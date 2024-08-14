三星鑰推介 必住京都財閥宅邸酒店

著名的美食及旅遊指南《米芝蓮指南》（MICHELIN Guide）今年再下一城，推出「米芝蓮星鑰」（MICHELIN Key），根據5大評選標準對酒店授予星鑰，早前公布了首屆日本星鑰酒店名單，有6間酒店獲得三星鑰的最高殊榮。其中京都市中京區便有一間由江戶時代三井財閥總領家（家名繼承人的家族）宅邸改建而成的酒店，既保留了昔日部分歷史建築，同時又兼備了奢華的布置及設施，由外到內都甚富氣派！另外，伊勢志摩國立公園及富士箱根伊豆國立公園內亦各有三星鑰酒店，令住客盡享美景及豪華住宿。

京都：名師改造 氣派豪華 位於京都市中京區的Hotel The Mitsui Kyoto，前身原為江戶時代的三井總領家宅邸，擁有逾250年歷史，毗鄰世界遺產二条城。酒店由建築師栗生明、室內設計師傅厚民等多位名師重新打造，保留了傳統建築的經典元素，例如把有逾300年歷史的「梶井宮門」解體，改裝為酒店的迎賓大門。住宿方面，酒店是京都市中心唯一擁有天然溫泉的豪華酒店，共有160間客房，多達11種房型，當中包括22間套房，焦點有可直面二条城的Nijo Suite，讓你邊享受泡湯樂趣邊飽覽窗外美景。酒店同時設有兩間餐廳，包括有融合日法創意鐵板料理的都季TOKI，及正宗意大利餐廳FORNI，另有雞尾酒酒吧The Garden Bar和私人宴會室四季之間。酒店地下樓層設有Thermal Spring Spa，包含一個泉水來自地底1,000米的天然溫泉池、兩個包場風呂、4間水療室和1間健身室。房價每晚￥189,750起（HK$10,057）。

三重：日式典雅 超大水療 位於三重縣伊勢志摩國立公園內的度假村安縵伊沐（Amanemu），是奢華酒店連鎖品牌安縵（Aman）於日本的第二間住宿設施。佔地達25萬平方米的度假村享有茂密森林及俯瞰英虞灣的景致，僅提供24間套房及8幢Villa，面積分別為99及366平方米，除了空間感十足，更找來建築大師Kerry Hill出手設計，特色係以日本傳統建築獲取靈感，同時又注入了摩登元素，加上所有套房及Villa均設有溫泉風呂，非常梳乎。另一賣點是佔地2,000平方米的大型水療中心，內裏有使用溫泉水的包場室內和露天風呂，及提供採用當地海鹽和中草藥等材料進行的護理療程。此外，酒店設有全日餐廳，選用當地新鮮時令食材炮製多款日式和環球美食，還有坐落於泳池邊的酒吧，供應精釀啤酒以及特色雞尾酒，配合眼前美景，帶來極致享受。房價每晚¥227,700起（約HK$12,068）。

神奈川：皇室別墅 持續翻新 位於富士箱根伊豆國立公園的溫泉旅館強羅花壇，建於日本皇室閑院宮載仁親王二戰前在神奈川縣為避暑而建的別墅土地舊址上。旅館於1952年登場，在1989年由著名建築大師竹山聖負責全面改建，打造出高級溫泉旅館的格調，融合傳統及現代的建築元素，裝潢配套結合了酒店風格，並開創客房內有露天風呂的先河，此舉更成了日後豪華旅館的標準。旅館每年持續翻新，現有客房41間，於2021年增設了兩間客房「曉」及「曙」，特色是兩者均擁有枯山水庭園，提供別具美感的住宿體驗。用餐方面，除了有「懷石料理花壇」外，於2023年更有連續12年獲得《米芝蓮指南東京》3星榮譽的銀座高級壽司店鮨Yoshitake主理的鮨Kadan開店，帶來精彩的舌尖興奮。酒店另設有大浴場、室內游泳池、健身室、 Spa等設施，房價¥336,700起（HK$17,797）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

酒店的迎賓大門由歷史悠久的「梶井宮門」改裝而成，讓每位訪客都可感受到濃厚的文化氣息。 The Garden Bar現正推出夏祭下午茶，既有金魚造型甜點，亦包含夏祭的攤檔美食。 度假村設於伊勢志摩國立公園內，享有茂密森林及俯瞰英虞灣的景致。 水療中心提供多種特色護理療程，另有療養房、瑜伽和健身中心等設施。 「曉」是規模最大的客房，面積達201平方米。 旅館擁有供包場的家族風呂，水質含有豐富礦物質，據講有消除疲勞等功效。 酒店共160間客房，平均面積為50平方米，圖為面積達112平方米的Nijo Suite。 都季TOKI餐廳融合日法風格，嚴選國內外的新鮮食材，烹調多款時令美食。 Villa面積約為366平方米，帶有日本傳統建築的輪廓，同時又有摩登元素。圖為Tsuki Villa。 餐廳供應伊勢龍蝦、鮑魚等新鮮海產，令人食指大動。 「曙」的房間內有呈現強羅花壇風格的露天風呂。 The Garden Bar設在酒店的日式庭園旁邊，邊食邊享園林景色。 酒店地下樓層提供水療設施，可浸泡來自地底1,000米的天然溫泉水。 度假村的一大焦點是佔地2,000平方米的大型水療中心。 設於富士箱根伊豆國立公園的溫泉旅館強羅花壇，四周被翠綠的優美景色包圍。 懷石料理花壇搜羅當地時令食材，炮製多道美味佳餚。