薈萃中西日美饌 酒吧餐廳「醉」好Feel

煙熏原隻乳鴿

乳鴿用加入甘草、香茅等調配的滷水浸泡，上脆皮水風乾3日再煙熏，上桌前淋滾油至皮脆，伴以紅波椒紅酒醋加昆布煮成的醬汁，香而不膩。

香港人壓力大，放工總喜歡和朋友去飲番杯鬆一鬆，有時想邊飲邊食齊齊傾偈，一些提供多元化風味菜式和酒單的酒吧餐廳就是不錯的選擇，享用高質菜式之餘，又有清爽和吸睛的雞尾酒搭配，好酒好菜再配好音樂和好環境，壓力全消。

現代亞洲菜 香港飲食文化深厚，傳統菜以外，還有出色的創意配搭。灣仔新派酒吧餐廳名字以17至19世紀文化交融的中西日美食文化作靈感而命名，黑色木紋地磚撞白色牆磚和鏡子，配合掛畫、海報和AI人工智能創作的藝術作品，再以休閒輕快的音樂來襯托，營造活潑氛圍。主廚Tommy Tsui為配合餐廳多元化風格，特別以亞洲風味融入現代烹飪手法和擺盤，為客人打造中西合璧的現代亞洲菜。

用餐前不如先來點開胃佐酒小食，辣烤鮮魷是大廚BBQ得到靈感設計，用上本地鮮魷魚製作，醬汁由本地辣醬加不同的辣椒及蜂蜜混合，香辛惹味。啤酒良伴炸雞，升級變成炸雞和炸椰菜花，淋上柚子甜辣醬，同時享受兩種口感和滋味。以中式煎堆變奏的松露芝麻煎堆，咬開是菇菌芝士餡，芳香撲鼻。小食配店內主打的各款口味Highball，如酸爽的Calamansi Hi、加椰油脂浸洗威士忌的Tiki-Tiki，和加士多啤梨和氈酒的My Sweet Heart，暢快又去膩。

煙熏滷乳鴿 主菜首推人氣的煙熏原隻乳鴿，乳鴿先用13種香草製作的滷水浸過夜，上脆皮水風乾，加檸檬和香茅等煙熏，最後用180℃滾油淋至皮脆肉嫩，紅波椒紅酒醋從燒鵝冰梅醬取靈感創作，和香烤舞茸菇同吃，滋味獨特。中式風味的慢烤乳豬，預先去骨並加入日本生椒慢煮再烤焗，上脆皮水後再烤15分鐘而成，以刈包夾住加點青蘋果蓉或中式甜醋醬汁，濃而不膩。

愛魚鮮可揀選香烤原條馬友，魚肉經鹽醃後風乾3日起魚柳，烤焗至皮脆肉香，魚骨、椰子粉和昆布煮成的醬汁再加點法葱油，鮮香美味。主食可選加入臘腸的迷你魷魚臘腸炒飯或四川薯絲蕎麥，再來一口爆汁的薑汁湯圓或輕盈的香杧柚子西米，酒氣全消。

（查詢電話：2866 3681）

洋溢音樂風 經典的美式薯條、水牛雞翼、漢堡和熱狗等，一向是酒吧的人氣小食。好似中環美式酒吧餐廳以黑膠碟作內裝點綴，配上閃閃發光的鏡面球和音樂，令人有「聞歌起舞」的衝動。主廚Anil設計的菜單，洋溢經典美式風味以及現代創新元素，配調酒師Rahul Gurung設計的經典美式雞尾酒，絕對是一個真正「美」食之夜。

香口炸物及辛辣菜式，永遠是配酒良伴。頂級炸酸青瓜蘸啤酒麵糊炸製而成，吃時蘸沾墨西哥辣椒牧場醬，香、酸、辣、爽同時於口腔內爆發。千層薯仔配松露蛋黃醬和飛魚籽，口感一絕。水牛城藍雞翼經典的滋味，令人停不了口。用伏特加和墨西哥辣椒的「火爆阿嬤」特調，或是甜中帶苦的Breakfast of Champions雞尾酒，玩味十足。

挑戰地獄辣 香辣「美」味一浪接一浪，輕量級可選擇配是拉差辣椒蛋黃醬的香煎蟹肉餅，或是芝士味十足的香辣焗通心粉。想越級挑戰，首選地獄漢堡；漢堡以澳洲和牛後腿內側的頭刀肉製作，配鬼椒和車厘子辣椒炮製的地獄辣醬，嗜辣者必愛。辣得噴火時來一口焗蜜桃餡餅配雲呢拿雪糕，冷熱交替，驅辣降火。

（查詢電話： 3480 3019）

混合醬夠開胃 適量和合適的醬汁，能為菜式錦上添花。Tommy指夏天啱吃的涼拌或輕盈的菜式，如以青蘋果配芫荽，再按個人喜好加點辣椒或薄荷等拌成的醬汁，配海鮮吃酸爽開胃。愛吃肉類的話，建議用藍芝士配腐乳，腐乳氣息和芝士相若，可增加鹹香和平衡芝士味道，煮成醬汁用來配牛肉，亦相當美味。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

慢烤乳豬

2.5至3公斤重的乳豬去骨，加入日本生椒慢煮13小時，先烤45分鐘，上皮水後再焗15分鐘，配刈包和兩款醬汁享用，酸甜美味。 （左）Calamansi Hi、Tiki-Tiki

Calamansi Hi以大麥燒酒、伏特加、青檸、柑桔和梳打調配；而Tiki-Tiki以椰油脂浸洗威士忌加檸檬和梳打混調而成，酸爽清新。 地獄漢堡

澳洲和牛肉加兩成脂肪做成漢堡，肉嫩多汁，配陳3至6個月的車打芝士和自家製辣醬，辣控之選。 焗蜜桃餡餅配雲呢拿雪糕

美式經典甜點配搭，熱辣辣餡餅配冰凍雪糕，入口即融富果香。 藍芝士加點腐乳，為醬汁加添鹹香，適合配牛肉。 辣烤鮮魷

醬汁由蜂蜜、本地老字號辣醬、泰式辣醬、指天椒和紅尖椒調配，和烤本地魷魚同吃，微辣惹味。 主廚Tommy Tsui 千層薯仔

薯片千層加帕爾馬芝士碎焗至半熟再油炸，周邊是松露沙律醬和飛魚籽，為脆口的薯仔加添口感。 Breakfast of Champions

用上窩夫油脂浸泡波本威士忌、朱古力苦味酒和楓糖漿調配，杯面是自家製餅乾及士多啤梨醬，先吃餅乾再喝酒，風味十足。 芫荽加點微微青蘋果做醬汁，帶有一種獨特酸香。 香烤原條馬友

醬汁由中式蒸魚豉油為靈感創作，魚湯汁加魚骨、椰子粉和昆布煮製，葱絲變身成法葱油，令魚香突出。 餐廳用色大膽搶眼，周邊有不同的畫像襯托。 費城牛肉芝士三文治

香烤肋眼牛扒切薄片，加焦糖洋葱、甜椒和芝士，啖啖肉好滿足。 牆上放滿黑膠唱片作裝飾，配以鏡面球，好有氣氛。