷一場酣暢淋漓的番茄大戰後，渾身筋疲力盡，是時候該填飽肚子了！不妨回到市中心，品嘗米芝蓮5星名廚Quique Dacosta的手藝。坐落在巴倫西亞市中心歷史街區的Llisa Negra，是他「產品為本」烹飪理念的絕佳體現。餐廳主打西班牙燴飯、燉菜和燒烤，力求以最純粹的方式呈現食材的原汁原味。餐廳內部裝潢簡約而富有質感，藍白色調和原木家具營造出溫馨舒適的用餐氛圍，讓人彷彿置身於地中海的陽光海岸；而開放式廚房中，火燄在燒烤爐中跳躍，炭火的香氣瀰漫在空氣中，更是增添幾分熱情活力的氣息。

前菜方面，有經炭火烤製的雅枝竹，保留了獨特的甘甜風味，外層微焦酥脆，內裏柔軟多汁，是搭配餐前酒的絕佳選擇。另有冷漬紅蝦，選用新鮮彈牙的紅蝦，佐以清香的橙子、檸檬和濃郁的蒜泥，最後撒上炸得酥脆的歐芹，清爽又開胃。而擺盤精緻的螃蟹肉醬沙律也值得一試，帝王蟹拆肉搭配濃郁的醬汁和酸忌廉，挖一勺放在Carasau麵包上，鮮甜、奶香和酥脆口感令人欲罷不能！想應應節，也可來一客番茄沙律，精選當地新鮮番茄配醃製馬齒莧、蛇瓜和自家熏製的魚，酸甜又鮮美。

主菜推介傳統巴倫西亞燴飯，皆因這裏是西班牙名菜Paella的發源地，雞肉、兔肉的鮮美，扁豆和蝸牛的獨特口感，都在木材的慢火細燉中交織融合，每一粒米飯都吸收了食材的精華，讓人回味無窮。此外，Llisa Negra漢堡包、炭烤野生吞拿魚片和大蒜蝦煎蛋也都是不可錯過的美味。最後以巴斯克芝士蛋糕和烤無花果脆皮雪糕收尾就再合適不過，無花果的香甜被充分激發出來，搭配酥脆的酥皮和香甜的忌廉雪糕，再淋上蜂蜜，冷熱交融，口感豐富。

靜謐尊貴 Cenador de Amós 在西班牙坎塔布里亞地區一個寧靜的小鎮Villaverde de Pontones，隱藏着一家米芝蓮3星餐廳Cenador de Amós。主廚Jesús Sánchez自1993年起便致力於將當地自然風土融入精緻料理中，並在2019年成功獲取米芝蓮3星殊榮，成為西班牙僅有的15家獲此殊榮的餐廳之一，也讓這個僅有420多名居民的小鎮在國際美食界聲名鵲起。餐廳坐落於一座18世紀的古老莊園內，環境靜謐優美，翻新過的主用餐區僅設16個座位，營造出私密尊貴的用餐氛圍。

開胃菜有鱘魚魚籽餅乾、西班牙蛋餅和紫菜墨魚卷等。愛時令美味，可試試每年7、8月份才盛產的當地Magano魷魚，配上以肉湯、墨汁和內臟熬製而成的醬料，風味濃郁；又或柯打一道蘇格蘭海螯蝦，肉質鮮甜，搭配醬汁更加鮮美。另有鴿胸肉佐甜菜根、車厘子、鴿子汁，不僅賣相吸睛，味道甜美濃郁，層次豐富。最後，以朱古力蛋糕為這餐畫上完美的句號，內餡柔軟濃郁，甜而不膩，令人回味無窮。

雙廚聯袂 Cocina Hermanos Torres 位於巴塞隆拿的餐廳Cocina Hermanos Torres，是由一對雙胞胎主廚Javier和Sergio Torres聯手打造的美食殿堂。這對受祖母影響、從小立志成為廚師的兄弟，憑藉對料理的熱忱和默契，終於在2018年將廢棄的工廠遺址改造成一個獨特的餐飲空間，並於2022年榮獲米芝蓮3星。走進餐廳，彷彿置身在一個巨大的開放式廚房，9個功能各異的廚房區域井然有序地分布在餐廳四周，食客可以近距離欣賞到每一道菜餚的誕生過程。值得一提，餐廳侍應是難得可穿球鞋工作的餐廳。

開胃小吃有以薄脆的威化餅乾包裹着香甜松子雪糕，帶來清爽的味覺享受；還有清酒漬魷魚他他，口感柔滑，搭配魚子醬和清淡的禽肉清湯，鮮味十足。而烤鰻魚搭配苤藍、蘋果和羅勒，再淋上特調醬汁，入口更鮮甜。

主菜方面，有加入黑松露、苤藍和黑橄欖的西班牙燉飯，配上烤鵪鶉胸肉，呈現出一種獨特的濃郁風味，令人食指大動。另一道香煎海鱸魚則搭配經典法式黃汁，外酥裏嫩，酸香可口。而採用自家農場羊肉炮製的蒜香烤羊排，肉質鮮嫩酥軟，搭配鳳尾魚，加添一分鮮鹹的海鮮風味。正值夏日，餐廳還推出向日葵雪糕，不但視覺上賞心悅目，味道也香甜可口。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

冷漬紅蝦佐以清香的橙子、檸檬和濃郁的蒜泥，以及炸得酥脆的歐芹，清爽又開胃。 雅枝竹經炭火烤製，外層微焦酥脆，內裏柔軟多汁，是搭配餐前酒的絕佳選擇。 主廚Quique Dacosta 鴿胸肉佐甜菜根、車厘子、鴿子汁，味道甜美濃郁，層次豐富。 主廚Jesús Sánchez 夏日限定的向日葵雪糕，賞心悅目，味道也香甜可口。 烤無花果脆皮雪糕的無花果經烘烤後香甜味被充分激發出來，搭配酥皮和忌廉雪糕，甜到暈！ 流心巴斯克芝士蛋糕以羊奶芝士製成，口感綿密，味道濃郁。 餐前酒可選一杯帶有草本方香的草莓苦艾酒喚醒味蕾。 鱘魚籽餅乾可感受一粒粒魚籽在口中爆破，帶來鮮鹹交織的風味。 香煎海鱸魚搭配經典的法式黃汁，外酥裏嫩，酸香可口。 餐廳猶如一個巨大的開放式廚房，食客們可以觀賞到每一道菜品的誕生過程。 特製漢堡包選用200克新鮮現切的牛肉，再用炭火烤製以鎖住肉汁，一口咬下去，肉香四溢。 藍白色調和原木家具營造出溫馨舒適的用餐氛圍，讓人彷彿置身於地中海的陽光海岸。 以鑄鐵鍋製作的西班牙海鮮飯也值得一試，底部的米飯還帶有米焦香。 Cenador de Amós坐落於一座18世紀的古老莊園內，環境靜謐優美。 以薄脆的威化餅乾包裹着香甜松子雪糕，帶來清爽的味覺享受。 雙胞胎主廚Javier和Sergio Torres