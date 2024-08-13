前衞幾何建築 型在時代尖端

從正面看，「Miami Concept House」的造型令人聯想起宏偉的金字塔。（ig@ArchiBotics）

在追求個性化的今天，度假別墅的設計早已變得千奇百趣，豪到盡又得，型到極亦得！像今次介紹的概念建築「Miami Concept House」，設計融入幾何元素，造型前衞，更令人聯想起宏偉的金字塔，給人耳目一新的感覺。

貌似金字塔 數全球知名的海灘度假勝地，不得不提位於美國的邁阿密（Miami），白色的沙灘，碧藍的海水，迷人的風光，還有大量奢華別墅，令不少富豪名流趨之若鶩，而由設計師ArchiBotics構思的「Miami Concept House」也計劃落戶於此。

從預想圖所見，這幢別墅的主要部分是一個立體的等邊三角形，從正面看，有點像金字塔，左右兩邊各自延伸出不同的幾何圖形結構，其造型相當前衞，絕對有條件成為邁阿密的新地標。

內部極開揚 一般而言，建築物三尖八角，室內空間往往顯得局促，「Miami Concept House」卻沒有這方面的問題。首先，它的樓底極高，又採用開放式設計，並以有利採光的大面積落地玻璃取代石屎牆，再配合天窗、簡約布置和矮身家具，大大加強室內的空間感。

設施方面，客廳、飯廳、廚房、浴室、睡房一應俱全，裝修延續了外觀的現代風格，用色離不開黑、白、灰，低調地奢華。屋前附設一個長形發光泳池，還有躺椅等，日夜都可以在此暢泳、聊天，享受人生。

同場加映 銳氣盡現 Miami Concept House 2

同樣出自設計師ArchiBotics之手，乃「Miami Concept House」的姊妹作，延續其尖銳、反常規的設計。從預想圖可見，「Miami Concept House 2」造型有點像一個不對稱的「M」字，其中一邊的尖頂顯得特別銳利。室內方面，設計以黑、白兩色為主調，無論客廳、飯廳、睡房抑或浴室，樓底極高，空間寬敞，最特別是牆身、天花與窗口均見到大大小小的幾何圖形，看起來很有未來感。

45°「傾」心之作 Brutalist House

談到北歐小國冰島的地標，相信很多人都會想起那幢貌似穿梭機的哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja），但數到形狀奇特，由瑞典建築事務所LYX arkitekter設計的「Brutalist House」，看來更勝一籌！從側面看去，該幢別墅由梯形、三角形、正方形和平行四邊形組成，獨特的組合方式，營造出建築物呈45°傾斜的視覺效果，令人嘖嘖稱奇，加上採用大量落地玻璃取代質感厚重的實心牆，將整項設計的巧妙之處暴露於人前。值得一提，頂樓是主人套房，跟無邊泳池接連，換言之屋主一打開房門，就可直接跳入池中暢泳！

三角組合 Calm Villa

出自設計工作室UFO Studio的概念建築「Calm Villa」，計劃於伊朗德黑蘭的一處坡地上興建，主建築看似將兩個三角柱體合二為一，再加一個三角柱體作為泳池，在叢林包圍下顯得特別搶眼。從預想圖所見，「Calm Villa」分為兩層，下層設有客廳、飯廳、廚房，上層則為睡房，全部裝有大面積落地玻璃，為屋主帶來開揚的景觀與生活空間。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

室內布置以黑、白、灰三色為主。（ig@ArchiBotics） 「Miami Concept House 2」的造型像一個不對稱的「M」字。（ig@ArchiBotics） 「Brutalist House」是向建築界大師Le Corbusier提出的野獸派建築理念致敬。（LYX arkitekter） 「Calm Villa」由3個三角柱體組成。（ig@studio_ufo） 家具款式以矮身為主，樓底高的優勢更明顯。（ig@ArchiBotics） 天花和地面選用光滑的石材。

（ig@ArchiBotics） 「Brutalist House」共有3層，總面積750平方米，一樓是客廳、飯廳、廚房和浴室。（LYX arkitekter） 天窗加落地玻璃，令室內空間顯得明亮開揚。（ig@ArchiBotics） 牆身、天花與窗口均見到大大小小的幾何圖形。（ig@ArchiBotics） 位於頂樓的主人套房連接無邊泳池，屋主可隨時跳入池中暢泳。（LYX arkitekter）