薈萃中西日美饌 酒吧餐廳「醉」好Feel
香港人壓力大，放工總喜歡和朋友去飲番杯鬆一鬆，有時想邊飲邊食齊齊傾偈，一些提供多元化風味菜式和酒單的酒吧餐廳就是不錯的選擇，享用高質菜式之餘，又有清爽和吸睛的雞尾酒搭配，好酒好菜再配好音樂和好環境，壓力全消。
現代亞洲菜
香港飲食文化深厚，傳統菜以外，還有出色的創意配搭。灣仔新派酒吧餐廳名字以17至19世紀文化交融的中西日美食文化作靈感而命名，黑色木紋地磚撞白色牆磚和鏡子，配合掛畫、海報和AI人工智能創作的藝術作品，再以休閒輕快的音樂來襯托，營造活潑氛圍。主廚Tommy Tsui為配合餐廳多元化風格，特別以亞洲風味融入現代烹飪手法和擺盤，為客人打造中西合璧的現代亞洲菜。
用餐前不如先來點開胃佐酒小食，辣烤鮮魷是大廚BBQ得到靈感設計，用上本地鮮魷魚製作，醬汁由本地辣醬加不同的辣椒及蜂蜜混合，香辛惹味。啤酒良伴炸雞，升級變成炸雞和炸椰菜花，淋上柚子甜辣醬，同時享受兩種口感和滋味。以中式煎堆變奏的松露芝麻煎堆，咬開是菇菌芝士餡，芳香撲鼻。小食配店內主打的各款口味Highball，如酸爽的Calamansi Hi、加椰油脂浸洗威士忌的Tiki-Tiki，和加士多啤梨和氈酒的My Sweet Heart，暢快又去膩。
煙熏滷乳鴿
主菜首推人氣的煙熏原隻乳鴿，乳鴿先用13種香草製作的滷水浸過夜，上脆皮水風乾，加檸檬和香茅等煙熏，最後用180℃滾油淋至皮脆肉嫩，紅波椒紅酒醋從燒鵝冰梅醬取靈感創作，和香烤舞茸菇同吃，滋味獨特。中式風味的慢烤乳豬，預先去骨並加入日本生椒慢煮再烤焗，上脆皮水後再烤15分鐘而成，以刈包夾住加點青蘋果蓉或中式甜醋醬汁，濃而不膩。
愛魚鮮可揀選香烤原條馬友，魚肉經鹽醃後風乾3日起魚柳，烤焗至皮脆肉香，魚骨、椰子粉和昆布煮成的醬汁再加點法葱油，鮮香美味。主食可選加入臘腸的迷你魷魚臘腸炒飯或四川薯絲蕎麥，再來一口爆汁的薑汁湯圓或輕盈的香杧柚子西米，酒氣全消。
（查詢電話：2866 3681）
洋溢音樂風
經典的美式薯條、水牛雞翼、漢堡和熱狗等，一向是酒吧的人氣小食。好似中環美式酒吧餐廳以黑膠碟作內裝點綴，配上閃閃發光的鏡面球和音樂，令人有「聞歌起舞」的衝動。主廚Anil設計的菜單，洋溢經典美式風味以及現代創新元素，配調酒師Rahul Gurung設計的經典美式雞尾酒，絕對是一個真正「美」食之夜。
香口炸物及辛辣菜式，永遠是配酒良伴。頂級炸酸青瓜蘸啤酒麵糊炸製而成，吃時蘸沾墨西哥辣椒牧場醬，香、酸、辣、爽同時於口腔內爆發。千層薯仔配松露蛋黃醬和飛魚籽，口感一絕。水牛城藍雞翼經典的滋味，令人停不了口。用伏特加和墨西哥辣椒的「火爆阿嬤」特調，或是甜中帶苦的Breakfast of Champions雞尾酒，玩味十足。
挑戰地獄辣
香辣「美」味一浪接一浪，輕量級可選擇配是拉差辣椒蛋黃醬的香煎蟹肉餅，或是芝士味十足的香辣焗通心粉。想越級挑戰，首選地獄漢堡；漢堡以澳洲和牛後腿內側的頭刀肉製作，配鬼椒和車厘子辣椒炮製的地獄辣醬，嗜辣者必愛。辣得噴火時來一口焗蜜桃餡餅配雲呢拿雪糕，冷熱交替，驅辣降火。
（查詢電話： 3480 3019）
混合醬夠開胃
適量和合適的醬汁，能為菜式錦上添花。Tommy指夏天啱吃的涼拌或輕盈的菜式，如以青蘋果配芫荽，再按個人喜好加點辣椒或薄荷等拌成的醬汁，配海鮮吃酸爽開胃。愛吃肉類的話，建議用藍芝士配腐乳，腐乳氣息和芝士相若，可增加鹹香和平衡芝士味道，煮成醬汁用來配牛肉，亦相當美味。
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
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